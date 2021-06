«Como padre, el orgullopor ese hijo en Italia»

Las memorias de Gerardo «Bocha» Satriano con EL PUEBLO. Del jugador al DT. Payandú, Bella Vista, River Plate, Ferro Carril, Con los Mismos Colores. Y esa emoción a distancia, por Martín a los 20 años, en el Inter italiano…

«Martín Satriano no llegó a debutar de forma oficial en la Primera División de Nacional y es que rápidamente se fue a Italia porque desde el Inter de Milán pusieron los ojos en él y tan equivocados parece que no estaban. El volante ofensivo, que defiende a las juveniles nerazzurras jugando en el Inter Primavera, ha sumado muy buenas actuaciones y la última fue precisamente este domingo cuando marcó un doblete en el empate 3-3 ante Sassuolo. Con solo 19 años, el futbolista uruguayo ya ha sido tenido en cuenta por Antonio Conte en el plantel principal y de hecho ocupó el banco de suplentes en tres ocasiones, pero mientras espera por su debut en Primera destaca en la Sub 19, al punto que fue su segundo partido consecutivo anotando ya que había marcado el único gol en el triunfo ante la Roma el pasado jueves y de esta manera suma tres goles en los últimos dos partidos y cuatro en los últimos cuatro choques»

***********

-Tan solo vale la pena rescatar esa información de un tiempo atrás, pero que refleja la situación en pro de Martín Satriano. Que ahora tiene 20 años y se prolonga en la categoría «Primavera» del inter de Milan. Martín, es hijo de GERARDO SATRIANO. El «Bocha» que ahora transita por los 71 y que vive en Montevideo. El que no lo pensó dos veces para comunicarse con EL PUEBLO, «porque con ustedes el fútbol siempre nos fue juntando. Fueron años que no se olvidan. Y además tengo un hijo, Alejandro, que tiene 22 años y nació en Salto. Por lo tanto, no es fácil desprenderme de Salto. Tampoco quiero, por afectos no faltan. Son los afectos que hacen bien»

**********

En la década de los 70, cuando GERARDO SATRIANO despuntó en el fútbol de aquella resonancia que fue planteando y en 1977, Campeón del Litoral primero y del Interior después, con la «blanca» en el pecho. El «Bocha» fue volante central de ese Paysandú conformando el medio campo con Agustín «Pelo» Sosa y Julio César «Bocha» Poncet.Un poco después, la chance se planteó y emigró a Montevideo, para enrolarse en Bella Vista. Ahí está la toma gráfica del «papal», es el tercero de los parados entre Hernán Fernando Sosa y Daniel «Zorro» Revelez. Equipo-equipo Bella Vista, sumando también a Ever Bueno, Amaro Carlos Nadal y un salteño como Jorge «Chango» Laclau.

«Estoy bien en Montevideo. Mejorando en la salud, de a poquito. Me operaron de una hernia que me tenía mal y ahora vendrá una operación de cadera. Tengo que hacerme todo lo necesario, para volver a caminar en condiciones, y sin ayuda del bastón. Estoy cerquita de la playa. Pero en verano no voy. Porque hasta me pueden robar el bastón».

MARTÍN, EL QUE JUEGA EN ITALIA…Cuando el «Bocha» rescata a Martín, se entrecorta la voz. La señal de quien se emociona, «porque además, sé que anda bien y no le han faltado goles. Siempre tuvo condiciones y es posible que cambie de equipo, porque quien maneja su pase cree que a esta altura necesita más minutos en Primera División. Tuvimos algunos de nosotros de la familia, la posibilidad de ir a Italia. Allá fuimos. Ver aquel mundo, que tan poco tiene que ver con el nuestro. No hay caso, es otro mundo.Como padre, el orgullo por ese hijo en Italia. ¡Y claro que es una alegría! Estamos al tanto de lo que pasa con él. Es un jugador de mitad de cancha para arriba. ¿Si va a llegar a una trascendencia mayor? Y bueno, para un hijo uno quiere lo mejor. Y sí, que llegue. Está en un grande. El Inter lo es».

UN DT ENTRE NOSOTROS

En la década de los 90, ya Gerardo Satriano se había convertido en Director Técnico. Por eso, llegaría el tiempo de orientar a Ferro Carril y a River Plate en la Liga Salteña de Fútbol. El turno será igualmente en Con los Mismos Colores de Bella Unión y en la propia selección «en la tierra de la caña de azúcar». Al «Bocha» no le faltan rescates, «porque de cada equipo que uno dirige, hay una enseñanza que queda. Y además, conocí en Salto gente de la planta. Ahí están los casos del «Globo» Bermúdez y de Daniel Moreira entre otros. Yo no me olvido de gente que a uno lo marcó desde los afectos, ¿se entiende, no? Si, claro y además dirigí a Bella Unión. Estábamos jugando frente a Tacuarembó de visitante. No me olvido más porque ese día nacía Alejandro, el hijo salteño. ¿Se dan cuenta que también en Salto, tengo raíces?

« EL LÍO Y PICO QUE SE ARMÓ

No hay caso. A determinados niveles las relaciones entre Artigas y Bella Unión, no han sido precisamente las mejores. O las más armónicas. Ese distanciamiento, hasta en fútbol surgía. Por eso en 1993 jugando por el Torneo de Clubes Campeones, se enfrentaron Con Los Mismos Colores y San Eugenio. Cuál era mejor que otro. Potencialidad en cada uno, desde el talento individual de no pocos.Hasta que estalló la bronca. Pasó de todo.«Son de esas grescas que uno no se olvidó. Yo lo tenía de ayudante a Miguel «Polvadera» Silveira, y en medio de la confusión termina a los puñetazos con dos que estaban afuera de la cancha….pero que eran de Con los Mismos Colores. O sea: pelearon entre ellos, quienes respondían a la misma causa. De no creer. Fue una locura. Miguel estrenaba una camisa nueva, cuando llegó a la casa contaba que se había transformado poco menos que un trapo.Y bueno…a veces el fútbol pasaba por esas revueltas, hasta la presidenta de la Liga de Artigas que había entrado a la cancha también «ligó». El «Bruja» Vignolo, sanducero como yo y que jugaba en Con Los Mismos Colores, agarró el banderín del corner y lo empezó a revolear frente a quien se le parara enfrente. Nooooooo….¡si a aquello no le faltó nada!»El «Bocha» Satriano. Del jugador a DT. El padre de Martín, el de los 20 años que juega en Italia. El «Bocha» que pasó por River, por Ferro, por Con los Mismos Colores. El amigo de tantos, aunque el tiempo pasa. ¡No siempre la distancia, distancia!. El sentimiento a veces juega su propio partido. Y a veces suele ganarlo por goleada. De puro generoso. Y de humano que es. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-