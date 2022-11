Con Ernesto Castro Rodríguez – “Vivimos en un aprendizaje constante y todos los días tenemos un examen diferente”

Nuestros Comunicadores

– Ernesto Darío Castro Rodríguez, 46 años, nació en Salto el 15 de junio de 1976, hijo de Luis Ernesto Castro Colman y María del Rosario Rodríguez Galeano (Lupe). “El primer año de primaria, lo hice en la Escuela N° 4 y de segundo a sexto, en la Escuela N° 98. En cuanto a secundaria, fui al Liceo I.P.O.LL., luego opté por seguir humanística por lo que continué mis estudios en el Liceo 5” – recuerda al hacer referencia a su juventud y adolescencia.

– ¿Qué recuerdos mantiene de su niñez y juventud?

– “Yo soy el mayor de 6 hermanos, nací y me crié en barrio Cien Manzanas, en calle Ramírez a media cuadra de la sede de Libertad F.C.., equipo del cual soy hincha.

De la infancia recuerdo épocas muy buenas, cuando no jugábamos a la pelota en la calle de pedregullo, nos íbamos al campito donde se armaban los campeonatos. Siempre nos juntábamos con la barra en la esquina de casa (Ramírez y Vilardebó), los más grandes nos cuidaban. Era todo más sano, no había tantos problemas con las drogas como hoy en día”.

– ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la comunicación?

-” A principios de 1993, conocí a Sergio Reinoso que tenía el programa Golazo Tropical en Radio Cultural, y empecé a visitarlo en la radio. Nunca fui de hablar mucho, siempre fui callado, pero cuando se trataba de música, podía estar horas hablando, y cuando el programa cumple 2 años, el 1° de abril de 1993, me integro al staff del programa.

Ese mismo año 1993, Sergio (Reinoso) me recomienda para trabajar en el equipo deportivo de la radio “Deporte al Día” y comencé a pasar informaciones de estudios y luego pasé a trabajar en las canchas como cronista.

La verdad es que se dio todo muy rápido, porque a las pocas semanas, ya estaba trabajando como empleado de la radio como operador. Había tremendos profesionales en Cultural, con los cuales aprendí mucho, Sergio Reinoso, el “Bomba” Etchevarría, Hugo Eduardo Falcón, Juan Rodríguez Cristaldo, Óscar Garaventa, Guillermo Castillo, Renée Díaz de Chiappini, Mario Armengol Suárez, el “Tero” Pereira, Nelson Cruz (que tenía El Fogón de los de Viana y además era gerente de la radio), Óscar Bibbó, Yanelly de Vecchi, Italo Suárez y un equipo deportivo de primer nivel comandado por el Quique Panizza y José Roque Alfieri, allí estaban Eduardo Osorio, Julio Sándelich, Ruben Godoy, el Quique Sarli y Tito Nieves, entre otros. Cuando aparecieron las computadoras a la radio, fue fundamental Óscar Amaral que en aquel tiempo trabajaba en Emisora del Éxodo y me enseñó la programación de tandas, grabación y edición de audio “.

– Una anécdota para compartir

– Anécdotas hay muchísimas -de las que se pueden contar y las que no-, pero me quedo con una especial, porque gracias a eso que pasó, aprendí a manejar la consola de la radio. Un domingo, cuando trabajaba desde estudios en el deporte, Héctor Chiriff que era el operador, cierra la transmisión deportiva y larga un disco de vinilo al aire y se va y yo le pregunto sino iba a esperar al operador que le tomaba el turno y me dijo que no, que el no era empleado de la radio, que hacía solo el deporte; lo cierto es que el operador nunca apareció y le avisé al director de la radio, Leonardo Vinci y le expliqué la situación, me pregunta si yo no sabía manejar los controles y le dije que no, me hace llamar al operador que estaba en ese momento en Emisora del Éxodo que era Leonardo Oliva, y tampoco conocía la consola, lo cierto es que a cuatro manos, entre Leonardo y yo, tuvimos que poner al aire El Fogón de los de Viana, donde venían los artistas en vivo a la fonoplatea, unos nervios tremendos, pero al final, salió todo relativamente bien, con algunos baches al aire, pero zafamos. Al otro día fue que Sergio me hizo practicar como operador.

– Su primer programa...

– “Me inicié en Golazo Tropical, y luego seguí con Caribemanía, ambos dedicados a la difusión de la Música Tropical de Uruguay, principalmente difundiendo sonoras y combos. Cuando trabajé en Radio Arapey, gracias al “Ruso” Giovanoni, empecé a incursionar en la prensa escrita, le pasaba a texto las entrevistas para los Mano a Mano que salían los lunes en Diario El Pueblo, y la verdad que aprendí mucho con él y luego Federico Giovanoni crea 10minutos y comencé a trabajar allí también”.

– ¿Qué lectura actual hace de los medios de comunicación y las redes?

– “Creo que en Salto hay buenos profesionales trabajando en los diferentes medios, y que son “todo terreno”, hacen varias tareas, esa siempre fue una gran característica de los comunicadores sobre todo del interior. Acá, conducís un programa, pero también eres quien se encarga de diagramarlo, producirlo, vender la publicidad y de yapa eres tu propio operador”.Las redes sociales, han ayudado a potenciar a los medios, tener una nueva opción de contacto con los oyentes y/o lectores. Pero también son otro medio de comunicación, en donde muchas veces -sobre todo en Facebook- se publican y se viralizan contenidos que no son veraces, y no hay un control sobre eso.– ¿En cuáles proyectos de comunicación está embarcado hoy?

-” Actualmente estoy en la conducción del Informativo central de Radio Libertadores de lunes a sábados de 6.30 a 8.15 horas. Desde el año 2013 que estoy trabajando con los hermanos Di Giacomo y la verdad se trabaja muy cómodo allí.En cuanto a proyecto, he retomado mi programa Caribemanía, que es único en su estilo, porque no solo se difunde la Música Tropical de Uruguay, sino que se habla mucho de los artistas y su trayectoria. Se emite por Alegría FM 91.3 de lunes a viernes de 16 a 17 horas”.

– ¿Cómo vivió el proceso de la pandemia?

-”Con preocupación, con los años uno ha compartido trabajo con muchos colegas y, en el proceso de la pandemia, hubo muchos que perdieron el trabajo, gente que fue mandada al seguro o los trabajadores independientes que arriendan un espacio no lo pudieron pagar más porque bajó la venta de la publicidad. A esto se le suma, que la Covid-19 se llevó la vida de varios colegas.

– ¿En qué pilares se basa para desarrollar su trabajo?

– “Soy muy aplicado y busco siempre mejorar, más allá de los casi 30 años de trayectoria, siempre estoy en constante aprendizaje.

Cuando uno abre el micrófono para salir al aire, le estamos llegando a mucha gente, y debemos ser muy profesionales, uno si tiene algún problema personal, lo debe dejar de lado al salir al aire”.

– Una reflexión

– “No dejen de luchar por sus sueños, yo pasé por momentos muy difíciles en lo laboral, pero nunca bajé los brazos, no me rendí jamás y cuando uno además de profesional, es buena gente, las puertas siempre se abren y aparecen oportunidades.”

– Un libro

– “Me sigo quedando con “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”

– Una frase

– “Vivimos es un constante aprendizaje y cada día damos un examen diferente”.

– ¿Qué aspiraciones tiene para su futuro?

– “Seguir mejorando y en algún momento volver a hacer todo lo que hacía en radio que hoy, por temas de tiempo no lo puedo hacer. Se extraña el trabajo de grabaciones, edición y programación, algo que siempre hice a lo largo de los años”.

– Un balance del año

– “En lo personal ha sido un año relativamente bueno, pero espero que la situación mejore en general para el 2023”.