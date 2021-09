Comparativo de precios de algunos productos hortifruticolas al mayoreo con Argentina

Por estos días está en el tapete la reapertura de fronteras con Argentina y es tema de honda preocupación por el comercio local y del litoral todo. Las diferencias de precios de casi todos los segmentos comerciales son abrumadas con el país vecino en la mayoría de los items. Las frutas y verduras no escapan a esa situación. Además de algunas ventajas competitivas estructurales que posee Argentina, por clima, costos, etc.; que lo hacen competitivamente beneficiado en estos rubros, los precios marcan diferencias abismales en algunos de ellos, en particular los de mayor uso hogareño estacional como lo son las papas y las cebollas. Vemos que en tomates están en un rango similar a nuestro país, ya que les debe pesar mucho el origen, son también de contra-estación; y el flete se hace sentir desde las lejanas provincias de Salta; Misiones y Corrientes. Sin embargo en naranjas el precio es muy similar, quizás por el hecho de que es exportable y los excedentes son industrializados; una operativa que descomprime la oferta del mercado interno. La manzana que es muy exportada, lo que permite que la oferta sea acotada a un precio adecuado a los productores; y, supera a la del mercado uruguayo; en el cuadro es una excepción.



Nos consta que en la eventual reapertura seguramente los vegetales no estarán dentro de las mercancías más requeridas por los visitantes, pero si, muestra una asimetría real bastante notoria. Aún no tenemos un libre tránsito de bienes y servicios en plenitud, como era el objetivo originario del Mercosur, pero de ser así algún día el sector hortifruticola estaría seriamente comprometido. Las referencias para el comparativo son los precios mayoristas que recoge y emite el Mercado Central de Buenos Aires con un sugerido para el público, al amparo del Compromiso Social de Abastecimiento, los mismos fueron recabados y publicados el viernes 10 de setiembre, mientras que los precios para la comparación fueron los publicados por el Observatorio Granjero este lunes 13. El precio sugerido al público por el mencionado plan no excede en ningún rubro el 90% del precio mayorista.

Paralización en carreteras y menor oferta de tomates en Brasil resultan en aumentos de precios. Primera parte de la cosecha de invierno llega al final

Entre el 06 y el 10 de setiembre, los valores promedio del tomate de ensalada Larga Vida fueron de R$ 89,47 ($u 801)(+ 24,85%) en la CEAGESP, y R$ 113,82 ($u 1026)(+ 52,44%) en Campinas/SP, a R$ 88,00 (794)(+ 35,83%) en Rio de Janeiro / RJ y R$ 79,54 ($u 636)(+ 55,21%) en Belo Horizonte/MG. A la subida le sigue la menor oferta de tomates en las últimas semanas, ya que la primera parte de la cosecha de invierno está llegando a su fin y el ritmo de maduración es más lento. Además, el paro de camioneros en las carreteras dificultó la llegada de la fruta a algunos centros de abastecimiento, lo que también fue motivo de los altos precios en estos lugares, sobre todo porque las manifestaciones comenzaron después del feriado 07, cuando los licenciatarios normalmente no funcionan y evitan tener que gastar de la noche a la mañana. Los de Río de Janeiro y Campinas tuvieron la mayor dificultad para recibir tomates, pero en todos, el flujo fue más lento. Para la semana que viene, el mercado dependerá del comportamiento de estas manifestaciones en las carreteras, pero, al parecer, deberían detenerse.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes de 13 de setiembre del 2021: La jornada transcurrió medianamente ágil. El levante de mercadería se vio resentido por el anuncio de precipitaciones y de la acumulación de sobrantes de días anteriores, producto de las lluvias de la semana pasada, según indicaron compradores consultados. Descendieron los valores de tomate Redondo, berenjena, chaucha, ajo, repollo, remolacha y banana. Se registraron aumentos en los precios de referencia de morrón Amarillo, tomate Cherry y Perita, zapallito, zucchini, brócoli, coliflor y frutilla.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.



Semana del 4 al 10 de setiembre del 2021

Hortalizas de fruto: debido a las recientes precipitaciones y a que la mayoría de los días de esta semana estuvieron nublados, la maduración y desarrollo de nuevos frutos se vio afectada a nivel de cultivos. Esta situación impactó a la baja especialmente en el ingreso de morrones, pepino y tomates, lo que resintió la oferta mayorista y provocó una presión alcista de los precios. A su vez, la alta humedad relativa provocó que algunas partidas comiencen a mancharse en la zona de apoyo en los envases, deteriorando su calidad. En estas situaciones se verificó un sobrante de mercadería, con una desvalorización de su precio. No obstante, se acentuaron los valores máximos en aquellas partidas que mantuvieron su calidad por más días. También en zucchinis la falta de luz provocó un menor desarrollo de los frutos, verificándose una menor oferta e incrementos en sus precios. En berenjena, al tratarse de productos con una demanda menor en esta época, los precios no se vieron modificados de manera significativa. Por el contrario, en zapallito, los días pasados con temperaturas altas generaron una aceleración en la producción y desarrollo de nuevos frutos y un aumento de la oferta, lo que provocó una tendencia de precios a la baja. Sin embargo, las condiciones actuales de días nublados y baja temperatura desestimulan la actividad de las abejas. Esto generaría un menor cuajado y desarrollo de futuros frutos, tendiendo a aumentar sus precios en las semanas siguientes.

Hortalizas secas: Con respecto a cebolla el escenario es similar, ya que el ciclo productivo fue muy favorable y los altos volúmenes de oferta mantuvieron los precios en niveles bajos con respecto a lo habitual. Si bien la mayoría de las partidas presenta diferentes grados de brotación, es posible encontrar algunas que se mantienen en excelentes condiciones. Además, ya es posible encontrar cebollas de Salto que corresponden a la zafra de este año. Aunque tienen poca cáscara y no son las preferidas por los consumidores, complementan un escenario de abundancia de cebolla. Las partidas de cebolla Colorada – que mantienen sus atributos de calidad – siguen en precios altos y con buen nivel de colocación.

Emilio Gancedo