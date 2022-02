Cómo la semilla libre de virus revolucionó el cultivo del ajo en Brasil

Los virus siempre han sido las principales enfermedades del cultivo, quitándole el vigor productivo a la planta.

Originario de Asia Central, el ajo es una hortaliza rica en almidón y sustancias aromáticas de alto valor aromatizante que posee acción fitoterapéutica. Es una de las especies cultivadas más antiguas del mundo y comenzó a ser plantada hace más de 5.000 años por hindúes, árabes y egipcios.

Pero, al fin y al cabo, ¿qué es esta semilla libre de virus que revolucionó el cultivo del ajo? Francisco Vilela Resende, investigador de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) que trabaja con ajo desde hace 43 años, explica que los virus siempre han sido las principales enfermedades del cultivo, quitándole el vigor productivo a la planta. «No es una enfermedad fácil de curar como un hongo o una plaga, que puedes controlar con químicos. En el ajo, el químico puede matar la planta».

Desde los años 70, cuando la productividad del ajo nacional era de solo 4 toneladas por hectárea (hoy supera las 18 toneladas), investigadores de universidades, empresas privadas e institutos nacionales e internacionales estudian cómo desinfectar el ajo. La tecnología desarrollada se basa en un proceso de limpieza clonal realizado en laboratorio que prevé la multiplicación in vitro y una serie de pruebas para eliminar totalmente los virus y otros microorganismos nocivos de la planta.

En 2001, EMBRAPA desarrolló un proyecto pionero para acercar esa tecnología a los pequeños agricultores, permitiéndoles multiplicar semillas libres de virus en sus propiedades. Según Resende, los insectos (pulgones) atrapan el virus en la planta infectada y lo transmiten a la planta sana, por lo que es necesario aislar el área de producción de semillas para evitar la recontaminación. «Fomentamos la construcción de mallas para detener insectos y mantener el banco de semillas libre de virus. Con estas semillas, algunas variedades más que duplican su productividad».

Según el investigador, la tecnología ya está extendida en todas las regiones productoras de ajo del país. Estima que más del 80% del área sembrada utiliza semillas libres de virus, que también están disponibles para pequeñas plantaciones de ajo común, que representan menos del 15% del total. En el caso de los grandes productores del Cerrado (Centro de Brasil), la semilla se compra a empresas y se multiplica en invernaderos en las fincas. En la siembra comercial, el productor compra de 200 a 400 dientes de ajo de semilla para multiplicar en sus fincas. Cada 4 o 5 años es necesario adquirir nuevas semillas y reiniciar el proceso de limpieza.

EMBRAPA y otras instituciones como la Empresa de Investigación Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina (EPAGRI) ponen las semillas a disposición de pequeños productores y agricultores familiares. El investigador dice que EMBRAPA está trabajando actualmente con Mapa para crear una legislación para la producción certificada de semillas de ajo.

Resende destaca que no hay lugar en el mundo más avanzado en el cultivo del ajo que el Cerrado brasileño. Además de la limpieza de virus, los productores de la región invierten mucho en el tratamiento en frío de la semilla antes de la siembra. El proceso, llamado vernalización, permite sembrar ajo morado de buena calidad en regiones más cálidas, que solo produciría bien en regiones más frías, como el sur del país.

«Hay productores en el Cerrado que pueden cosechar hasta 27 toneladas por hectárea, prácticamente la misma productividad que en China, que tiene un clima favorable para el cultivo y logra producir bien sin esfuerzo y con un estándar tecnológico mucho más bajo», dice el investigador de EMBRAPA. (Fuente: O Globo – BR)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 31 de enero del 2022: La operativa transcurrió de manera ágil, con mejora en la colocación de mercadería y en el ingreso de compradores. Esta performance se asocia al inicio de un nuevo mes. Descendieron los valores de pera, uva, zanahoria y zapallito. Se registraron aumentos en los precios de referencia de morrones, tomate Redondo y Cherry Perita, pepino, zucchini, boniato Beauregard/Cuabé, zapallo Kabutiá, acelga y frutilla.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 22 al 28 de enero del 2022

Hortalizas de fruto: las condiciones atmosféricas cambiantes han generado un escenario incierto para las hortalizas de este grupo. Las cotizaciones para la mayoría de los rubros han cambiado, principalmente para los productos de calidad superior. La mayor parte de la mercadería presenta defectos derivados de las malas condiciones climáticas, generando mayor interés por las partidas que aún conservan sus atributos de calidad. En este sentido, por ejemplo, se prevé que para el caso de morrón haya cambios en la oferta de las próximas semanas, ya que para los cultivados a campo las condiciones de alta humedad relativa han obligado a cosecharlos verdes, para escapar a las pudriciones, dejando poca fruta disponible para que pase a rojo. Esto podría hacer disminuir sensiblemente la oferta de esta variedad, con el consecuente incremento de cotizaciones. La semana comenzó con buenos niveles de oferta de tomate y cotizaciones por debajo que la semana anterior, pero con el avance de la semana fue aumentando el interés especialmente por los que se conservan firmes y no tienen defectos. Con respecto a tomate perita, el interés es menor y la calidad de la oferta en su mayoría muestra detalles y calibres medianos. Las condiciones de déficit hídrico seguidas por las abundantes precipitaciones generan rajado en los tomates y esto se observa principalmente en el Cherry redondo. Es difícil encontrar chauchas tanto redondas como chatas y los precios son altos. Catalanes, berenjena, pepino, zapallitos y zucchini mostraron un comienzo de semana ralentizado en su colocación en un marco de precios bajos. La previsión de un fin de semana soleado y un volumen de ingreso menor, presionaron las cotizaciones al alza. El comerciante minorista mostró mayor intención de compra, previendo buenos niveles de venta al público este fin de semana.

