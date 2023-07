Con duras críticas a los gobiernos por “improvisación” y “falta de políticas de Estado”, se cumplió el IV Foro Ambiental sobre preservación del agua

El pasado sábado 8, en sala de Relaciones Públicas de Salto Grande y organizado por la Asociación Civil Ambientalistas de Salto (ACAS), se llevó a cabo el IV Foro Ambiental sobre «La preservación del agua para la sostenibilidad ambiental”. EL PUEBLO dialogó con dos de sus integrantes: Gabriela Potter y la presidente Adriana Carabajal. Mostraron satisfacción por la jornada vivida, tanto por el nivel de exposiciones como por la respuesta del público, aunque les hubiera gustado ver más gente joven, dijeron. Los panelistas fueron Pedro Santa Marta (Gestión Ambiental de la Intendencia de Rivera, tecnólogo en Logística); Victor Bacchetta (periodista especializado en el área ambiental, editor del Observatorio Minero del Uruguay y del Observatorio del Agua, colabora también en Sudestada: periodismo y transparencia); Raúl Viñas (meteorólogo, Mag. en Meteorología, Prof. de Agroclimatología; integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable). Lo que sigue es un resumen aportado por las entrevistadas.

PEDRO SANTA MARTA

Expuso sobre la experiencia en el vertedero de Rivera, donde se prioriza el cuidado de las aguas superficiales y subterráneas, más aún que allí el Acuífero Guaraní es superficial. El vertedero se encuentra organizado, trabajando cooperativas con derechos adquiridos como cualquier trabajador, con sueldos fijos que no los paga el Municipio, sino una organización. Allí se le da deposición a todos los residuos: plásticos principalmente, latas, cartón, orgánicos, pilas, Industriales, aceites, etc. El vertedero está a punto de ser abandonado y reforestado. Ya se cuenta con un nuevo lugar para el nuevo vertedero, se realizaron los estudios correspondientes y se hará relleno sanitario desde el comienzo con los requisitos que se deben tener en cuenta. Reconoce el panelista que se puede seguir mejorando, que es uno de los objetivos a cumplir. Esto evidentemente redunda en un control y cuidado de las aguas específicamente del Acuífero que allí aflora en la roca, debiendo tener muy presente que el suelo debe ser impermeabilizado para evitar escapes que contaminen.

VÍCTOR BANCHETTA

Refirió a la Política Nacional de Aguas: Avances y retrocesos. Comenzó leyendo el artículo N°47 de la Constitución de la República. Porque por una reforma en el año 2004 se incorporó lo siguiente: «el agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales».

“La política nacional de aguas estarà basada en el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio ambiente y la restauración de la naturaleza…los usuarios y la sociedad civil, participarán en las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. El establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a las poblaciones».

Esto fue como para ponernos en un marco que intentamos todos comprender porque nuestra carta magna es violentada por todos los partidos políticos, cada vez más anteponiendo sus intereses a los del pueblo. Es decir el agua está siendo gestionada en forma inadecuada. Este bien está sufriendo una gran degradación por la actividad humana, casi imperceptible, afectando al ecosistema. Señaló que se haya secado el Río Santa Lucía es una catástrofe, como consecuencias políticas desarrolladas hace años, que no se solucionan con medidas de urgencia, ya que la naturaleza no responde de esta manera. Existen, señaló Bacchetta, problemas a mediano y largo plazo, porque el sistema institucional y del país no puede ser pensado para 5 años, sino más de 30 o 40 años. Criticó que las políticas de Estado, hoy han sido acuerdos entre partidos políticos, de sus dirigentes (1, o más), cuando debería existir una política de «Consenso» entre todos los actores: dialogar, negociar, si falla esto no se puede resolver una crisis. En otro apartado comentó que en 2008 se realizaron cambios en el artículo 47. Se crearon las Comisiones de Cuenca y Acuíferos.

Para ello es necesario más que nunca tener en cuenta el principio de «Sostenibilidad», minimizando los daños a la naturaleza. Ésta, refiriéndose a la naturaleza, tiene capacidad de restauración, pero la actividad humana hace irreversible el impacto convirtiéndolo en acumulativo. Debe haber un fuerte control de la gestión.

Dijo que a las Comisiones Consultoras habría que tenerlas en cuenta en todas las instancias de planificación, la reglamentación de la ley, pero se le quitó el carácter vinculante. Con respecto a la Comisión del Acuífero Guaraní, se retiraron porque su participación no tenía consecuencias, degradando los conceptos básicos de la Constitución. Consecuencia no hubo más reunión. Año 2017: El Plan Nacional de Aguas debía llevarse a cabo con todos los actores y elaborar el Plan. Pero surgió la Ley de Riego que no estaba en el plan. En síntesis, los partidos políticos no están respondiendo a la crisis. Algo que no pasó con la crisis agropecuaria. Ahora estamos ante un evento de repercusión mundial, donde más de la mitad de la población de Uruguay no tenga agua, y que el SINAE, no fuera convocado es algo inaudito. No se está realizando un manejo adecuado de la crisis hídrica en nuestro país, hay intereses que escapan a la normativa. Por eso estamos como estamos…

RAÚL VIÑAS

Comenzó explicando la disponibilidad de agua que tiene nuestro planeta; para uso humano un equivalente a 1% ( agua dulce). Existen causales para que se produzcan estos eventos como la sequía que se está dando en el sur del país. Una es la variabilidad climática, el calentamiento global, donde la actividad humana Influye y mucho. Hablando directamente de la sequía del Uruguay, señaló que hace por lo menos 3 años que se vienen dando señales de ella, que los expertos, Investigadores, organizaciones sociales se lo advirtieron al gobierno por distintos medios, y no se hizo caso. Se continuó como si nada pasara, y no hubo un solo intento de mitigación, y no llegar al extremo de que nuestros conciudadanos estén bebiendo agua salada.

Insistió en que «debemos cuidar el agua», adaptarnos al cambio y planificar todo lo que tiene que ver con la gestión de la misma. Uruguay, igual que muchos países tienen aguas superficiales, aquí no importan las fronteras políticas, las cuencas atraviesan diferentes territorios. Por eso es importante conocer la cuenca cerca de donde vivimos, donde están ubicadas y allí actuar y cuidarla.

La cuenca del Santa Lucía es un nuevo problema, es una sequía hidrológica que se viene manifestando en cadena. El Acuífero Guaraní, en caudal como reserva, es el 3ro. en el mundo. ¿Qué es un acuífero?: rocas con agua. Está constantemente perforándose, las imágenes del mapa que proyectó en pantalla de Uruguay denota las zonas más perforadas y las menos, pero existe un gran desconocimiento de la gente. Contaminar el agua de un acuífero tiene efectos tardíos pero con efectos muy negativos. Nuestros acuíferos están sobreexplotados ys, se nota en las cotas de pozos cada vez más bajas, diferentes suelos, diferente cantidad de agua. Un balance del agua nos muestra menor cantidad de agua en el NE del país y en el S. El uso del suelo: otra causa son los cambios que ha sufrido el cambio en el uso de los suelos, con plantaciones forestales masivas a lo largo y ancho del país, afecta la cantidad de agua que hay debajo en el suelo.

POSIBLES SOLUCIONES A LA CRISIS:

-Reparación de la red de OSE en todo el país, con incontables pérdidas (solucionar esto rondaría los 400 millones de dólares, esto no es sostenible).

-Mejorar las reservas, con obras de infraestructura, panificadas y con estudios de impacto.

-El agua embalsada (es una reserva, pero genera la presencia de cianobacterias). Lo ideal son las aguadas naturales y monitoreadas.

-Encontrar nuevas fuentes de agua, que lleven agua a Montevideo, no es posible que se siga con una sola toma y que data de años.

Viñas indica que lo curioso del tema es que la tabla de salvación que nos muestra el gobierno es Arazati, hay falta de estudios respecto de este proyecto, que ya cuenta con los permisos y licitación que ya se sabe quién va a ganar. Hay falta de seriedad en temas importantes del país. Hay una gran improvisación. El gobierno va a pagar tres veces más de lo que cuesta…¿Por qué lo hace?

ACAS aporta una simple reflexión, cada vez se piensa menos en el ciudadano, más en los provechos propios de la clase política, regalan plata que es de todos los uruguayos, y pretenden aparecer como que están cuidando el dinero público, recortando por aquí y por allá en causas justas y merecidas. ACAS habla desde una visión ambientalista, no se opone a todo, sino a aquello que no le encuentra asidero. Y se compromete a seguir promoviendo la participación ciudadana, en instancias como este foro donde la gente puede enterarse de los caminos escabrosos en que se meten los gobiernos egoístas y que dicen estar preparados para gobernar. Desde el ambientalismo seguiremos resistiendo, con encuentros, reuniones, manifestaciones pacíficas. El futuro es de los que vienen. Alguien tiene que pensar en ellos.