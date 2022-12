¿Cómo lograr equilibrarme en ras fiestas?

Se acercan fechas donde todos queremos disfrutar con nuestros seres queridos. En muchos hogares cada uno lleva su especialidad y muchas veces «no es tan saludable» como nos gustaría o como venimos alimentándonos día adía.

¿Qué hago en este caso? ¿Dejo de comer esas cosas y me preparo lo que dice mi plan de alimentación?

¿Intento no comerlo que hay ese día?

Lo ideal es poder consumir lo que realmente nos apetece ese día, sin llegar a excesos y si tenemos opciones para elegir, poder hacerlo de forma inteligen­te. Son 4 días en el año (24, 25, 31 y 1) por eso es importante poner el foco en disfrutar y pasarla bien, ya que la modalidad en la que trabajo es poder llevar nuestros hábitos saludables día a día, disfrutando de pequeñas excepciones (sin excesos pero pudiendo pasarla bien cuando tenemos una celebración).

Mi consejo desde que estoy ejerciendo mi profesión, siempre es el mismo! Que el día que tengamos una celebración, lo tomemos como un día normal, que podamos consumir todos los tiempos de comida (desayuno, almuerzo y merienda) de esta forma vamos a llegar mejor a la cena y con menos apetito. Muchas veces pensamos que no debemos merendar porque tenemos una cena «poco convencional» y es lo que nos lleva a consumir alimentos de más y luego no sentirnos a gusto.

Otro consejo importante es hidratamos durante el día. Son épocas donde estamos corriendo todo el día, queremos cumplir y llegar a todos lados, y muchas veces se encuentra afectada nuestra hidratación; salir siempre con nuestra botellita es clave para consumirla. ¿Qué opciones saludables puedo incluir en mi mesa? Lo ideal es incluirvarias opciones y que entre ellas haya variedad de alimentos saludables para tener la opción de consumirlos. Si los tenemos en la mesa, seguro los consumimos! Hoy en día hay varias opciones, entre ellas van algunas: Hummus de diferentes gustos (garbanzos, remolacha, zanahoria, por ejemplo), verduras como pueden ser tomates, pepinos o zanaho­rias, verduras al horno o parrilla, carnes magras, quesos magros, tartas de diferentes gustos, maní sin sal, frutos secos, panes o galletitas integrales, aguas saborizadas.

¿Podemos preparar un menú para los niños y otro para los adultos?

Depende mucho de cual sea el menú elegido y de la edad de los niños. Lo ideal es poder disfrutar entre todos, cuidándolos siempre a ellos.

Muchas veces los niños no se encuentran en la mesa con los adultos sino que juegan con otros niños, y no llegan a comer ni hidratarse lo suficiente. Lo ideal es tener siempre agua disponible para ellos, evitando el consumo de refrescos. Prepararles un momento para que puedan alimentarse es clave para que no se salteen la comida. A los niños les atrae muchos los colores, optar por diferentes vegetales como una de las opciones puede ayudarnos a que el consumo de alimentos sea el adecuado.

Que tengan felices fiestas y que todos podamos disfrutar con nuestros seres queridos!

¡Nos encontramos el próximo domingo con más tips nutricionales!

(*) Eloísa Sánchez Esteva es Licenciada en Nutrición, Antropometrista ISAK, con formación adicional en Nutrición Deportiva y Nutrigenética. También es la responsable del Diseño de los Menús de «Equilibrio Saludable».

Por consultas: 098737 577.

