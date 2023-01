Cómo explica la antropología hechos violentos como el vivido a fin de año en Salto

Martín Gamboa, antropólogo

Se hizo público a través de filmaciones que se propagaron en las redes sociales de situaciones de violencia registradas a la salida de un baile a fin de año en nuestra ciudad. Mientras tanto, en la vecina orilla, se viene desarrollando un juicio a 8 jóvenes rugbiers que asesinaron a golpes a otro joven a la salida de un baile. La violencia parece estar entre nosotros, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las causas que la originan? EL PUEBLO consultó al antropólogo Martín Gamboa, docente en el Departamento de Turismo, Historia y Comunicación, CENUR Litoral Norte, UDELAR, buscando respuestas a este y otros temas de nuestra sociedad.

1. ¿Qué es la antropología?

– Una respuesta de manual establece que es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, para eso recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. La aspiración de nuestra disciplina es producir conocimiento sobre el ser humano en diversas dimensiones, intentando abarcar tanto las estructuras sociales de la actualidad, la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido y la diversidad de expresiones culturales y

lingüísticas que caracterizan a la humanidad.

2. ¿La antropología puede ayudarnos a entender la violencia que existe entre las personas en una misma sociedad?

– Si. Totalmente. Además, presenta un enfoque diferente al de la sociología y la psicología. Vos mencionaste el caso de los rugbiers cuando hablamos de hacer esta nota. Justamente lo estoy siguiendo de cerca ya que me encuentro redactando un libro sobre las conexiones entre el sociólogo francés Gabriel Tarde y el antropólogo René Girard, para el proyecto IMITATIO (Thiel Foundation, http://www.imitatio.org/projects) de la University of Stanford, de Estados Unidos. Se trata sobre los devenires del deseo y la incapacidad de frenarlo en determinadas ocasiones.

3. ¿El caso de estos rugbiers argentinos sería entonces un claro ejemplo de lo que estamos planteando?

– Exactamente, el caso de los rugbiers es el ejemplo paradigmático. Me da pena las interpretaciones que hasta ahora se han dado desde la academia. El otro día leí un artículo de un Doctor en Ciencias de la Comunicación argentino que explicaba el hecho desde una mirada “sociologicista” del fenómeno, totalmente errónea e insuficiente, el argumento del odio y la violencia de clase. Este argumento, que compran muchos sociólogos y también psicólogos, se estrella en el campo empírico cuando vemos a sujetos desafiándose y peleándose que pertenecen a la misma clase social, como los reiterados hechos que suceden en ambas costaneras en Salto, o la violencia entre las hinchadas de fútbol.

4. ¿Cuál sería la explicación entonces?

– Uno de los antropólogos que mejor ha analizado y entendido el fenómeno de la violencia interpersonal entre los seres humanos ha sido el francés René Girard. Recomiendo la lectura de su libro “La violence et le sacré”, publicado en 1972, especialmente el capítulo en donde desarrolla la teoría del deseo mimético. Este es, sin duda, su gran aporte a las ciencias sociales y al pensamiento filosófico. Cuando Girard afirma que el deseo es esencialmente mimético, está dando un giro radical a la concepción lineal de la ejecución-descarga del deseo: sujeto → objeto. René Girard propone una concepción triangular del deseo, es decir, que el deseo existe antes del sujeto deseante. La catexis (descarga del deseo-energía) en el objeto se produce debido a la rivalidad con otro deseo. La rivalidad mimética. Estas formas de violencia interpersonal no pasan por las vías de la conciencia. De ahí que cuando le preguntan a los rugbiers por qué cometieron tal atrocidad estos no saben que contestar.

El enfoque de Girard tiene un gran potencial, hasta ahora no explotado, para entender los fenómenos de la violencia entre pares, los femicidios, etcétera. Este deseo mimético no sólo lo vemos en casos extremos, como los hechos acaecidos en la costanera norte a fin de año o los rugbiers. También en la vida cotidiana, en las múltiples escenas de celos y envidia entre parejas y amigos. El trabajo reciente de Jean-Pierre Dupuy La Jalousie: “Une géométrie du désir” (“La envidia: una geometría del deseo”), analiza el fenómeno de los celos y la envidia en las sociedades occidentales contemporáneas.

5. ¿Se pueden aportar soluciones desde la antropología para reducir o eliminar esas actitudes violentas que se registran en nuestra sociedad?

– No. Sólo con entender una parte del fenómeno ya es más que suficiente. Estos episodios aparecerán cada tanto en el campo social. Existen desde tiempos inmemoriales. De hecho, cuando Heráclito decía que la violencia es rey y padre de todo, quería explicar esto. Incluso fenómenos que a prima facie parecerían extinguidos culturalmente, vuelven a reaparecer a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Un ejemplo de ello es el caso de las vendettas entre vecinos en la Albania post-comunista. En el trabajo “Vengeance in Reverse: The Tangled Loops of Violence, Myth, and Madness” (2017), el antropólogo norteamericano Mark Anspach analiza minuciosamente este resurgimiento. El eje principal del libro se centra en el caso de las vendettas o venganzas por honor entre vecinos en la Albania actual, el llamado kanun, un antiguo código de honor.

6. Si vemos a los medios argentinos la cobertura que le están dando al juicio a los rugbiers, ¿se justifica de alguna manera esta sobredimensión que se le está dando al tema?

– De ninguna manera. Esperemos que la resolución judicial sea lo más imparcial posible. Aunque es difícil, diría casi imposible. Justamente, el proceso es el inverso. Las energías de los medios deberían estar puestas en entender la lógica subyacente del fenómeno, y no discutir si le corresponde cadena perpetua a los 8 o solo a 4, a 5 a 6, etcétera. Es decir, lograr trascender lo fenoménico. Es una pena que a partir de este lamentable suceso no se haya realizado una reflexión profunda desde la academia. Especialmente desde las ciencias sociales. El otro día escuchaba a una grafóloga analizando la firma de los rugbiers y su presunta relación con sus personalidades y perfiles psicológicos, bueno, la pelotudez llevada a su máxima expresión!!!

7. Estuvo en Europa participando de una serie de actividades de su profesión que en cierta forma lo tuvieron de protagonista, ¿de qué se trató?

– Si, dicté una serie de clases en distintos cursos de patrimonio y turismo y un seminario abierto para investigadores de universidades europeas. Fue en el marco de una de mis líneas de investigación dentro del Plan de Dedicación Total en el Departamento de Turismo, Historia y Comunicación, CENUR Litoral Norte. Básicamente, se trató de una estancia de investigación en el Instituto de Estudios Vascos (Euskal Gaien Institutua) de la Universidad de Deusto, País Vasco. El principal eje de la estancia de investigación se focalizó en los procesos de reconfiguración cultural después de las diásporas, centrada en el caso de la inmigración vasca en Uruguay. O sea, de la euskal diaspora en nuestro país.

8. ¿Suelen participar antropólogos uruguayos de este tipo de eventos internacionales?

– No, salvo en universidades de países de la región, es difícil que antropólogos uruguayos dicten cursos en Europa, Estados Unidos o Canadá.

9. No conozco muchos antropólogos, ¿de dónde viene su vocación? ¿Qué lo llevó a estudiar esta especialidad?

– A grandes rasgos viene del gusto por lo exótico, mi agnosticismo, la fascinación por la gente que cree en algún sistema de creencias, religión o forma de religiosidad, entre otras cosas.

10. ¿Hay espacio para poder desarrollar la antropología en nuestro país?

– Si, y eso que aún la antropología no se ha metido de lleno a reflexionar sobre ciertos fenómenos sociales actuales. Tiene terreno fértil y mucho potencial. Su enfoque es diferente, además de poseer un aparato conceptual distinto al de las ciencias sociales en general.