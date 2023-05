Con el mate en mano al Vispo Mari: es Salto FC y Sud América enfrente

Las categorías juveniles de Salto Fútbol Club son cosa seria, desde el momento que ya el año pasado, plantaron una imagen a favor, desde el contenido de fútbol y el encuentro con resultados que validaron consagraciones. En esta temporada 2023, Salto ascendiendo a la Segunda División Profesional en juvenil y con respuesta que se va logrando.

Alguna que otra derrota a cuenta de la enseñanza. Es obvio que este año, la exigencia es superior.

Mientras que hoy a la mañana, validez de propuesta, en la medida que dos categorías jugarán partidos en el Parque Juan José Vispo Mari. A la hora 9 en Cuarta División y desde las 11 horas en Quinta División, con Sud América de Montevideo como rival.

RUMBEANDO PARA EL SUR

Mañana domingo en las tres restantes categorías, Sub 14, Sub 15 y Sub 16, jugando de visitante, en el Parque Ángel Fossa de Montevideo, el histórico escenario de la Institución Atlética Sud América.

Los mandos técnicos de Luis Lima y Sergio Olivera y algo más de 100 jugadores en el registro juvenil de Salto Fútbol Club. Cuando el mañana va golpeando la puerta y de eso se trata.