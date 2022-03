CON CASI 6 MIL VACUNOS OFERTADOS, PLAZARURAL HOY CIERRA SU VENTA 245

Desde la hora 9, Plaza Rural ofrece hoy miércoles, 5.898 vacunos para de esta forma culminar las ventas de su edición 245. Las ventas son en directo desde el Hotel Cottage, además de la transmisión por TV Cable, Internet, dispositivos móviles y streaming de audio y la financiación del Banco República.

Al momento, en las primeras tres jornadas de la semana pasada, el consorcio comercializó el 99% de lo ofertado, logrando nuevos destaques con promedios récord en las categorías de terneros U$S 2,93; terneras U$S 2,66; novillos 1 a 2 años U$S 2,67; novillos de 2 a 3 años U$S 2,53; novillos + de 3 años U$S 2,53; vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,56; vaquillonas + de 2 años U$S 2,43 y vacas invernada U$S 2,11.

Para esta jornada, la oferta es de 1.820 terneros y terneras; 1.326 vientres preñados; 182 vientres entorados y 2.569 piezas de cría.

Carlos De Freitas presidente de Plazarural llamó la atención a la calidad de los ganados que quedan por ofertarse en esta jornada, destacó además, que para el primer lote de la categoría de terneros y terneras, el flete será gratis para el comprador, y estará a cargo de Mapfre seguros.

De Freitas finalmente valoró que en este tipo de subastas, de gran volumen de oferta como presenta el consorcio, es cuando a las claras se ve la gran apuesta a la genética que realiza el productor uruguayo, «hoy podemos observar toda esa mejora, nuestro país tiene un gran banco genético, obra de las cabañas y de los productores que han hecho un gran trabajo con sentido», concluyó.