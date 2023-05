Comunicado de la Comisión de Derechos Humanos de la Lista 70, en Adhesión a la 28 Marcha del Silencio

Donde están?¡ Nunca mas terrorismo de estado



Las guerras se libran dos veces,una vez en el campo de batalla y la otra en la memoria. La guerra fue la dictadura el gobierno mili-tar contra el pueblo, más que una guerra fue un so-metimiento plagado de vio-laciones a los derechos hu-manos y crímenes de lesa humanidad.

Esta 28 Marcha del Silencio se realiza en un contexto de batalla ideológica, donde el gobierno y toda la derecha ha tomado parte, se está promoviendo una memoria elogiosa de la dictadura.

La derecha es memorialista y habla en primera persona apelando la construcción de un relato y una memoria institucional que tuerza los hechos del pasado reivindi-cando la teoría de los dos demonios en la cual los mi

litares fueron forzados a actuar, no siendo tan demo-nios. Pero lo más preocu-pante es que esto no queda en el terreno de la interpre-tativo, sino que se ha incor-porado a los libros y planes de estudio donde ya no se puede decir TERRORISMO DE ESTADO, y en cambio pro-ponen una visión adultera-da de los hechos con una voz oficial del país, pero como si no fuera suficiente se propone el proyecto de reparación económica para quienes sufrieron acciones de la guerrilla cuando no es el equivalente a quienes fue-ron injustamente privados de libertad porque el estado en su rol, está para proteger a las personas y no lo con-trario.

Otra propuesta de la dere-cha con vientos herreristas, que va en el sentido negacionista y reinterpretativo es la que manifiesta el princi-pal referente del partido militar Cabildo Abierto que otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, en una ley con nombre y apellido, dónde resulta que ese es viejo para estar preso pero no para seguir trabajando, como lo establecieron en la fatídica ley de jubilaciones.

La reconciliación con el pa-sado solo es posible sobre la base de verdad justicia, no apoyando, a través de leyes que favorecen y blindan a los represores de la dictadu-ra, no oficializando mentiras del pasado, no negando a través de las investigacio-nes y que se resultados se pueda concretar el acto de despedida de los familiares de los desaparecidos que tie-ne derecho a saber la ver-dad. La lista 70 del Frente Amplio adhiere a la 28 mar-cha del silencio.

Nunca más terrorismo de estado por verdad y justicia. Comisión DDHH Lista 70 FA.