Como te digo una cosa, te digo la otra

Es verdad, la vieja frase popular que da título a esta nota nos recuerda a José Mujica, que de alguna manera la dejó fijada junto a su imagen en nuestro imaginario colectivo, o en nuestra libre asociación de ideas. A otros quizás, con más lirismo en su pensamiento, los transporte a la canción de Joaquín Sabina, “Como te digo una co, te digo la o”… De todas maneras, ni Mujica ni Sabina tienen que ver con el tema que viene acaparando la atención de los uruguayos desde el viernes, la renuncia de la Dra. Irene Moreira al frente del Ministerio de Vivienda.

Pero es una frase que da pie a este periodista para las siguientes líneas, que hoy, más que una columna de opinión, pretenden ser una reflexión, casi a modo de divague, en la que el lector encontrará una serie de breves opiniones dispersas sobre un mismo tema, y que no tienen otro objetivo que el de crear un espacio para -estando a favor o en contra- ejercitar el razonamiento.

Empecemos por decir que cuando veíamos -y vemos- en la televisión el fuego cruzado entre personalidades de este Gobierno, allegadas al Presidente de la República, y personalidades de Cabildo Abierto allegadas al matrimonio Manini-Moreira, pensamos qué diferentes son las preocupaciones de estas personas respecto a las de la mayoría de quienes los miramos por TV. Hay allí y no puede desconocerse, hasta una construcción filosófica -y hasta si se quiere de concepción antropológica- del pensamiento, que inevitablemente separa a quienes reciben en su hogar alrededor de medio millón de pesos por mes, y quienes día a día viven sacando cuentas para ver cómo manejan los magros 15.000 o 16.000 pesos que ganan. ¿Se entiende?… ¿Hay “universos paralelos” en este país?. Sí, los hay.

Después recién podemos entrar en clima…

Te digo una cosa: Lacalle Pou nunca tuvo una actitud de tanta firmeza ante otros errores gravísimos de otros ministros (algún voto por “equivocación” del Ministro de Relaciones Exteriores en ciertas instancias internacionales, o determinadas situaciones en el Ministerio del Interior, por dar apenas unos ejemplos). También te digo la otra: un ministro debe poner la estabilidad del gobierno -y por ende del país nada menos- ante todo. Si el Presidente pide la renuncia a uno de sus secretarios, este tiene que renunciar y punto. Es cierto, Moreira lo hizo, pero la tensión la generó, ella y Manini. ¿Había necesidad?

Tal vez sí había necesidad, pero claro, si se lo piensa del lado de los intereses políticos de Cabildo Abierto a futuro. El partido logra -o intenta al menos- “desmarcarse” de la coalición de gobierno y aspira a ser una tercera opción fuerte para el electorado, por fuera de la coalición multicolor y de la coalición de izquierda. Pensándolo así, el gobierno que encabeza Lacalle Pou se resquebraja, se le cae una parte del puzzle que, a su vez, empieza a crecer por sí sola con mayor independencia. Pero también te digo otra cosa: ¿no le vendrá bien al Partido Nacional que eso suceda, quiero decir, que Cabildo Abierto crezca solo, seduzca a las masas por su propia cuenta, sume en las próximas elecciones diputados y senadores, y al momento de un ballotage se incline otra vez hacia los multicolores? Da para pensarlo.

Pero también te digo: ¿y si Cabildo, llegado el momento de una segunda vuelta, se inclinara hacia el otro lado, hacia la izquierda? ¿O, al menos, si decidiera dar un mensaje en el que deje libres a sus votantes? ¿Qué harían blancos y colorados solos, a lo sumo con un aporte menor del Partido Independiente? Todo parece tener al menos dos caras, por eso, como te digo una cosa, te digo la otra.

Por otra parte, ministros del Partido Colorado han sido removidos en este período. Y los colorados, palabras más o palabras menos, dicen: nosotros tuvimos la suficiente madurez política para asumir esa situación con responsabilidad republicana, para acatar la decisión del Presidente de la República y no desatar ninguna crisis como la que generó Cabildo Abierto ahora. Bien, pero también te digo lo otro: desde su inicio el partido de Manini ha estado mucho más “en la lupa” que el coloradismo. Mucho más a Cabildo que a otros se lo mira con cierto recelo, por blancos y por colorados. Manini -entiéndase su partido- “molesta”; esa es nuestra opinión. ¿Los motivos?…. Saque usted sus propias conclusiones. Pero no cabe dudas que la ley de forestación molesta, el “trancazo” por la Reforma en la Seguridad Social molesta, la postura de Manini ante cuestiones de Género (ejemplo: beneficios a personas trans) molesta, y así podríamos seguir.

Y ni que hablar que molesta la ley que impulsa Cabildo Abierto para reestructurar las deudas de las personas físicas. Porque vea usted, estimado lector, que el Partido Nacional pide más tiempo para analizar esa ley, así dilata las cosas y, ¡oh casualidad!, salta el caso Irene Moreira. Vea también, que se siguen sumando denuncias en contra del Senador Gustavo Penadés y, ¡oh casualidad!, salta el tema de una vivienda supuestamente mal otorgada. ¿Qué hizo el Presidente Lacalle sobre Penadés y las denuncias en su contra? Salió a respaldarlo. ¿Correspondía? ¿No habría que haber esperado que hablara la Justicia?

Este asunto de la vivienda, de ser así, ha sido tomado por el gobierno como lo que comúnmente se llama “cortina de humo”. Ahora bien, ¿resquebrajar la coalición será una buena cortina? Se verá.

En otro orden, hay políticos que son expertos en “hacer leña del árbol caído” y eso tampoco es bueno. Tal vez está bien que hayan salido dirigentes del Frente Amplio (Pereira, Orsi, entre otros) inmediatamente a cuestionar el proceder de la Ministra Moreira, a hablar de clientelismo político, apartamiento de las leyes, corrupción, etc. Pero, como te digo una cosa, te digo la otra: ¿por qué no dijeron lo mismo cuando exactamente el mismo mecanismo que ahora critican que utilizó la Ministra lo hizo el gobierno anterior, y no una vez, sino decenas de veces? Hablando del Frente Amplio, un diputado montevideano que llegó a Salto la semana pasada nos decía: “no se puede ser tan mezquino de querer ahorrar quitándole algo a los más necesitados (creo que hablaba, si mal no recuerdo, de algunas pensiones)…no se puede ser tan miserable y complicar a la gente más vulnerable cuando hay muchas otras cosas en las que se podría ahorrar”. Entonces, ahora sigo ese razonamiento pero desde otra óptica y pregunto: ¿complicar a una jefa de hogar por recibir una vivienda sí se puede y no significa ser miserable? Una vivienda que, además, no solo fue entregada de la misma forma que hizo el Frente Amplio con otras tantas, sino que además no fue un regalo sino que esa jefa de hogar tendrá que pagarla. Claro, el Ministerio de Vivienda, en ese caso, no se podría haber salteado el sorteo, porque es cierto que casos como ese hay miles esperando. Pero, ¿antes se podía y ahora no? ¿No será porque ahora la beneficiaria está claramente identificada con un partido político?

Quiero decir finalmente, aunque podríamos seguir varias páginas, que hace algún tiempo un diputado (de un partido que integra la coalición que hoy gobierna), nos confesaba textualmente (con micrófono apagado por supuesto): “si la gente supiera los tejes y manejes que se ven entre los políticos, las cosas que yo veo en el Palacio Legislativo…se asustaría”. Es decir, lo que usted y yo vemos, lo que nos enteramos, es una mínima parte de lo que sucede. Todo tiene un enorme trasfondo que no conocemos ni conoceremos, por más finas que sean las investigaciones periodísticas que hagamos. A eso hay que tenerlo claro.

Pero…Así se van juntando los votos para perpetuarse algunos en el poder y otros para alcanzarlo por primera vez. O no. Porque como te digo una cosa, te digo la otra: ¿no es curioso que elección tras elección crezca el número de votos en blanco o anulados? Ojalá se prestara más atención a esa señal.