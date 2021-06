Deolindo Miquelarena

El sábado que pasó en el estadio Campeón del Siglo de Peñarol, cuando jugaban Peñarol y Rentistas por la nueva fecha del Torneo Apertura. Tras las dos expulsiones decretadas por el árbitro central, una situación que se produce en la zona de acceso a los vestuarios. La mayoría de los jugadores salieron en estampida. Tumulto. Gresca. Intolerancias.

Algunos minutos después los jugadores retornaron a la cancha, sin que el árbitro Gustavo Tejera actuara en consecuencia. Como si nada hubiese acontecido. ¡Los futbolistas se fueron del partido, sin mediar autorización alguna!

Deolindo «Chato» Miquelarena, no solo que fue un árbitro clase «A», sino que prolonga su pasión por las leyes del juego. Es de los que persiste en que «arbitrar es pensar», porque en definitiva quien conduce un partido de fútbol es capaz de manejarse según las circunstancias del juego y sus derivaciones.

Cuando se debe ser «blando» o cuando se opta por la condición de «enérgico».

«Cuando pasó eso que pasó y que todo vimos, la pregunta es una: ¿cómo puede ser que no sepan lo que hay que saber?. Se fueron de la cancha, como primera cosa inadmisible. Llegaron casi a la zona de vestuarios. Pero además retornan a esa misma cancha, con un árbitro que no plantea el menor apercibimiento. Lo que debió hacer, fue amonestar a cada jugador. Es lo que corresponde o se determina en estos casos. Ahora también queda la duda: ¿el árbitro no conoce el reglamento porque «patinó» claramente frente a esa situación o simplemente se lavó las manos? Que con un juez profesional ocurra eso que ocurrió, es insólito. Nadie se lo creería»