Con ventas presenciales desde el Parque Tecnológico del LATU y a través de internet, TV Cable y dispositivos móviles, con la asistencia del banco Itaú, Pantalla Uruguay dio inicio a sus actividades del nuevo año con su edición número 236. Si el volumen final consignado superó las expectativas, el resultado fue mejor de lo previsto con la comercialización de la totalidad de la oferta, y subas importantes en los valores de referencia de las diferentes categorías. Valeria Sasso gerente del consorcio, señaló que fue «un remate excepcional», por el volumen consignado, la calidad de los ganados, la cantidad comercializada y los precios logrados que en algunas categorías superaron el 20%. Agregó que es una muy buena señal para comenzar el año tanto para el consorcio como para todo el sector ganadero.



Sasso destacó las herramientas que hacen más atractivo al negocio a través de Pantalla Uruguay, como el Pre Martillo, el cual ya se están otorgando en algunas categorías para ventas de febrero, marzo hasta incluso abril. También se refirió a la venta de los ganados asegurados por el Banco de Seguros del Estado lo que le transmite al comprador una mayor tranquilidad durante los siguientes 40 días de realizar el negocio.

En relación al momento, Sasso señaló que las lluvias llegaron en tiempo y forma, hoy el productor que en su momento había liberado las cargas previendo la sequía, cuenta con los campos en mejor estado, recuperados y con mejor disponibilidad de forrajes lo que se reflejó en el remate, con mucha demanda y necesidad de reponer, con mucha agilidad y dinamismo en las ventas, lo que nos permitió culminar casi una hora antes de lo previsto.

VALORES PROMEDIO

Corderos: U$S 34 (17,2%); corderos/as: U$S 41 (1,6%); ovejas: U$S 71 (48,5%); ovejas encarneradas: U$S 58; terneros entre 140 y 180 kg: U$S 2,75 (30,5%); terneros + de 180 kg: U$S 2,27 (6,4%); terneros: U$S 2,45 (15,3%); novillos de 1 a 2 años: U$S 2,32 (10%); novillos 2 a 3 años: U$S 2,30 (19,7%); novillos de más de 3 años: U$S 2,19; novillos y vaquillonas 1 a 2 años: U$S 2,31; vacas invernada: U$S 1,90 (10,1%); terneras + de 140 kg: U$S 2,32 (14,1%); vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años: U$S 2,30 (18,3%); vaquillonas sin servicio de 2 a 3 años: U$S 2,12 (17,5%); vacas preñadas: U$S 778; vaquillonas preñadas: U$S 858 (35%); piezas de cría: U$S 459 (9,6%).

Finalmente Valeria Sasso invitó a participar de la próxima actividad de Pantalla Uruguay que se llevará adelante el jueves 24 y viernes 25 de febrero, con cierre de inscripciones previsto para el viernes 11 de febrero.