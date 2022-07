¿ Cómo se frena el endeudamiento de de los uruguayos ?

El dinero plástico como se le dice a las tarjetas, son una comodidad, representan la solución inmediata para las compras, pero tienen la peligrosidad de convertirse en un arma de doble filo.

Lo mismo ocurre con los créditos tan promocionados por distintas financieras.

Muchas veces se toma un crédito para limpiar otros, pero luego se vuelve a utilizarlo, lo que se va convirtiendo en una bola de nieve que termina asfixiando a muchos uruguayos.

Guido Manini Ríos afirma que “Hay 633 mil uruguayos deudores categoría 5 , que es la categoría de los deudores contumaces , ese dato lo dio el Presidente del Banco Central en Comisión de Legislación y Constitución del Senado, y si tenemos en cuenta que muchos de esos uruguayos representan familias , podemos decir que la mitad de los uruguayos está en esa situación”

*Dora Szafir, abogada y docente universitaria: “Esa gente no puede alquilar, no puede sacar un préstamo, es como una muerte civil”.

Dora Szafir es abogada, exjueza y docente universitaria. Participó el pasado 21 de junio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que tiene a estudio el proyecto de ley sobre “la reestructuración de deudas de personas físicas” presentado por el Senador Guido Manini Ríos. EL PUEBLO trae un extracto de su participación en dicha comisión.

LEY DE USURA Y CONSUMISMO

La Dra. Szafir se preguntó “¿por qué llegamos a esta situación? Por la ley de usura que tenemos vigente y por el consumismo que se ha desarrollado”.

“¿Por qué se llegó a esta situación? En primer lugar, está el tema de la publicidad. Sabemos que está regulada por la ley de relaciones de consumo, que hay otras leyes para el sistema financiero, etcétera, pero el control es bastante escaso, no ha funcionado el contralor de la oferta. ¿Qué hace la publicidad? La publicidad en última instancia es el arte de convencer. «Si usted saca este préstamo, va a solucionar su vida». «Si usted compra esto en cuotas, va a conseguir hasta un novio». La gente, por más que pensemos que es inteligente, cae en estas trampas de la publicidad sin darse cuenta”.

“¿Qué pasa con esta batería de ofertas? Los propios proveedores son culpables, en cierta manera, de generar esta necesidad y de dar un préstamo a cualquier sujeto que venga con la cédula. Entonces, esos proveedores son los que generan esta situación de sobreendeudamiento, porque la persona no tiene idea de que si incumple con una cuota – la ley de usura lo permite–, va a deber no solo la cuota adeudada, sino los 20 restantes. O sea, se exige anticipadamente todo. Si no pudo pagar una o dos cuotas y después quiere pagarlas, no puede; tiene que pagar el total y los intereses moratorios son de tres cifras”.

“Por otro lado, falta la información, que es algo muy importante para los deudores, para saber qué consecuencias van a tener si incumplen. La información que se da es sobre la cantidad de cuotas, se les dice que el interés es el más bajo de plaza, etcétera, pero no se les informa qué les va a pasar si se les enferma un hijo y no pueden pagar una cuota. Eso es lo que está faltando. Este proyecto busca solucionar la situación de esos deudores”.

“El Mercosur ya tomó cartas en el asunto porque el Comité Técnico N° 7 de Defensa del Consumidor… ¿Qué pide esta resolución del Mercosur? Prevención, saneamiento y tratamiento del sobreendeudamiento… La prevención es la información. Sé que a los prestamistas en general –no hablo de privados ni de públicos, sino de todos– les rechina un poco que se hable de conceder un crédito responsable, pero no se debe otorgar cuando se sabe que la persona no está en condiciones de poder pagarlo porque se está creando una situación artificial de la cual no va a poder salir. No se va a beneficiar ni él ni el deudor, porque la persona va a gastar ese dinero y después lo que va a deber no le va a permitir salir nunca. Por eso se habla también acá del crédito responsable. A los proveedores se les dice que deben conceder un crédito responsable”.

“¿Quiénes son los que conceden un crédito en forma irresponsable? Hay empresas que saben que la persona tiene cinco o seis deudas, que gana $ 40.000 y le siguen dando otro crédito adicional. Ese es el irresponsable, no el banco que analiza la situación del cliente y decide si concede o no el crédito con un fundamento. Es decir, si da el crédito es porque la persona está capacitada para devolver la suma que se le prestó”.

“La resolución también dice que el proveedor debe asesorar y aconsejar y, en todo caso, decirle que no puede tomar el crédito”, hay “que advertir, explicar al cliente a qué se está arriesgando, porque la persona se está metiendo en un problema que ni siquiera imagina. También es necesario evaluar los antecedentes… Por eso, está bien que se averigüe si ese deudor puede o no puede pagar”, “no estamos hablando que se preste para que la gente no devuelva, sino que estamos viendo qué hacemos con quienes están ya en esa situación y quedaron fuera del mercado. Esa gente no puede alquilar, no puede sacar un préstamo si tiene que comprar un medicamento, no puede hacer absolutamente nada porque no le van a dar siquiera dos cuotas. Es como una muerte civil”.

“Habría que cambiar el sistema de intereses, que es lo que se trata en la otra ley, y por otra parte hay que analizar qué hacemos con los que ya están en esta situación. La resolución del Mercosur establece también que debe haber un buen control de la publicidad y de las prácticas abusivas”, en referencia a “los cobros extorsivos que se están haciendo”.

“Debe haber prevención y buena fe. Buena fe es lealtad, honestidad, solidaridad, colaboración con el otro. Cuando llamamos a esos estudios para ver qué posibilidades de pago le dan al deudor, se nos ríen en la cara. Hasta las propias entidades de intermediación financiera pasan los cobros a esos estudios, porque no es que solamente lo realizan las que se hacen llamar cooperativas, muchas de las cuales ni siquiera lo son”.

“¿Qué pretende el proyecto? En primer lugar, las personas no pueden pasar de USD 13.600 de ingresos anuales, o sea, menos de $ 50.000 mensuales, para poder pedir esto. Es una cifra que se puso en el proyecto –puede ser un poco más o un poco menos–, pero la idea es proteger a los más desvalidos, a los que realmente no están en condiciones de pagar y a aquellos a quienes a los acreedores no les sirve tener como deudores porque no es viable el cobro”.

“Si tiene un ingreso mayor, no puede pedir este procedimiento. También se prevé que su activo pueda estar compuesto de una única vivienda que tenga un valor equivalente al establecido para su incorporación como bien de familia –que nadie lo hace– para que no quede en la calle. Tiene que ser una vivienda humilde, porque el tope establecido en la Ley de Constitución de Bien de Familia es bajo. Se haría un procedimiento administrativo previo donde se trataría de conciliar, porque cuando el Poder Ejecutivo llama desde el Área de Defensa del Consumidor, muchas veces los acreedores, que saben que después puede haber un proceso judicial, negocian, pero en cambio no lo hacen cuando se los llama en forma privada”.

“Se suspenderían las ejecuciones para poder buscar ese acuerdo. Tiene que dejarse libre un mínimo –eso está establecido en la resolución del Mercosur y en los principios generales de todas las leyes– porque, por respeto a la dignidad humana, por la necesidad de subsistencia, por la naturaleza alimentaria que tienen los ingresos, no pueden pagar con todo lo que ganan. Las cooperativas retienen hasta un 50% de los ingresos, pero como los sueldos de los que estamos hablando son muy bajos, retener el 50% sería dejar a la persona con $ 20.000 o $ 22.000, y con esa cantidad la persona no puede vivir”.

“El proceso judicial debería permitir también, si no se logra el acuerdo en el Área de Defensa del Consumidor, ir al proceso jurisdiccional, en el cual va a haber un juez, ¿qué otra persona puede establecer algo para solucionar el tema, en la separación de poderes de un sistema republicano de gobierno, si no es el Poder Judicial?”

“Esa propuesta no puede ser menor al 40% de lo adeudado y además tiene que considerar que hay que dejarle un mínimo existencial, según sea el caso y los ingresos, del 60% o 70%. El porcentaje puede variar, pero, en definitiva, el mínimo existencial está basado en el principio de dignidad humana, en el principio alimentario que tienen los ingresos de las personas”.

“El hecho que haya un registro va a permitir que esa gente tenga tiempos en los cuales no va a poder volver a pedir préstamos. Es decir, va a tener que conformarse y manejarse con lo que tiene, con ese 60% o 70% que le queda de sus ingresos, que hoy por hoy, en la mayoría de los casos, autorizan a retener o están en cooperativas. Por lo tanto, pierden un 50%, pero saben que pagando eso van a salir y que en algún momento se van a liberar de esta situación. Ese registro va a tener todos los que están inhabilitados y las rehabilitaciones, con los plazos que se establecen en el proyecto. En definitiva, sanearían su situación con el pago de ese acuerdo o a través de la propuesta obligatoria que hace el magistrado”.

“Por último, ¿Cuándo habría posibilidad de pedir este procedimiento? No solo es necesario que la persona tenga bajos ingresos, sino también que sea inculpable, es decir, que no sea un deudor que saca préstamo por el deporte de hacerlo sabiendo que no va a poder pagar. Habrá que analizar quién es culpable”, y ver “qué significa no actuar de manera imprudente, imperita, negligente para pedir el préstamo. Eso lo va a analizar el magistrado si no se logra el acuerdo en el trámite administrativo. De la misma forma, también el área va a poder definir, por qué hay una presunción de inculpabilidad si lo pide enseguida, antes de que se le arme toda esa bola de nieve, pero después él deberá demostrar que fue una persona que tuvo determinado problema y que por esa razón actuó de esa manera”.

*Senador Guido Manini Ríos. Se está armando una bomba de la mano del endeudamiento.

El Senador Guido Manini Ríos ha planteado en las últimas semanas el tema endeudamiento de los uruguayos , para el que ha tenido fuertes y firmes expresiones , considerando la situación como escandalosa.

En su reciente visita a Salto analizó el tema en diálogo con EL PUEBLO.

"Hay 633 mil uruguayos deudores categoría 5 , que es la categoría de los deudores contumaces , ese dato lo dio el Presidente del Banco Central en Comisión de Legislación y Constitución del Senado, y si tenemos en cuenta que muchos de esos uruguayos representan familias , podemos decir que la mitad de los uruguayos está en esa situación", comenzó diciendo.

“Es gravísimo, escándalos e inaceptable”

Manini no dudó en calificar este endeudamiento que viven los uruguayos y sostuvo que se está armando una bomba pronta a estallar.

“Es gravísimo, es escandaloso, es inaceptable. Y que ha hecho el sistema político ‘? , que han hecho las autoridades monetarias encargadas de proteger o de cuidar el crédito y de proteger y cuidar la salud financiera del país para evitar que se llegara a este punto? Yo lo he dicho en más de un lugar , estamos armando una bomba , una bomba que va a estallar como otras bombas en otros países de latinoamérica hace no mucho tiempo. Y esto lo hemos visto todos, y acá se está armando una bomba de la mano del endeudamiento . Vamos a seguir mirando para el costado? Ahora resulta que viene el Presidente del Banco Central y dice en Comisión que esto es un tema entre privados , que no se pueden cambiar las reglas de juego. No señores, claro que se pueden cambiar . Si las reglas de juego son inmorales se pueden cambiar. Esas reglas de juego no están grabadas en la piedra sagrada, las hicieron uruguayos hace pocos años. Una ley del Frente amplio que es del año 2007, la 18.212, habilita a las financieras a cobrar 140 a 150% de interés actualmente. Lo habilitó todos estos años cuando la inflación no llegaba al 10%. Es escandaloso porque dejaron a la majada a expensas de los lobos .Los que tienen en su discurso la protección de los más frágiles , parece que se asociaron con quienes se encargaron de terminar de arruinar a los más frágiles y de sumirlos en la desesperación “

Manini sostuvo que la Ley 18.212 habilita a cobrar un 55% más del promedio de los intereses del crédito de plaza, y que quienes establecen ese promedio son los mismos que prestan porque según aclaró “ se sacó expresamente ese cálculo del Banco República y quedó en manos de los privados que son quienes otorgan los préstamos, con ese aumento sin nada en el medio que los justifique y que alcanza el 140% legal.”

Proyecto de Ley de Reestructura de la deuda de la persona física

Para tratar de solucionar este problema de endeudamiento que viven muchos uruguayos, Cabildo Abierto presentó el Proyecto de Ley de Reestructura de la deuda de la Persona Física , que habilita un proceso por el cual se le da una segunda oportunidad al deudor.

“Primero interviene un juez para establecer un ámbito de negociación deudor-acreedor. En este sentido la jurista especializada Dora Safir , dijo también en esa misma comisión del Senado, que a ella le consta que un crédito de 27 mil pesos , 7 años después genera una deuda de 1 millón trescientos mil pesos, y tiene casos concretos. Nosotros a la vez estamos recibiendo denuncias específicas de casos similares y eso es inconcebible , inaceptable. Entonces lo que busca nuestro proyecto es un acuerdo entre el acreedor y el deudor y que el acreedor cobre lo que le corresponde , no esas barbaridades usureras.”

El Senador sostuvo que , según el proyecto, de no llegarse a un acuerdo entre acreedor y deudor , se iniciaría un proceso de concurso que terminaría en la quiebra , así como sucede con cualquier empresa en este caso sería a nivel de persona.

“Hay algunas condiciones que están especificadas en nuestro proyecto. Pero debemos decir que el Presidente del Banco Central dice no estar de acuerdo con nuestro proyecto , a pesar que nos han asesorado reconocidos juristas . Y uno puede entender, pero no puede aceptar que no se haga nada y que se siga diciendo que esto debe arreglarse entre privados. Tenemos la obligación de meternos en el camino y evitar que se sigan carneando a los orientales como se los ha carneado en todos estos años con leyes hechas a espaldas de la realidad de la gente”

*Cecilia Eguiluz, Agrupación Éxodo del Siglo XXI de Cabildo Abierto: “Este es un tema que tiene un gran silencio del sistema político”

La Doctora Cecilia Eguiluz, exdiputada colorada que hoy se encuentra en filas de Cabildo Abierto, dialogó con EL PUEBLO para dar su punto de vista sobre el proyecto de ley presentado por el Senador Guido Manini Ríos que procura una reestructuración del endeudamiento de cerca de un millón de uruguayos.

“Referente al tema del endeudamiento de las personas físicas y el proyecto de ley que está hoy a estudio del Senado de la República en cuanto a lo que es la reestructuración de deudas de las personas físicas –comenzó diciendo Eguiluz-, surge de la escucha a las personas que ha venido realizando, sobre todo personalmente el Senador Guido Manini Ríos que ha recorrido ya varias veces el país junto a las localidades del interior más profundo”.

“Uno de los problemas que sistemáticamente surge en todas las reuniones que uno está es el planteo por parte de la población de una situación bastante desesperante que tiene que ver con el endeudamiento del cual las personas no pueden salir”.

“Esta escucha y entender el problema da como producto un proyecto de ley que es el que mencioné, me refiero al proyecto de reestructuración, que inicia el año pasado en el Parlamento, donde se empiezan a escuchar varias voces sobre este tema que han sido convocados especialmente. Una de esas voces, que tiene que ver con quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante el clearing, que es una empresa privada, plantea el dato no menor de que un millón de uruguayos se encuentran hoy en el clearing, con un endeudamiento sostenido, por decirlo de alguna manera. Pero, además, se obtiene el dato de que 633 mil personas se encuentran en calidad de irrecuperables para el sistema financiero. Eso es importante no solamente por el volumen, por la cantidad de personas físicas que son, sino porque, además, si tenemos en cuenta que en el último referéndum 2.684.000 personas estaban habilitadas para votar, o sea, mayores de 18 años habilitados para votar, se ha obtenido el dato oficial en estos últimos días que un millón de personas se encuentran en el clearing, lo que hace mayor a este problema del endeudamiento de las personas físicas”.

“Además de eso, debemos observar la calidad que tiene el problema, no solo la cantidad, sino que cuando uno se pone a pensar que cada uno de esos integrantes de ese grupo tan enorme de un millón de personas, seguramente sean responsables de otras personas, o porque son jefes o jefas de familia, hace a este problema más complejo aun”.

“Este proyecto de ley que viene siendo estudiado, además desnuda una nueva realidad que tiene que ver con las causas del endeudamiento, las que a su vez tienen que ver con los intereses usurarios que se aplican en nuestro país, como bien dice el Senador Manini”.

“En nuestro país hoy, a través de las casas financieras, están aplicando tasas mayores al 100% de lo que es el capital, lo que hace que el individuo no solo entre en una situación problemática de endeudamiento, sino que luego le sea difícil salir porque a veces pasan años pagando solamente los intereses y nunca llegan ni siquiera a pagar el capital. Entonces, la situación del endeudamiento y del clearing se vuelve insostenible”.

“A eso se le suma una especie de persecución que se hace del deudor, quien muchas veces no tiene cómo responder, y que, por lo tanto, esa persecución también se traslada a los estados anímicos, a una situación que se complica por la situación económica actual y que todos conocemos, de falta de empleo en muchos casos, pero también lo caro que están las cosas, sobre todo la parte de alimentación”.

“Este es un problema importante, complejo, que está repercutiendo en el día a día, y que por más que el sistema político no lo estaba hablando, porque justamente Cabildo Abierto pasa a ser la voz de este millón de personas, particularmente la voz del Senador Guido Manini Ríos que ha planteado con dureza este problema, porque no es otra cosa que un problema de dureza para cada uno de los uruguayos y de las familias que lo viven”.

“Este es un tema que tiene un gran silencio en el sistema político y que hace pocos días el propio Presidente del Banco Central del Uruguay manifestó que era un tema entre privados, por lo que en este tema de los intereses el Banco no debía intervenir. A lo cual, claramente lo que se plantea desde Cabildo Abierto es que si no va a intervenir y no le sirve el proyecto de ley de Cabildo, al menos que presente uno alternativo, porque este tema del endeudamiento, por más que se pretenda hacer silencio por parte de los actores políticos, y por supuesto de los actores financieros, es un tema que a la gente la tiene en una gran inestabilidad, y que le importa a una gran mayoría de la población de nuestro país”, concluyó.

*Los sistemas para cobrar, a veces «rozan la extorsión», sostiene. Dr. Gabriel Cartagena: «existe un endeudamiento muy importante de la clase media, de la gente trabajadora»

El abogado Gabriel Cartagena aclara ante todo, que no es un especialista en el tema por el que lo consultamos para este informe, pero es un profesional que a menudo recibe a personas con problemas financieros provocados por deudas. Así transcurría parte del diálogo con EL PUEBLO:

-¿Cómo ve, en líneas generales, el endeudamiento de la población?

Como todo tema, creo que debe ser tratado con algún tipo de antecedentes. En mi escritorio arrancamos a trabajar allá por el 2005 y ese año habíamos visto el endeudamiento de lo que fue la crisis de 2002. Hoy podemos decir que en aquel momento había un endeudamiento donde las personas muchas veces no tenían la información adecuada y correcta, debido a que en algunos casos faltaba el control del Banco Central. Hoy, por las consultas que vemos a diario, existe un endeudamiento muy importante de la clase media, de la gente trabajadora, de aquellos que viven de su sueldo, que mes a mes tienen un ingreso fijo… Existe un endeudamiento que la gente lo fue haciendo a través de lo que son las tarjetas de crédito y los distintos préstamos. Claro que el problema no son las empresas sino las personas, los clientes finales que van y consumen el producto. Lo que sí llama la atención, desde el punto de vista jurídico es que no se esté haciendo mucho para regular…

-¿Regular qué exactamente?

Regular qué porcentaje se puede llegar a cobrar, en el endeudamiento que existe, con tarjetas de crédito o préstamos. La persona solicita un préstamo de 5, 10, 15, 20 o 25 mil pesos, y cuando la persona deja de pagar alguna cuota o se atrasa en el pago de la cuota, generalmente la deuda queda exorbitante, con un porcentaje de mora, de intereses, muy pero muy alto, que hace que la persona no pueda cumplir. Entonces ingresa al Clering y a todo el sistema de información comercial, se le corta muchas veces los créditos, etc…

-Hay gente que está no solo molesta con los intereses, también con la forma que se utiliza para cobrar deudas…

Acá hay dos problemas principales. Uno a nivel de Salto, es que tenemos una red de personas que son oriundas del extranjero y prestan dinero a esas personas que ya están endeudadas, con una tasa diaria o mensual muy elevada. El otro, las empresas de cobranza, generalmente de Montevideo, que tratan de engañar a las personas diciéndoles que con el llamado telefónico están siendo grabadas y a partir de ese momento van a ser ejecutadas, embargadas, se le van a retirar los bienes de la casa, etc., utilizarndo métodos que podría llegar a decir que rozan lo que es la extorsión. En algunas casos algunas de estas empresas, el 95% de Montevideo, tienen su sede física que es muy complejo ubicar, solo es por teléfono o centrales que manejan números de celular y utilizan métodos muy difíciles de controlar…Por ejemplo llaman a un vecino o a un compañero de trabajo, entonces lo ponen en el aprieto tenga que avisarle a fulano que está debiendo en tal lado y se comunique pronto, si no se comunica llaman de nuevo a la misma persona. Es decir, involucran a otras personas que están por fuera y eso está prohibido, por lo que es el secreto tributario, pero ellos lo hacen…

-Como una forma de presión…

Más que presión, para mí roza la extorsión, porque de la forma que le hablan a la gente toca la extorsión. Más de una vez hemos tenido clientes y hemos hecho la denuncia porque no corresponde que se haga eso. Y después, el interés que fijan…Estamos hablando que fácilmente una persona que se endeuda entre 20 y 25 mil pesos, cuando tiene un atraso de un par de meses o está en seguro de desempleo 5 o 6 meses y después quiere ponerse al día para pagar, está debiendo unos 200 o 300 mil pesos, o sea, los intereses son monstruosos y el porcentaje para poder cubrir esa deuda es muy difícil lograr. Entonces la persona sigue por fuera del sistema y en un sistema de intermediación financiera que está funcionando por fuera. A nivel de Salto, no es nada nuevo, aunque capaz nadie se anima a decirlo, que existe muchísima gente prestando dinero por un sistema por fuera del legal y rozando lo que son redes mafiosas.

-¿Se podría hablar de usura?

El Instituto de la Usura es un instituto de nuestro Derecho que podría ser aplicado. Tendría que ser estudiado cada uno de los documentos. El tema es que cuando vamos a reclamar por usura, muchas veces nos encontramos con que la persona cuando le prestan el dinero, consiente y firma voluntariamente la documentación. Claro, la persona cuando pide 15 mil pesos para pagar una cuenta, comprar un medicamento o para cualquier otra solución, no piensa que le va a fallar el trabajo, entonces está firmado y aceptado, ahí es donde viene todo el tema de la contratación entre partes y que por eso, según tengo entendido, el Banco Central no se mete, no se introduce en la relación particular o privada entre el cliente y quien le presta la plata. De ahí viene eso de que habría que regularizar…

-¿Usted cree entonces que el Estado debería intervenir?

Evidentemente esto tiene que resolverse por ley, para evitar ese tipo de usura, si es que la hay. Más allá que no exista la posibilidad de controlar en algún caso contratos entre privados, creo que tiene que haber un control. Así como el Banco Central controla los bancos y controla a las empresas que están en la intermediación financiera, también creo que llegó el momento de controlar de qué forma se trabaja con el dinero. No es algo normal que en el Uruguay exista más de un millón de personas que están en el Clering.

*Aline Bisio, Secretaria del Centro Comercial e Industrial de Salto: «Sería muy importante impulsar la educación en finanzas personales, para que todos podamos evaluar correctamente las condiciones en que se nos ofrece un crédito»

Al momento de elaborar este informe, EL PUEBLO fue tras la palabra del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS). Si bien la institución estaría preparando un informe muy minucioso sobre el tema del endeudamiento (al que considera de estrecha relación con su quehacer diario), informe que podría estar presentando públicamente dentro de pocos meses, y a pesar de que su Presidente, la Cra. Vera Facchin no se encuentra en el país, fue la Secretaria General, Aline Bisio quien accedió amablemente a dialogar con este diario.

El endeudamiento preocupa y ocupa a la institución que nuclea a los comercios salteños, por lo que constantemente el asunto está sobre la mesa de su Directiva y siempre se está pensando en soluciones.

Aquí lo medular del diálogo mantenido con Aline Bisio:

-¿Cómo ve el CCIS, en general, la situación de endeudamiento de la población?

Si bien el endeudamiento viene creciendo en estos meses del 2022 según los datos oficiales, el nivel es menor que el previo a la pandemia, en 2019. Cabe destacar que durante la pandemia la baja de la actividad comercial se reflejó en el crédito al consumo que vio afectada su dinámica habitual. En el año 2021 los especialistas manejan un crecimiento nacional del endeudamiento del 2% y estiman un posible crecimiento para este año…

-¿Qué pasa a nivel local?

A nivel local entendemos que hay factores coyunturales que nos ponen en una situación por debajo de la media, como lo son el alto desempleo, del 13,8%, la situación crítica de algunos sectores y la situación transfronteriza que impacta directamente en la actividad diaria de la ciudad.

-¿Cómo repercute en el comercio?

El acceso al crédito es un instrumento indispensable para la actividad comercial, ya que es uno de los grandes incentivos para el consumo en general. El crecimiento del acceso de la población al crédito repercute positivamente en el comercio. Si estuviéramos frente a un alto endeudamiento, el crédito estaría frenado y por ende el consumo. No obstante, estamos frente a una diferencia cambiaria que perjudica a todos los sectores y que hace que el dinero no circule localmente. Por este motivo impulsamos activamente las llamadas “Políticas de Frontera” que permitirá que la dinámica comercial sea local, permitirá que el consumidor acceda a productos y precios similares a la región, en lo que tenemos como antecedente el exitoso caso de la rebaja en IMESI en las naftas.

-¿Es el endeudamiento un tema que se trata habitualmente en la interna del Centro Comercial?

Si, por supuesto, ya que incide directamente en la dinámica de nuestros negocios. Particularmente dado el crecimiento del uso de las tarjetas como herramienta cotidiana, venimos realizando diferentes experiencias y planteos desde el Centro Comercial buscando acuerdos con Bancos y/o Tarjetas para facilitar promociones y descuentos atractivos para los consumidores. En paralelo, estamos trabajando en la reducción de los costos que implican los aranceles de las tarjetas para el comercio general.

-¿Posibles soluciones para mejorar?

Tenemos que generar mayor empleo formal y capacitar a nuestra fuerza laboral para poder progresar. Personalmente entiendo que sería muy importante impulsar la educación en finanzas personales, para que todos podamos evaluar correctamente las condiciones en que se nos ofrece un crédito y no caer en una espiral de deudas de la que resulta difícil salir.

*¿Tiene deudas?, ¿Cree que se puede vivir sin tener aunque sea una deuda?: los salteños opinan

Con dos o tres preguntas puntuales (según cómo se diera cada una de las conversaciones), EL PUEBLO salió una vez más a la calle para consultar a los salteños sobre el tema de este informe dominical. «¿Tiene deudas?», «¿Cree que se puede vivir sin tener aunque sea una deuda?», fueron algunas de esas preguntas trasladadas a los transeúntes. A diferencia que al hablar de otros temas, esta vez fueron varias las personas que decidieron no opinar, por entender que era un tema «muy personal» o «delicado y privado». Lo que sigue es una selección de las respuestas obtenidas:

-Federico (44 años, mecánico):

«No tengo problema en decirte que le debo a cada santo una vela (risas); y quise ponerme en cero varias veces pero siempre salta algo, digamos, siempre te pasa que precisás esto o lo otro y te lo dan, yo siempre digo que no tienen problema en darte lo que necesites los comercios, sobre todo los grandes, hoy tenés formas para tener lo que quieras, pero eso sí, después te puede quedar una deuda para toda la vida, ¿no?»

-Gisella (61 años, comerciante):

«Y… ¿Se acuerda que una vez se habló de una deuda grandísima de Sartori? Y lo mismo de otras personalidades políticas y empresas grandes ni hablar! Entonces yo digo que si ellos tienen esas deudas ¿cómo no vamos a tener deudas nosotros, que apenas nos da para el día a día? Los comercios chicos como el mío, que es un almacén, estamos todos arrastrando alguna deuda, puedo estar equivocada pero me prece que es así, que todos estamos en la misma».

-Roberto (73 años, docente jubilado):

«No, yo no tengo deudas (piensa)… Pero ¿por qué no tengo deudas? Porque a veces paso mal, o sea, prefiero pasar mal, privarme de algo antes que pedir fiado. Así que para mí se puede vivir sin deudas, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad y no caer en la tentación de pedir y pedir fiado… o de meterse hasta el cuello en una tarjeta de crédito. Ahora, también aclaro que no le debo nada a nadie pero tampoco tengo ni un solo peso ahorrado, por eso decía que hasta me privo de algunas cosas».

-Patricia (27 años, estudiante universitaria):

«Para mí todos tenemos alguna deuda, más grande o más chica pero para mí no se salva nadie. Otra cosa, este Intendente y el que estuvo antes, a los dos los escuché decir que ahora es común que las Intendencias tengan deudas, grandes deudas por supuesto. Usted piense que si la Intendencia debe plata, nosotros más…».

-María Renée (57 años, empleada en empresa de limpieza):

«No tengo dudas que hay todo un plan, como una estrategia muy bien planeada para que la gente tarde o temprano entre en deudas. Algunos podrán pagarlas y otros no. Pero hay como un acoso a la gente, eso noto yo, nos acosan con ofertas, ofertas y ofertas… Y fijate que en la mayoría le dicen que puede comprar sin plata… Eso la gente tendría que darse cuenta que no puede ser, no existe, sin embargo ¿por qué la gente entra igual? Por lo que te decía, está todo muy bien pensado, todo armado para eso».

-Walter (55 años, sereno):

«Yo tengo deudas sí, y más de una, varias le diría. Pero digo una cosa, para mí el que tiene un trabajo fijo no tendría que tener deudas. Yo pasé mucho tiempo sin trabajo y ahí estuvo el problema, que tenía que comprar cosas sí o sí, para vivir, y sin tener un ingreso. Pero si tenés un sueldo fijo, me parece que tenés que decir: gano esto y entonces puedo gastar no más de eso. Y ahí no te endeudás, para mí es una cuestión de cabeza, de razonar y saber manejarse».

-Maximiliano (33 años, oriundo de Villaguay -Argentina- ocasionalmente de paseo en Salto, productor de eventos):

“Pienso que hoy por hoy, si se quiere sacar un proyecto adelante, sin contraer alguna deuda es imposible, así de claro. En mi caso tuve que invertir mucho para empezar mi empresa, con la pandemia fue todo un desastre y todavía no pude desquitar lo suficiente como para cubrir lo que invertí. Pensaba que a esta altura ya lo iba a tener pago y sin embargo estoy lejos de eso…Pero a la vez creo que es parte de lo que puede pasar, no lo veo como algo que nos tire abajo, al contrario, hay que seguir trabajando para pagar y seguir, pero te vuelvo a decir que es parte de la vida de hoy, yo lo veo así”.