Como antes… aquellas veces: Peñarol-Olimpia

Peñarol se conecta otra vez con la Copa Libertadores y hoy martes renueva su historia ante Olimpia, de Paraguay, -otro con mística copera-. A las 21:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo por el Grupo G. Luego de la reserva masiva de titulares en el 2:1 a Liverpool por el Apertura, habrá retornos a los once. Por ejemplo, Kevin Dawson en el arco y el capitán Walter Gargano, quienes no integraron el plantel del sábado pasado. Matías Aguirregaray se recuperó y también tiene posibilidades de volver al lateral derecho. Los probables once del carbonero apuntan a Kevin Dawson, Aguirregaray o Ezequiel Busquets, Ramón Arias, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos, Walter Gargano, Damián Musto, Ignacio Laquintana, Federico Carrizo, Pablo Ceppelini y Agustín Álvarez Martínez.

También por Copa Libertadores de América, mañana miércoles Nacional será local en el Gran Parque Central frente a Estudiantes de La Plata. Los dos que juegan hoy y los dos que juegan en la próxima jornada, supieron ser campeones del máximo torneo continental. Por Olimpia, legión de uruguayos en la historia y dos salteños también: ÉVER HUGO ALMEIDA y ANÍBAL RUIZ. En el caso de Éver, como jugador primero y años después en calidad de Director Técnico, mientras el «Maño» Ruiz integró el Cuerpo Técnico encabezado por Luis Alberto Cubilla