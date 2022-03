Será la última fecha del Campeonato Regional Norte-Litoral en su primera fase. Los 13 puntos de Río Negro, 8 de Artigas, 7 de Liga Agraria y Bella Unión sin puntuar.



En el Vispo Mari y en el Estadio «Walter Martínez Cerrutti», el cierre de la fecha clave, que determinará el segundo equipo que avance a la secuencia siguiente. Jugando en el estadio «Matías González», Artigas «ganó apretado» y esa fue la conclusión. Ahora Bella Unión es local. El último.

Es la apuesta de Liga Agraria: para que derrote a Artigas. cabe preguntarse qué tipo de motivación sostiene Bella Unión para acreditarse los tres puntos.

En la tierra de la Caña de Azúcar no deja de exponerse que «con Artigas no somos buenos vecinos, en muchos aspectos no existe hermandad y en fútbol menos».

En la semana que va fluyendo, más de un jugador reveló el pensamiento de «darlo todo y no aflojar, porque para nosotros es un partido especial».

Cayó de local primero y de visitante después ante Salto, «pero con Salto no existe la rivalidad que tenemos con ellos». Bella Unión pondrá lo mejor que tiene, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba, con Nicolás Arbiza como eje sustancial en materia de construcción y llegada.