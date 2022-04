Con tres jornadas de ventas que se desarrollaron entre miércoles y viernes, Plazarural no solo logró concretar un muy buen remate en referencia al volumen de venta, sino que también al destacado resultado que presentaron varias categorías.

La edición número 246 del consorcio incluyó además el Plaza Hereford, con ventas desde el Hotel Cottage y la asistencia financiera del Banco República.

Carlos De Freitas, presidente de Plazarural destacó el alto porcentaje de ventas, además llamó la atención en la clase y la calidad de los ganados ofrecidos, lo que se valoró y premio en las ventas.

También remarcó la dinámica que se genera en la subasta con la vuelta a la presencialidad y el trabajo de todo el equipo presente en el remate.

Por su parte, Francisco Cánepa, vicepresidente de Plazarural, destacó la gran demanda por todas las categorías, acompañando y como fiel reflejo, del comportamiento del mercado del gordo, con una dinámica muy importante en las ventas, con muchas preofertas en los lotes lo que generó que cada jornada tenga un desarrollo muy ágil y rápido.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 3,46; terneros -180 kg. U$S 3,11; terneros +180 kg. U$S 2,92; terneros U$S 3,06 (4,5%); más de 1 año enteros U$S 2,52 (2,3%); novillos 1 a 2 años U$S 2,75 (3,0%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,67 (5,4%); Holando U$S 2,06 (-6,4%); terneras U$S 3,20 (20,1%); terneros/as U$S 2,90 (3,2%); mixto más de 1 año U$S 2,59; vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,65 (3,6%); vaquillonas + de 2 años U$S 2,53 (4,0%); vacas invernada U$S 2,15 (1,7%); vientres preñados U$S 1007,78 (13,2%); vientres entorados U$S 827,57 (15,7%); piezas de cría U$S 538,13 (-6,4%) y vientres pedigree U$S 1737,14.