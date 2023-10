Cómo este «Lobo»….cómo este Libertad!

A los 9′ del segundo tiempo, la maniobra se produjo sobre el arco norte. Ese centro que llegó al área y el golpe de cabeza del ingresado Walter Silva, supo de la precisión correcta. La mandó sobre el palo izquierdo de Matías de los Santos, sin que el arquero pudiera reaccionar.

Fue el 2 a 1 de Libertad en esa noche del sábado que pasó y con el equipo del Barrio Cien Manzanas, madurando en la pretensión definitiva: ser el segundo equipo en ascender a la «A», después de Salto Uruguay.



Habría que convenir que nada le fue fácil al «Lobo» de Cien Manzanas, a partir de un hecho concreto: la actitud de un rival como Palomar que hasta último minuto del tiempo suplementario, no dejó de persistir por una igualdad que no alcanzó. Pero dejó bien expuesto respecto al caudal anímico que este equipo tiene.

Es cierto eso de la justicia por Libertad ascendiendo si se tiene en cuenta el desarrollo de TODO el torneo de la «B», pero no es menos cierto que Palomar sumó al decoro de esa noche donde NO DEJÓ DE PRODUCIR LO QUE PODÍA PRODUCIR.

Libertad se metió por segunda vez en el fútbol de la «A», después del ascenso consumado en el 2018. Palomar en tanto, sabe que al fútbol de Primera no lo tiene tan lejos de su próxima ambición.