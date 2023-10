«Como hinchas nos avergüenza, nosirrita y preocupa la situación del club»

Se trata de un grupo de socios de Salto Nuevo que encaró el punto, sin más dudas: que la actual Comisión Directiva adelante las elecciones, en tanto se va definiendo la presentación de una lista contraria al actual mando. Mientras LUIS ALBERTO SANSBERRO, plantea de qué se trata, cuál es el objetivo y qué razones son las que surgen.

*******************

«Un grupo de socios .ex jugadores, hinchas y colaboradores nos hemos juntado con el fin de presentar una lista para las elecciones de nuestro Salto Nuevo Fútbol Club. Totalmente disconformes con el accionar de la comisión actual…han pasado cosas que nosotros creemos y estamos convencidos que trabajando para el club entre todos podemos sacarlo adelante..no a impulsos personales si no todos juntos …es por eso que ante mención manifestada por el presidente actual llamaría a elecciones recién en enero y nos preguntamos cual es el fin o el motivo ??? si el campeonato finaliza para nosotros snfc el 22/10/2023..es por eso que le solicitamos que con buena voluntad se llame a fin de mes ..la gente la mayoría de nuestros hinchas está disconforme con esta comisión y lo demuestra fecha a fecha. Los insultos, improperios que se manifiestan ese motivo y como realmente como hinchas nos avergüenza..nos irrita y nos preocupa la situación del club…es por eso que decidimos presentar una lista de gente humilde .trabajadora y que quiere al club..sin intereses personales ni grupales ..SNFC.es de la gente y queremos y estamos convencidos que con trabajo lograremos los objetivos ..todo aquel socio ex jugador .hincha que quiera un cambio de verdad les pedimos nombre cédula y firma para solicitarle a la directiva actual que adelante las elecciones de nuevas autoridades…con el fin de quien sea la nueva comisión empiece a trabajar con tiempo para el año que viene…aclaramos es por el club no por ego persona. Estamos hoy en una situación difícil en lo deportivo, confiamos plenamente en nuestros gurises y si nos toca descender seguiremos confiando en ellos..SNFC es grande gente no dejemos que por unos pocos nos tilden de mediocres..queremos demostrar que si se puede con humildad y trabajo ..otros pudieron por que nosotros nooo?. Es hora de cambiar y esta es la oportunidad. Difundan y compartan…vamo arriba la verde carajo……»