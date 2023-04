CON ALTA COLOCACIÓN «REMATE VIRTUAL DEL NORTE» FESTEJÓ SUS 25 EDICIONES

Con ventas a cargo de las firmas Azanza & Migliaro, El Estribo y Enrique Beriau, se concretó este viernes la edición 25 de «Remate Virtual del Norte» (RVN), desde el restaurante El Portón y como siempre, son la asistencia de Scotiabank.

Sobre el desarrollo de las ventas, Francisco Migliaro señaló que las mismas superaron las expectativas previas, dado que el porcentaje de preofertas, a diferencia de ediciones anteriores, habían sido muy reducidas. Fue un remate de mayor trabajo para lograr la comercialización de la oferta, donde el vendedor que no tuvo pretensiones al momento de aceptar ofertas fue el que con mayor agilidad concretó la comercialización de los ganados, mientras que en aquellos casos donde la oferta tenía pretensiones, fueron los lotes que finalmente no se pudieron vender, concluyó Migliaro.

Por su parte el martillero Mauricio García da Rosa, coincidió en la dinámica más «trabajosa» que presentó la subasta, en un mercado que calificó como muy selectivo y con menor demanda. «Los verdeos están atrasados, si bien a llovido, hay lugares en donde no fueron del todo abundantes, no llovió pasto y en estos días no ha llovido, también han bajado las temperaturas por lo que el productor ya empieza a pensar y prevenir al invierno, señal de eso es el aumento de la oferta que recibimos cuando pensábamos en un remate de no más de trescientos vacunos» dijo. García da Rosa agregó que los valores de venta los puso el mercado, donde se observa que el ganado gordo se encuentra más firme que la reposición que aún no se logra formar.

Ignacio Beriau destacó la venta de los lanares donde se comercializó toda la oferta, con buenos valores y con lotes que se defendieron solos. Sobre los vacunos, señaló que los terneros livianos se vendieron muy bien, un poco más trancado los más formados con más kilos encima. Sobre las vacas de invernada, los novillos más pesados y vaquillonas señaló que se vendieron a buenos valores con buena demanda y agilidad, al igual que las piezas de cría que llegaron a los 400 dólares.

PROMEDIOS US$

Corderos: 24; ovejas: 46,89; terneros: 2,51; Novillos 1 a 2 años: 1,84; Novillos 2 a 3 años: 1,92; Vacas de invernada: 1,51; Terneras: 2,40; Terneros/as: 2,18; Vaquillonas de 1 a 2 años: 1,86; vaquillonas vacas preñados: 702 y piezas de cría: 389,41.

La próxima edición del consorcio está prevista para fines de mayo por lo que en algunos días se estará confirmando la fecha.