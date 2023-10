Con la presencia del Ministro de Vivienda el Programa Juntos realizó en Salto encuentro regional – social

En la jornada anterior autoridades del Ministerio de Vivienda participaron en Salto de un encuentro regional – social del Programa Juntos , uno de los que aplica esa cartera.

Tanto el ministro Raúl Lozano como el Director del Programa Juntos Rody Macías dieron datos e información de cómo se vienen cumpliendo las metas a través de los diferentes programas del MVOTMA.

Según afirmaciones de Lozano , si bien el programa Avanzar en algunos departamentos ha tenido una respuesta rápida por parte de los intendentes que son quienes deben otorgar los terrenos , en Salto esto se ha visto un poco retrasado.

«Hasta el momento no me he podido reunir con el Intendente Lima» afirmó Lozano.

Tras detallar el trabajo del ministerio en Salto , en procura de brindar a la brevedad posible las soluciones habitacionales , se refirió al programa Avanzar. En este sentido recordó que en el mismo la Intendencia colabora en proporcionar terrenos a los cuales deben llegar los servicios de luz y agua , en tanto el ministerio se compromete a construir las viviendas.

Al ser consultado sobre la relación con las Intendencias en este sentido , Lozano señaló que «a mi me gusta decir las cosas con total honestidad , hay Intendencias que van más rápido que otras en esto de proporcionar los terrenos , y hay Intendencias que son un poco más lentas , esa es la realidad pero estamos trabajando firme y bien con la gran mayoría»

Al repreguntarle sobre cual es la actitud de la Intendencia de Salto en este aspecto , respondió que «no me quiero pelear con el Intendente pero no estamos avanzando a la velocidad que lo estamos haciendo en otros departamentos.»

» Yo particularmente en estos más de 4 meses que llevo al frente del ministerio no he tenido la suerte de que el Intendente esté acá y cuando he ido al Congreso de Intendentes el no ha estado ahí por lo cual creo que es el único de los Intendentes con el que no me he reunido» , respondió al ser consultado sobre cual ha sido el resultado de sus reuniones con el jerarca comunal salteño.

Asentamiento La Amarilla

Sobre el tema que preocupó en un momento a los vecinos del asentamiento La Amarilla que temían ser desalojados al haberse comprado el terreno que ocupan , Lozano dijo que se habló con el dueño y no es su intención pedir el retiro de los habitantes.

«Estuvimos reunidos con el propietario de ese terreno y nos explicó que no tiene ninguna intención de desalojar a los vecinos, que fue el gran problema que me plantearon la última vez que estuve en Salto , por lo cual pensamos que vamos a lograr una solución rápida y estamos viendo distintas opciones en cuanto al terreno» En este caso la solución podría venir mediante el programa Avanzar.

Lozano informó que en Salto hay 760 viviendas en ejecución mediante los distintos programas del ministerio que son el Juntos, Avanzar, Mejoramiento de los Barrios , y Plan Nacional de Relocalización.

Encuentro Juntos

El director de Juntos Rody Macías informó que se trató de un encuentro regional – social que incluyó los departamentos desde Río Negro a Rivera , con excepción de Paysandú.

«Es un encuentro regional-social donde se trabajan distintas temáticas acorde a las líneas de trabajo que tiene el programa»

Recordó que el Juntos es un programa socio-habitacional , «en este caso se trata de un encuentro social donde se integran 115 participantes de varios grupos y esta es una forma de comenzar a trabajar»

Los participantes del programa Juntos llegan por derivación de diferentes instituciones » y ese nexo con las instituciones no se pierde «

En Salto hay actualmente dos grupos bajo el programa Juntos , el Batalla de las Piedras con 22 participantes , y el grupo Melchora Cuenca que cuenta con 44 familias que van a ser realojadas , pertenecientes a Andresito.

En el caso de Melchora Cuenca es un realojo dentro del mismo barrio.

El objetivo de Juntos, Plan de Integración Socio-Habitacional, es trabajar con familias que se encuentran en situación de precariedad habitacional y vulnerabilidad social.

En coordinación con otras instituciones, trabaja en áreas territoriales críticas con un enfoque colectivo, apuntando a la mejora de las condiciones habitacionales, la participación y la integración socio comunitaria de las familias participantes.