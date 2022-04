Con la tercera fecha en Sub 14

Mañana domingo con un partido en la categoría Sub 14 del Consejo Único Juvenil y los restantes el lunes a la noche.

Domingo desde las 9.30- en el Parque Nicolás Firpo del Club Atlético Hindú, el juego de Hindú y Ferro Carril, con una terna integrada por J. Carballo, J. Guglielmone y J. Godoy.

Con rumbo al lunes, los cuatro partidos desde la hora 20, para complementar la tercera fecha.

En el Parque Carlos Ambrosoni, River Plate vs Universitario.

En el Parque Humberto Forti, Sud América vs Chaná. En el Parque Rufino Araújo, Ceibal vs Gladiador.

En cancha de Progreso, Progreso vs Nacional. Como árbitros centrales, respectivamente, M. Caballero, C. Fernández, Rolando López y Ricardo González.