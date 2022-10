Con Diego Manuel Echevarría Delfino – Conductor del programa “Gravedad cero” de Radio Ozono 105.9

Nuestros Comunicadores

“Soy un agradecido de la vida porque he logrado vivir cien por ciento de la radio”

Cumple ocho años en la comunicación y seis en su programa “Gravedad Cero” Diego Manuel Echevarría Delfino, hijo del conocido locutor de radio “Bomba” Echevarría, de quien heredó su pasión por el universo radial.

“Me crié dentro de los estudios de Radio Cultural cuando era muy niño… Me encantaba ir a Radio Cultural a ver los programas que se hacían en vivo. Solía pasarme las tardes allí o las mañanas luego de salir de la escuela.

Creo que fue así que nació mi vocación por la radio y por la locución” – nos contó. Diego Manuel se siente realizado por haber logrado – luego de un camino recorrido – vivir cien por ciento de la radio, un mundo al que describe como fascinante. Cada día pone su empeño para deleitar a su fiel audiencia que lo sigue desde hace ya casi una década.

Diego conduce un programa de música “Oldies” que abarca una audiencia de varias edades. “El tema de la radio y de la comunicación, también de la locución nació el día en que decidí hablar con el director de radio Ozono, Pablo Ferreira Pinto a fin de plantearle que tenía ganas de hacer un programa Oldies, porque en realidad mi gusto musical va por allí. Me encantan los clásicos de los 70, 80 y 90… me gustan muchas bandas de todos los estilos y el tipo de música… lenta, movida o de término medio.

Pablo en ese entonces me dio el visto bueno pero ¿Qué sucedió?. Yo no tenía ninguna capacitación. Regresé luego hacer un curso de locución y periodismo aquí en la ciudad de Salto en el año 2014 que fue cuando me inicié.

Dicho curso fue dictado por gente del SODRE de Montevideo, en acuerdo con la radio Nueva Era. Recuerdo que fue un sábado y un domingo de curso intensivo de radio, locución y periodismo de dieciséis horas en total.

Fue mi primera instrucción y a partir de allí vinieron otros cursos tanto en Salto y luego con gente de Córdoba, patrocinados por radio Ozono.

Lo hicimos muy pocos locutores de aquí y también fueron tres días de realización. Fue un curso espectacular… ya después viajé a Córdoba para continuar con mis estudios, que incluyó doblaje de voz, periodismo, locución y locución comercial. Viajé por segunda vez a realizar otro curso de la misma índole dictado por grandes locutores argentinos.

Ahora se viene otro curso el próximo 11 12 y 13 del noviembre y vamos a estar viajando a Córdoba con un grupo de locutores de Salto, Paysandú y Bella Unión.

No tengo el placer de conocerlos pero nos reuniremos en breve en Córdoba.

-¿Cómo ha sido su camino en la comunicación de radio?

– “Hace unos ocho años que trabajo en radio Ozono. Tengo un programa que se llama Gravedad Cero …en realidad arranqué a la noche con una propuesta intitulada Ozono Records que iba de lunes a viernes de 20 a 22. Era un programa 100% Clasiqueros que me encantaba hacerlo hasta que en determinado momento me cambié para el mediodía. Y fue así que nació Gravedad Cero al mediodía de la radio de 12 de 12:30 y 12. 30 hasta las 14:30. Todo surgió a partir de la posibilidad de cambiarme a la mañana, que es cuando hay bastante competencia… pero ello no es un problema porque cada uno tiene su estilo y su propia audiencia”.

-¿Y usted cómo define su estilo?

– “Trato de ser diferente a los demás porque paso todos los géneros para para poder acaparar distintas edades y también distintos lugares porque tengo muchos lugares que me escuchan…. en muchos comercios que me escuchan por acá por el centro… también por diferentes parte de la ciudad

me escuchan por por por diferentes partes de la ciudad”.

– ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

– “Me encanta interactuar con la gente. A cada cliente le hago una visita una vez por mes y a todos los que me escuchan desde el centro.. voy los saludo y les agradezco por escucharme… les agradezco por siempre sintonizar la radio. Soy un agradecido y la verdad es que me hace muy feliz que la gente me escuche y que me quieran. Me hace muy feliz trabajar de esto y vivir de esto porque yo vivo 100% de la radio… es mi trabajo es mi profesión y

cada día que pasa le doy gracias a la vida por por ser parte de los medios de comunicación y de este mundo de radio que es maravilloso. Creo que esta propuesta diferente ha funcionado y desde el primer momento la gente ha respondido favorablemente”.

-¿Y qué le diría a aquellas personas que están pensando en la locución y la comunicación como alternativa de vida?

-”A todos aquellos que les gusta este maravilloso oficio o que quieren conocerlo en primera persona…. a aquel que guste de la locución o del periodismo… que no quede solamente en el deseo… que no se guarden ese impulso… hay que darle para adelante… hay que cumplir metas

Cuando amamos algo tenemos que practicarlo y hacerlo de la menor manera posible…. ese mensaje también quiero transmitirles a aquellos que recién se están iniciando en este mundo de locución en el mundo del periodismo. Siempre apostando a la capacitación y a dar lo mejor de cada uno.

Yo he logrado vivir de esto… es un trabajo como cualquiera que hay que tomarlo con responsabilidad, como yo lo hago todos los días”.