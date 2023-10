CON 3 PISTAS EN SIMULTANEO LOS OVINOS COPARON LA EXPO

Intensa jornada de juras se disfrutó desde la mañana hasta media tarde en la Expo Salto, dos pistas muy numerosas como la Hampshire Down en el marco de su 3er Nacional y la tradicional pista de Merino y Poll Merino Autraliano, en la pista del medio, muchas razas más que con menos animales pero buena genética, ratificaron que el rubro, pese a todo está más vigente que nunca.

LA MAGDALENA RATIFICÓ LA CALIDAD DE SU GENÉTICA TAMBIÉN EN SALTO

Gran Campeona Poll Merino Australiano PO de La Magdalena de Los Tordos

Gran Campeón Poll Merino Australiano PO, Campeón Supremo PO, Mejor Cabeza PO de La Magdalena de Los Tordos

Gran Campeona Poll Merino Australiano Pl de La Magdalena de Los Tordos

Gran Campeón Poll Merino Australiano Pl de El Arazá de Suc. Arturo Aguerre

Gran Campeona Merino Australiano PO, Mejor Vellón PO de José María Tonna

Gran Campeón Merino Australiano PO de La Magdalena de Los Tordos

Gran Campeona Merino Australiano Pl de Cabaña Ibirapitá, Correa Hnos.

Gran Campeón Merino Australiano Pl, Campeón Supremo PI, Mejor Vellón PI de La Magdalena de Los Tordos

HAMPSHIRE DOWN PO

Gran Campeona de Cabaña Nuestro Sueño, Matias Nuñez

Gran Campeón de federico Burgueño

HAMPSHIRE DOWN PI

Gran Campeona de Gabriel García Pintos

Gran Campeón de Gabriel García Pintos

POLL DORSET PO

Gran Campeona de María Elvira y Mariezcurrena

Gran Campeón de Omar Burutaran Esteves

POLL DORSET Pl

Gran Campeona de Omar Burutaran Esteves y Margaret Maglio

Gran Campeón de cabaña Salto de Limitour

IDEAL PO

Gran Campeona de El Progreso de Lorenzelli

Gran Campeón de El Progreso de Lorenzelli

IDEAL PI

Gran Campeona de El Progreso de Lorenzelli

Gran Campeona de El Progreso de Lorenzelli

TEXEL PO

Gran Campeona de Nicolás Piñeyrua Serres

Gran Campeón de Nicolás Piñeyrua Serres

TEXEL PI

Gran Campeona de Nicolás Piñeyrua Serres

Gran Campeón de Escuela Agraria Lorenzo Geyles

CORRIEDALE PO

Gran Campeona de Suc. Federico Stirling

Gran Campeón de Suc. Federico Stirling

CORRIEDALE PI

Gran Campeón de Suc. Federico Stirling

SUFFOLK PO

Gran Campeona de Jorge María Burjel Alvarez

Gran Campeón de Pingo Viejo SG

MERILIN PO

Gran Campeón de La Loma De Nascimento

FRISONA MILCHSCHAF PI

Gran Campeón de Escuela Agraria Lorenzo Geyles

MERINO DOHNE PI

Gran Campeón de La Magdalena de Los Tordos

MAÑANA DOMINGO SUPLEMENTO ESPECIAL DE 16 PÁGINAS A TODA EXPO!!!

RESULTADOS REMATE «LAS ANITAS»DE ALFONSO 100% DE VENTAS

TOROS: Min. US$ 3.000, Max. US$ 19.200, PROMEDIO US$ 5.248

VAQUILLONAS PI: Min. US$ 1.200, Max. US$ 4.680, PROMEDIO US$ 2.032

VAQUILLONAS HS: Min. 750, Max. 900, PROMEDIO US$ 795.