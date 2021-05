CON DESTACADAS VENTAS EN SU 8va. EDICIÓN, «REMATE VIRTUAL DEL NORTE» FESTEJÓ SU PRIMER AÑO

El consorcio integrado por escritorios Azanza & Migliaro, El Estribo y Enrique Beriau completó su primer calendario de actividades este miércoles con la realización de su 8vo. remate. Como siempre, con la asistencia financiera de Scotiabank y ventas 100% virtuales sin público atendiendo a las recomendaciones sanitarias realizadas por el MSP.

BALANCE

«Fue una iniciativa de los tres escritorios a partir de que la clásica feria de Beriau en Palomas no se podían hacer por la pandemia, ese fue el comienzo. Hoy somos un equipo unido, trabajando los tres escritorios por igual mirando siempre hacia adelante» señaló Francisco Migliaro quien agregó que para lo que resta del año «la idea es hacer un remate por mes».

Destacó también un fuerte agradecimiento a la familia por el apoyo día a día, así como también a amigos y clientes nuevos y consecuentes que vuelven a confiar en el consorcio. A su vez, Migliaro extendió el agradecimiento al banco Scotiabank, a los sponsor, a Arnaldo por brindar el local, a la prensa y a Rural.uy por la transmisión.

REMATE

Con ventas totales para los 1.200 ovinos que pasaron por pista y el 90% de colocación para los 1.100 vacunos, el remate dejó mucha satisfacción para las tres firmas vendedoras. Hubo mucha agilidad acompañado de una gran demanda para la oferta de los ovinos, con lotes que seguramente por sus pretensiones de base enlentecieron por minutos la dinámica pero el resultado del 100% de colocación es lo más importante sostuvo Mauricio García da Rosa.

En cuanto a los vacunos, «había una abultada oferta por la época del año» sostuvo, y agregó que en algunos casos de lotes muy chicos o en las categorías de novillos más jóvenes fue donde se tranco un poco pero con las demás categorías la volvió a encontrar la agilidad y los valores destacados como en las vacas de invernada y piezas de cría.

VALORES

Terneros U$S 2,12; novillos 1 a 2 años U$S 1,98; novillos de 2 a 3 años U$S 1,76; vacas invernada U$S 1,52; terneras U$S 1,95; terneros/as U$S 2,01; vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,78; vaquillonas + de 2 años U$S 1,60; vaquillonas preñadas U$S 585; vacas preñadas U$S 592; vientres entorados U$S 533; piezas de cría U$S 424; corderas U$S 64; ovejas U$S 68,5; borregos/as U$S 59.

La próxima actividad de Remate Virtual del Norte está prevista para el miércoles 30 de junio, con el cierre de inscripciones para el miércoles 23 del mes próximo.