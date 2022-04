Viernes de fútbol para la divisional B, que suma un total de cuatro punteros: Progreso, River Plate, Chaná y Libertad. Dos de esos cuatro, se topan y amplifican la resonancia ineludible: Progreso y Libertad, en el partido de cierre en el Parque Carlos Ambrosoni. Pero cada partido tiene su propio sabor, porque ahí está el caso de Dublín Central y River Plate.



Los 4 puntos de Dublín y los 6 de River Plate en la tabla general. Uno a uno con todos los partidos que incluye el calendario. Una pena grande, con ausencia de sentido común aplicado, teniendo que los partidos de segunda hora terminarán al borde del nuevo día.

Divisional B. Viernes 29 de abril. Tercera fecha. 1era rueda

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

20 hs. Tigre vs Albión.

22 hs. Progreso vs Libertad

Campo de juego: Parque Rufino Araújo

20 hs. Santa Rosa vs Rodó

22 hs. Dublín Central vs River Plate

Campo de juego: Parque Humberto Forti

20 hs. Palomar vs Hindú

22 hs. Chaná vs Deportivo Artigas