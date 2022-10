“Con la actividad del viernes hacemos el cierre 2022 de Mis Datos Soy Yo en Salto”

Dr. Gabriel Cartagena

Hoy, a la hora 18 en la Sala Eugenio Caffaro de la Regional Norte de la Udelar se realizará el cierre de campaña, para Salto de Mis Datos Soy yo, abierto a todo público.

Disertarán, la Esc. Elisabeth Bouvier, el Dr. Gabriel Cartagena y el Agente Camilo Dalmao, de la Policía Comunitaria.

En la oportunidad los expositores dialogaran con el público sobre distintos aspectos de esta campaña, que busca concientizar y formar a los ciudadanos acerca del derecho a la protección de sus datos personales.

Esta campaña a nivel latinoamericano cuenta con la adhesión de numerosas instituciones y organismos a lo largo de todo el continente.

Elisabeth Bouvier

Elisabeth Bouvier, corresponsal Red EDI y coordinadora de la campaña en Uruguay, destaca que se han proyectado nuevas estrategias dentro de la Campaña #MisDatosSoyYo Latinoamérica, como hablar sobre derechos que inciden al derecho a la protección de datos: identidad digital, protección de datos personales, empoderamiento en derechos digitales, derecho de acceso a internet; además de conversatorios, y la edición del libro #MisDatosSoyYo.

Gabriel Cartagena y Camilo Dalmao

Gabriel Cartagena, doctor en Derecho y Ciencias Sociales; y Camilo Dalmao, agente comunitario (Uruguay), destacan la campaña impulsada para capacitar a jóvenes uruguayos sobre los datos personales, datos sensibles, delitos informáticos, entre otros aspectos. Este país dio a conocer su iniciativa, en el marco del Primer Encuentro #MisDatosSoyYo Latinoamérica “Tecnologías emergentes y Protección de Datos Personales”

La actividad en la Sala Eugenio Caffaro

El objetivo de la charla es informar en el marco o de lo que es la campaña de protección de formación ciudadana sobre protección de datos personales y su aplicabilidad de América Latina; compartir conocimientos básicos y contribuir a la educación y empoderar al ciudadano sobre la importancia del respeto a los datos personales.

Entrevistado el Dr. Gabriel Cartagena sobre la actividad cumplida en el año y lo que se resaltará este viernes, señaló: “Hemos visitados colegios privados, liceos y escuelas públicas, con el objetivo de informar, de aportarles datos a los niños y jóvenes sobre este tema de proteger sus datos. Y de esto, reiteramos, vamos a volver hablar este viernes. La actividad es abierta a todo público.

Lo que se está tratando el uso responsable de las redes sociales, con el concepto mayor que es la protección de los datos personales por la ley 18.031”, dijo Cartagena, agregando, “vamos a estar hablando sobre todo lo que es el concepto de ciudadanía digital, la protección de datos en sí, cómo hacerlo, también con el agente comunitario Camilo Dalmao va a estar pasando algunos videos y algunas actividades más practicas sobre lo que son los delitos más frecuentes. Como ya dije, es una actividad abierta al público y la idea es que consulten, aquellos que tengan alguna duda”.

Las consultas más frecuentes

Consultado Cartagena sobre cuáles son las preguntas más frecuentes sobre delitos informáticos, respondió,”las principales consultas refieren a lo que son las que se refieren a estafas, sobre todo a nivel bancario, lamentablemente es muy frecuente este tipo de delitos, también todo lo que es el delito de la pornografía, son los más comunes, a nivel de Salto y la región. Y en lo que hacemos hincapié en la campaña Mis Datos Soy yo, a los niños y jóvenes, elementos de cómo defenderse, pero también creo que es importante, lo he comentado, la responsabilidad que tienen los mayores de cuiden a sus hijos, saber sobre qué hacen con sus celulares o computadoras, saber con quiénes se comunican, en qué páginas entran, cuáles son sus amigos o creen que son sus amigos que tienen en líneas, que muchas veces son los que corren riesgos. Segunda datos del Ministerios del Interior una gran mayoría de las desapariciones de personas, los últimos contactos son a través de redes sociales, con un amigo, un amigo, que por supuesto el resto de la familia no conoce”.

Cartagena fue más allá al reflexionar sobre hasta qué punto se debe dejar a los hijos sin controlar en sus celulares o computadoras en internet sin controlar los riesgos y peligros que están corriendo en todo tipo de horario, porque este tipo de delitos internacionales no tienen hora. También lo que tiene que ver con algunas aplicaciones, como titk tok por ejemplo en donde durante 30 segundos exponen su figura, sus imágenes que luego pueden ser utilizadas por otras personas.

Al preguntársele si por la cantidad de casos que ocurren en Salto se debe de estar alerta, respondió el Dr. Cartagena, “no, no podemos generar una alerta, no soy quien, no manejo ninguna estadística, en todo caso sería el Ministerio del Interior quien podría tener esos datos, Lo que nosotros queremos es al informar con Mis Datos Soy yo, es darle protección a nuestros jóvenes”