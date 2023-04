Con el 95% de ventas, Plaza Rural ratificó la firmeza en l reposición

En su primera edición del corriente mes de abril, Plaza Rural realizó su edición 266 con una comercialización total de 10.753 vacunos. El mercado operó con mayor demanda que en la edición anterior, en un momento donde la reposición genera con firmeza referencias al alza.

Ignacio Victorica catalogó la subasta como “muy buena”, con 100% de ventas y subas para todas las categorías de invernada en la primera jornada de ventas, lo que refleja una “consolidación” de precios para el mercado. Agregó que si bien las subas en el entorno al 1 y 3,5% para las diferentes categorías, “no son tan significativas”, las mismas ya se vienen observando al alza desde la venta anterior, un fiel reflejo del efecto lluvias.

En referencia a los vientres, dijo que tanto las terneras como las vaquillonas se vendieron muy bien, sin embargo la demanda no fue la misma para las categorías preñadas con ganados a parir en primavera, ya que son negocios a más largo plazo y hay todo un invierno por delante, “o se venden a valores muy razonables o no se venden” sostuvo el consignatario.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 2,81; Terneros -180 kg. U$S 2,62; terneros +180 kg. U$S 2,43; terneros U$S 2,58; terneros/as U$S 2,28; novillos 1 a 2 años U$S 2,09; novillos 2 a 3 años U$S 2,02; novillos + 3 años U$S 2,04; vacas invernada U$S 1,61; terneras U$S 2,15; vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,94; vaquillonas + 2 años U$S 1,86; vientres preñados U$S 655,23 y piezas de cría U$S 377,88.