Como cada tercer domingo de noviembre

Se realizó en Plaza Artigas el acto en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito

Cada tercer domingo de noviembre, se conmemora el Día de las Víctimas de Siniestros de Tránsito. Es así que este domingo 19 se concentraron en Plaza Artigas integrantes de la Red de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito. Hay allí (esquina con 18 de Julio) una placa colocada en años anteriores y cada año se lee una proclama.

EL PUEBLO conversó con Alba Curbelo, quien forma parte de esta organización desde sus inicios, quien sostuvo que si bien hay conformidad porque «se viene descendiendo en el número de personas fallecidas por esta causa» , todavía «queda mucho por hacer, falta generar mucha conciencia todavía».

Cabe recordar que entre las últimas apariciones en público que realizó esta Red, fue cuando hace pocos meses se manifestaron enfáticamente en contra de la instalación de «Picómetros» o «Picódromos», o sea, espacios acondicionados especialmente para las carreras («picadas») de motos, como se venía proponiendo en otros departamentos.

LA NOSTALGIA Y EL DOLOR

Lo que sigue es parte de lo expresado ayer por familiares de víctimas:

«Mi dolor tiene secretos, sabores y colores…Mi nostalgia no conoce de tiempos, ni distancia; ella llega sin avisar, me toma en un instante de sorpresa o entra como un huracán y me impregna de tristezas.

Mi nostalgia se nutre de recuerdos, belleza, misterios e incertezas…aparece, se instala y en mí y se adormece. En mis entrañas siempre lloro. Riendo y riendo puedo estar llorando! Dolor! El que hace que me incline y me ponga de rodillas, invade como alivio o tortura.

Mi nostalgia es solo mía, incomprendida, dramática, golpea muy dentro en mi pecho desconsoladamente gritando por nombres y momentos.

El tiempo no cura nada, pero un día necesitamos amigarnos con el dolor porque descubrimos que es la única manera que tenemos de continuar viviendo, de lo contrario morimos junto a él. ¡¡¡Es un calvario de aprendizaje y nosotros resolvimos aprender!.

El luto cambia de forma, pero nunca termina, se cree que podemos lidiar con ello y superarlo.

Cuando las personas que amas se van, te quedas sol@ y aun en medio de la desazón, más que nunca debe aparecer nuestra empatía, amor por la vida y agradecer por quienes también fueron víctimas y tienen la dicha de permanecer junto a nosotros, aún pueden sentir en su rostro la brisa, el calor del sol, la lluvia, la ternura en un beso de un niño, el abrazo de un amigo, la familia reunida, el sonido de risas: es un festejo la vida “Por todos y cada uno de ellos elevamos una plegaria”.

PROCLAMA 2023

La Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito de Uruguay desde sus comienzos ha construido un pilar en la sociedad organizada con acciones junto a otras instituciones, organizaciones y Estado con el fin de obtener políticas que ayuden a las víctimas en sus múltiples desafíos que se enfrenta al después de un siniestro.

1°) Hemos contribuido a que se reconozca según Ley 18.904, del 4 de mayo de 2012, la Conmemoración del Día de las Víctimas de Siniestros de Tránsito el tercer domingo de noviembre, según lo resuelto en ONU en Asamblea General para todos los países que la integran.

2°) Capacitación a choferes de ambulancias.

3°) Testimonios varios en diferentes ámbitos con el fin de difundir desde el día uno la situación de las víctimas, visibilizando estos hechos y sus consecuencias.

4°) Visibilizando y concientizando desde diferentes espacios con instituciones públicas y privadas, como la Conmemoración en Estadio Centenario juntos a jugadores y público.

5°) En octubre del 2012, la creación de Sellos Postal, con el Correo Nacional del Uruguay.

6°) Ley de Faltas, 19120, en la cual en su articulado se establece normativas en movilidad vial, y creación de Juzgados de Faltas

7°) La realización de la obtención de Personería Jurídica gracias al trabajo unido de víctimas comprometidas a un bien común.

8°) En 2016 se genera La Guía de Orientación y Recursos para ciudadanos afectados por siniestros de tránsito.

9°) Encuentros nacionales en varias localidades del país: Young, Tacuarembó, Salto, Paysandú, Paso de los Toros, Artigas, Bella Unión, Montevideo, Canelones, Lavalleja, Colonia, Treinta y Tres …

10°) Realización y concreción de talleres destinados a formación de periodistas, informando los conceptos básicos de seguridad vial y terminología; y jornadas de asesoramientos e información a profesionales de derecho.

11°) Pintada de lazos

12°) Posición ética, denuncias y abordaje en medios de comunicación

13°) Entrevista con Diputados, Senadores, partidos políticos, instituciones, organizaciones, justicia…

14°) Acciones con organizaciones, gobiernos departamentales, municipios y comunidad en proyectos de movilidad. Proyecto TEA

15°) Reconocimientos de acciones de interés por MSP.

Hoy en esta Conmemoración en Recuerdo a las Víctimas, reivindicamos nuestro compromiso de acciones, prevención y sensibilización

Promover un organismo rector a nivel estatal con un número telefónico en ayuda, apoyo, atención para todas las víctimas de siniestros de tránsito.

Proponer a partidos, nacionales y departamentales que la Seguridad Vial y Atención a Víctimas estén en sus programas de gobierno con la participación de nuestra visión y experiencia que hemos transitado todo este tiempo.

Agradecemos a todos los que nos acompañan en esta difícil tarea que la vida nos puso en esta realidad de ser víctimas del tránsito e invitamos a quienes desean acompañar e integrar nuestra Red y sumar para prevenir, concientizar y proyectar,serán bienvenidos.