Con franqueza: ¿lo tenían a este Gladiador de la punta y el invicto?

Fue la sexta fecha. Pero no todos tienen seis partidos. Por eso es que a determinados niveles es una tabla virtual. Con Saladero reclamando puntos a El Tanque, mientras Salto Nuevo está expuesto a riesgo de pérdida de unidades por las denuncias, frente a la presunta inhabilitación del golero Cristian Rodríguez.

Pero lo cierto es que la consecuencia del domingo que pasó, genera una confirmación: la punta a manos de Gladiador, con 13 puntos.

Desde la franqueza: ¿cuántos lo tenían a este Gladiador de punta y el invicto? De 15 puntos jugados, 13 ganados. De última, el 3 a 1 a Deportivo Artigas, con los goles de Ezequiel Medina, Luciano Gómez y Diego Medina, tras el 2 a 0 al cabo del primer tiempo y el descuento de Gallero desde el punto penal. La regularidad de Gladiador. Cosa real.

EL FERRO DE LAS

MENOS DUDAS: 1-0

Después de todo, los dos llegaron con la necesidad de ganar, admitiendo las vacilaciones del arranque. Ferro Carril y Nacional pasaron por infortunios y algún acierto. Taponazo del «Tití» Leguísamo en los 15′ de la recta inicial y en los 14′ del complemento, Junior Rodríguez fue al área de enfrente y mandó el frentazo al gol.

Las expulsiones que no faltaron: José Gómez en Nacional y Javier Vargas. Todo es innecesario, en circunstancias como estas. Debieron evitarla.

Ferro se fue a 7 puntos con dos partidos menos.

Hay que considerarlo. Mientras a Nacional nada le hace gracia: a siete puntos de Gladiador.

Una sola imposición y no registra de promedio un gol por partido. Obligado a ser lo que todavía no ha sido.