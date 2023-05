«Con este Universitario nopuedo hablar de desgaste»

-Cuando despuntó el año. Cuando alguna especulación no faltó respecto a la continuidad de EMILIO SILVA en la Dirección Técnica de Universitario.

Pero el hecho es concreto. La prolongación de Emilio.

Y ahora esta verdad del Universitario exponiendo, como frente a Wanderers de Tacuarembó, al amparo de la riqueza de intérpretes que no faltan.

Una manera de volver «a capturar la pantalla» de aquel Universitario naciente en el 2014, cuando la densidad del protagonismo se fue convirtiendo en razón inocultable.

*********

«Es cierto que tenemos un plantel largo y las variantes surgen como consecuencia. Este plantel fue creado para ganar lo que se pueda ganar. Si tenemos casi 30 jugadores, es porque responder es lo que cabe. Yo me pregunto si cabe otro objetivo».

-En ese 2014 cuando Emilio fue uno más en el Cuerpo Técnico de Universitario. Camino para desandar, motivaciones redoblando, pero sin limitarse a lo doméstico. Universitario llegó por dos veces a la final del Torneo de Clubes: en el 2019 primero y en el 2021 después.

«Nos quedó esa espina clavada. ¿Por qué no decirlo? Pero todo pasó por saber porque no se llegó a lo máximo y porque no se llegó. Pero estuvimos ahí. Hablo de un penal….¿o no? Pero lo bueno de este plantel es que conserva la base. Y esa base está asociada a la experiencia de Universitario. Es una manera de saber como superar lo pendiente, para insistir otra vez»

-Con EL PUEBLO, el rescate de una situación concreta a cuenta del DT. Los jugadores que por ejemplo, no alistaron frente a Wanderers, en la tarde de la goleada por 4 a 1. Richard Rodríguez, Matías Bentín, Valentin Fornaroli, Jonathan Jorge….y sin embargo, la prédica aplicada.

El recetario sin vaivenes, porque Universitario es en la esencia, el que guarda fidelidad a esa manera de sentir el fútbol. Pero de aplicarlo también.

«No es un partido más frente a Ferro Carril. Creo que para Ferro tampoco lo es cuando no se enfrenta a nosotros. Está bueno que así sea, porque creo que quien gana es la gente. O el espectáculo que se proponga. Vamos a llegar bien y con jugadores recuperados. Pero en lo fìsico, esto es terminante: juega el que está en condiciones. Es la confianza a cada uno, por eso si hay que cambiar se cambia, porque el resultado no está lejos. Está al alcance.

A esta altura y después de tantos años, con este Universitario no puedo hablar de desgaste. Hablo de la relación con los jugadores. Del respeto grupal, porque aquí se sabe demasiado bien lo que se quiere».

**********

Aquella tarde en el Dickinson.

La tarde luminosa del 4 a 1. Pero no solo el gol como consecuencia.

Fue el punto de partida, desde la más generosa convicción roja.

Para crear y creer. El perfil, al cabo, no se discute.

Ese es Universitario.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-