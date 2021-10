Con intensas actividades se celebrará el Día de la Mujer Rural próximo 15 de octubre

El próximo 15 de octubre se celebrará el Día de la Mujer Rural bajo la consigna “Un tiempo para encuentro, disfrute, reconocernos, revalorarnos, agregar a nuestras vidas un condimento más.

Daniela González referentes de su zona rural que abarca Saucedo Palomas en diálogo con EL PUEBLO informó que se está organizando una movida de mujeres rurales de Salto que abarcará a todas las congéneres del interior profundo del departamento “Con la finalidad de actualizarnos con respecto a lo que vendrá. A los desafíos, oportunidades y también ocio para salir de nuestra rutina y pasar un buen rato …no todo es trabajo” – reveló.

La mayoría del grupo conformado por las mujeres rurales pertenece a alguna institución como fomentos ,cooperativas.

“Algunas nos juntamos para presentarnos a algún proyecto productivo ofrecido por MGAP, por ejemplo. Somos un grupo de mujeres rurales que de alguna u otra forma nos mantenemos unidas para superarnos y obtener información útil que sirve tanto para la familia como para nosotras como personas”.



ACTIVIDADES PAUTADAS

PARA LA CELEBRACIÓN

Con referencia a las actividades alusivas a la celebración, González expresó que se llevarán a cabo charlas y estarán presentes autoridades del MGAP, INC, Inmujeres, la Intendencia de Salto y también se desarrollarán actividades recreativas y se brindarán obsequios.

¿Qué les significa este intercambio de mujeres rurales y qué realidades comparten?

-“Creo que para la mayoría es una oportunidad de intercambiar ideas, de conocer realidades que les pasan a todas y no sabíamos informar e informarnos, como por ejemplo dónde y cómo hacer algún trámite para conseguir alguna capacitación.

También se ha ido propiciando mucha amistad que se ha ido afianzando con el tiempo en distintos puntos del departamento como del país también.

Lo que más se comparte es ser una mujer rural que se adapta a cualquier dificultad porque todas trabajamos directamente o acompañan a sus esposos en la actividad rurales y cuando llegan a la casa tienen toda las tareas para hacer. Ocuparse de los hijos y todo lo concerniente a la atención de una familia”.

-¿Desde cuándo vienen trabajando como grupo?

-“Algunas desde hace más de diez años que vienen trabajando y otras menos. La mayoría incentivadas por este tipo de movida e intercambios ..que en grupo podemos conseguir ..como capitalizarse, tener algún ingreso extra .Todas las mujeres son pequeñas productoras familiares y muchas asalariadas rurales, pequeñas agricultoras y algunas trabajan con abejas”.

¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad la mujer rural?

-“Abrir caminos en un rubro de hombres donde la clásica asalariada solo es la cocinera de estancia, por ejemplo – donde capacitándose puede trabajar con lana, realizando telares, ponchos y demás sus productos.

Realizar inseminación artificial en vacunos y ovejas, administrativas, curso de operadores de movimiento del SNIG que le da otro valor a la mujer.

Conservas, quesos, por los cuales al contar con 15 interesadas o más en aprender las capacitaciones van al interior del departamento muchas apoyadas por INEFOP”.

¿Qué resultados están dando esos proyectos y emprendimientos

Creo que buenos y muy buenos ..por ejemplo las mujeres rurales de Colonia Osimani actualmente venden sus productos en conjunto, en una feria organizada por ellas una vez al mes en Colonia Rubio

En mi zona tenemos emprendimiento ganadero de nosotras ..las de empalme kilómetro 525 puede ofrecer sus productos y tener un ingreso más estable”.

-¿Cuántas mujeres aproximadamente en total están vinculadas al grupo de mujeres rurales?

Me atrevería a decir que más de cien mujeres. Forman parte de distintos grupos de mujeres rurales, por qué hay participantes de 10 a 15 zonas del departamento”.

Una reflexión final…

“Agradezco formar parte de este humilde grupo que se llama Mujeres Rurales que me ha abierto las puertas a distintas instituciones e incentivado a mejorar”.



LA MUJER RURAL Y SU

PROYECCIÓN AL MUNDO

Las mujeres rurales, que representan una cuarta parte de la población mundial, según datos publicados por las Naciones Unidas, desarrollan una función y contribución decisivas en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Sin embargo, existen barreras estructurales discriminatorias que limitan la participación de las mujeres rurales dentro de sus hogares, comunidades y naciones, y el pleno goce de los derechos humanos.

Al respecto, la ONU Mujeres destaca que las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento. Incluso, las Naciones Unidas han señalado que mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.