“¿Cómo no ver que Cabildo se preocupa en serio y tiene esa sensibilidad social en temas que otros partidos le dan la espalda?

Jesús Grasso, Agrupación “Abriendo Caminos”

Jesús Grasso llegó a la política por su vocación de servicio que trae de su trabajo en Los Leones. Generó su propia agrupación hace un año, “Abriendo Caminos”, eligiendo a Cabildo Abierto como el partido que más lo identifica para poder trabajar junto a la juventud, organizando hasta el momento dos encuentros nacionales con la participación de muchos jóvenes. Dialogó con EL PUEBLO para contarnos su visión política de la actualidad.

1. ¿Por qué se decidió a trabajar en política siendo tan joven?

– Antes de comenzar en política hace muchos años que soy León, tengo vocación de servicio. Arranqué como León en “Res Non Verba” con compañeros de la Facultad, luego seguí en el Club “Los Azahares”, donde en la presidencia pasada fui el secretario y en la anterior fui el tesorero. Teniendo esa vocación de servicio veía que la solidaridad era algo que tenía incorporado de tanto tiempo de trabajar por la sociedad, y veo que la política es una linda herramienta para poder seguir colaborando y contribuir con la sociedad. Por ejemplo, recientemente hicimos una campaña de abrigo donde el salteño colaboró y se mostró como una sociedad muy solidaria, lo que pudimos volcar en personas que se encuentra en una verdadera situación de vulnerabilidad.

2. ¿Y por qué entendió que la mejor forma de desarrollar esa vocación en la política era a través de Cabildo Abierto?

– Me interiorizo de lo que es Cabildo Abierto, lo que es Manini, lo que intentan pregonar, el Movimiento Social Artiguista, un poco lo que uno estudia en la escuela que va incorporando desde muy pequeño. Es por eso que me decido por Cabildo Abierto.

3. ¿Se siente entonces más identificado con Cabildo Abierto que con los otros partidos políticos?

– Me siento identificado con lo que representa Cabildo Abierto, con los principios del Movimiento Social Artiguista, como es el compañerismo, la solidaridad, la igualdad de oportunidades para todos. Creo que los principios del Movimiento Social Artiguista son los que cualquier sociedad le gustaría tener.

4. Principios y pensamiento artiguista se pueden encontrar en todos los partidos políticos, ¿por qué entiende que estos se expresan mejor en su opción política que en otra?

– Lo veo mejor representado en Cabildo, puede verse en los proyectos que tratan de llevar adelante, como por ejemplo, impulsando la reestructuración de las deudas que es algo que se viene ahora, algo que me parece muy importante para la sociedad, fundamentalmente para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad total, extrema, personas que realmente la están pasando mal. Y si nos ponemos a pensar en esas personas que de repente tuvieron que sacar un préstamo para pagar la luz o el agua o para darle de comer a sus hijos, terminar en esa situación de caer en el clearing, no poder sacar más préstamos y no tener nada a su nombre, ¿cómo no preocuparme por esa gente? ¿Cómo no ver que Cabildo se preocupa en serio y tiene esa sensibilidad social que otros partidos le da la espalda?

5. Igualmente, ese es un tema bastante nuevo, usted ingresó a Cabildo antes…

– Es verdad, pero ya se venía trabajando en otros temas importantes para la sociedad, como el de la Ley Forestal, para que las mejores tierras del país no sean explotadas.

6. ¿Por qué decidió generar su propia agrupación política en lugar de cobijarse bajo el paraguas de algún sector ya en funcionamiento?

– Cuando comenzamos en esto, obviamente tuvimos la invitación para pertenecer a una agrupación, pero yo quería darle nuestra propia identidad, algo diferente a las que ya hay, junto a la gente que consideramos idónea para trabajar. Es por eso que comenzamos a trabajar fuertemente con la juventud, y ese trabajo tan serio y profesional que venimos haciendo dio sus frutos y allá por noviembre del año pasado se logró concretar algo que meses previos había presentado a Montevideo de trabajar con la juventud, algo que veíamos le faltaba a Cabildo Abierto. Luego de haber trabajado en Artigas con la agrupación “Razón y Evolución” de Wilfredo Correa, fue que presentamos ese proyecto e hicimos el primer encuentro de jóvenes en Canelones, donde llevamos alrededor de 250 jóvenes, donde estuve como coordinador nacional de ese encuentro, fue un éxito. Tan es así que realizamos un segundo encuentro que se realizó en Salto el sábado 4 de marzo donde vinieron alrededor de 500 jóvenes de todo el país, fue un éxito también, y donde el día anterior, hubo una reunión con todas las agrupaciones donde estuvieron las autoridades máximas del partido y donde se conformó lo que viene a ser la Comisión de Asuntos Políticos de Cabildo Abierto donde estaban todas las agrupaciones.

7. ¿Todas? Tengo entendido que hay alguien que no se junta con ustedes.

– Es verdad, hay alguien que no se junta, pero tengo la esperanza que se va a terminar juntando cuando llegue el momento o se decida a unirse. Había que darle un orden a Cabildo, y eso no lo veníamos teniendo en Salto, es por eso que se crea la Comisión, y si vamos a números democráticos, es donde está la mayoría de las agrupaciones donde estaría faltando únicamente la de Rodrigo (Albernáz), pero seguramente cuando llegue el momento, se va a unir a la Comisión, donde se planifican temas en conjunto, hay una hoja de ruta. En definitiva, si hay una interna adentro de un partido como lo tiene que haber en todas las orgánicas partidarias, es en la Comisión de Asuntos Políticos de Cabildo Abierto en Salto donde estamos trabajando de forma ordenada, con nuestras diferencias, con nuestros perfiles, pero donde todos sumamos.

8. Volvemos al comienzo de la charla, ¿pudo confirmar si la política es efectivamente la herramienta adecuada para trabajar por la sociedad?

– La política efectivamente es una muy buena herramienta. Los movimientos sociales que hay dentro de todas las estructuras de cada país aprovechan justamente las estructuras políticas para generar cambios importantes. Y creo que Cabildo Abierto, pensando un poquito en las elecciones pasadas, fue el impulsor que necesitó la coalición de gobierno para poder ganar las elecciones, y eso es muy importante, como ver de cara al futuro que si se quiere repetir en el gobierno, Cabildo Abierto tiene que tener una excelente votación.

9. ¿Cómo siente que es hoy la relación de los socios de la coalición con Cabildo Abierto?

– Entiendo que Cabildo Abierto ha sido ninguneado en todo momento por parte de los miembros de la coalición, algo que se deja ver a todas luces, vetándole proyectos, no acompañándolo en otros proyectos, pero también es bueno que Cabildo dentro de esa coalición marque su propio perfil, se oponga a algunas cosas con las que no está de acuerdo. Eso es algo que me convence aún más de que somos una opción válida y que estoy en lugar indicado que elegí para trabajar en política. Veremos qué pasa en las próximas elecciones, porque me parece que ese ninguneo viene por el miedo que se tiene del crecimiento de Cabildo. Recordemos que en 6 meses Cabildo tuvo unos 270 mil votos, lo que no es poca cosa, eso dio qué hablar, y tenían que buscar la forma para tratar de detener ese crecimiento exponencial, porque así como despertó muchas miradas, entre ellas la mía, es porque se vio en Cabildo Abierto algo diferente. De todas maneras debemos reconocer que este gobierno ha sabido enfrentar todos los problemas que se le han venido presentando, desde una crisis sanitaria como ocurrió con la pandemia a una económica y ahora una hídrica, algo que no es fácil para cualquier gobierno.

10. La última palabra es suya para decir…

– Para aprovechar para invitar a los salteños a participar este jueves (mañana) a las 20 horas en el Club Deportivo Artigas, donde habrá un acto que estará el Senador Guido Manini Ríos, y donde se conversará sobre un tema que mencionamos más temprano en esta charla que tiene que ver con la reestructura de las deudas y sobre la campaña de recolección de firmas. Y en lo que respecta a nuestra agrupación “Abriendo Caminos”, dentro de poco estaremos inaugurando nuestra sede, que estará en un lugar bastante céntrico. Estamos muy conformes con los objetivos que hemos ido alcanzando entendiendo que se trata de una agrupación demasiado joven, apenas tenemos un año de vida y seguimos sumando, que es lo más importante. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales.