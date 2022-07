«Con el resultado de las pericias ahora se descubrió quién miente»

Analía Cardozo, es la madre de Diego Gonzalo García. En su cuenta de facebook, enfocó algunos aspectos puntuales de la realidad que les toca vivir y padecer. Sirven al fin de cuentas, para amplificar la información del caso, con entretelones de dudosa divulgación en medios argentinos. Por eso desde EL PUEBLO, la misión de reproducir. Una manera de saber el todo y no cuestiones parciales o secundarias.

«Ya nos cansamos de callar y de escuchar cualquier barbaridad de gente que no tiene idea de cómo va él caso de mi hijo. Siempre creímos en él, nunca dudamos de lo que nos contó y ahora con los resultados de las pericias más aún. Con el resultado de las pericias y todo lo que se investigó se descubrió quién miente y nada de lo que lo acusan se pudo comprobar. Si hubiera un mínimo de indicio o gravedad una fiscal y juez no lo dejarían moverse de Argentina.

Lamentablemente esto es todo muy lento. Primero que nada la denunciante no sé quiso hacer revisión médica siendo que estaba a tiempo cuándo hizo la denuncia que fue dentro de las 72 horas. Su pretexto fue que no estaba anímicamente bien pero la interrogaron si había tenido relaciones con otra persona dentro dé esas 72 horas y dijo que sí, que por eso no quería comprometer a esa persona cómo no era que estaba anímicamente mal para que la revisara un médico, pero para tener relaciones después de una supuesta violación estaba de buen ánimo? Increíble, o sea no hay pruebas médicas. Pericias de su ropa: negativa. La pericia del lugar que se supone fue en un baño hasta la cortina de la ducha la encontraron perfecta, o sea no encontraron rastro de que ahí hubo una situación violenta. 25 testigos declararon que todos estaban en él mismo lugar, nadie vió nada ni escucharon nada raro. Dos amigas de ella declararon nos fuimos juntas de la fiesta y nos sacamos una selfie antes de irnos, nunca le vimos el golpe en él ojo que ella mostró en fotos . Dos amigos de ella también porque ella tuvo 4 testigos, pero estos dos no estuvieron en la fiesta. Fueron testigos por lo que ella les contó, uno de ellos declaró diferente versión a lo que declaró ella . Su primer abogado de la denunciante estaba esperanzado en que las pericias de Diego le salieran mal. Las dos le salieron normales bien.

A ella la pericia psicológica le salió mal, que inventa, que miente hasta su propia perito firmó disconforme. Después de eso su abogado abandonó él caso. ¿Será que se dió cuenta que mentía? Ahora tiene otro que lo único que hace es mandarla que salga en todas las radios y canales redes llorando y haciéndose que está re mal, cuándo gente que la conoce la ven que anda de joda en joda .

Bueno estos son algunos de los detalles que pueden verificar sobre todo a los señores periodistas me dirijo qué de profesionales no tienen nada. Vayan a fuente en fiscalía De La Plata con la Fiscal Cecila Corfiel y verifican cada cosa que escribí acá.

Cuando digo periodistas no me refiero a los salteños, todo lo contrario la verdad muy agradecidos con ellos que varios nos escribieron para ponerse a la orden y la mayoría de la gente muy respetuosos con nosotros porque conocen a Diego y gracias a Dios es muy querido en nuestra ciudad. Pero bueno todo esto es muy lento y tenemos que procesarlo. Por suerte somos una familia fuerte y sólida y Diego es un muchacho que está firme porque está con la conciencia limpia. Siempre que hubo tormenta salió el sol y pronto lo veremos brillar más que nunca. Gracias por él apoyó, a la gente que quiere a mí hijo de verdad»