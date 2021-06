Como afecta psicológicamente el desempleo:

El trabajo no solo aporta un nivel económico, también nos genera bienestar y equilibrio emocional. Pero cuando se pierde un trabajo y la persona pasa a ser “desempleada- desocupada”, este tiene un efecto negativo sobre la vivencia del que está experimentando está situación.

Tener que hacer frente a las responsabilidades familiares, de personas a cargo, pago de hipotecas, préstamos, servicio esenciales. No sólo el bienestar social es afectado si no que también su estabilidad física y psicológico. El quedarse sin un trabajo, sin un ingreso diario puede convertirse sin lugar a dudas en uno de los eventos más estresantes de la vida de la persona, teniendo los niveles más elevados de “distres” o estrés negativo.



Cada persona lo vive o lo interpreta de diferentes maneras, según sus circunstancias individuales, recursos económicos, psicológicos y su propio entorno.

Durante el desempleo la persona atraviesa por diferentes frases:

1- El estado de shock, sintiendo sentimientos de desorientación, confusión, imposibilidad de proyección a futuro.

2- Cuando van pasando los días y la persona sale del estado de shocks, empieza a vivenciarlo como un descanso o como algo temporal, pero no siente aún que está sin trabajo.

3- Si continúa la desocupación, entra el “miedo” a que su estado se prologue y sea más duradero.

Con el paso del tiempo, comienza el sentimiento de fracaso, la experiencia social se ve empobrecida, hay un cambio de estructura de vida cotidiana, por el alejamiento que algunas personas, conduciéndolo al aislamiento social, sintiéndose avergonzados e inseguros.

Las circunstancias que deriva una situación de desempleo puede generar un círculo de desmotivación, descuido de la imagen, rupturas de rutinas diarias, percepción de sentirse por fuera y no estar incluido en la rueda de la vida.

Comienzan a desarrollar cuadros de ansiedad, depresión, problemas gastrointestinales, desequilibrio alimenticios. Emociones de tristeza, pensamientos negativos, desesperanza.

Aumentan los comentarios críticos hacia uno mismo, auto reproches. La intensidad de estos estresores y el tiempo que lleve sin empleo puede alcanzar niveles más profundos donde la estructura psicológica de la persona no puede procesar, elaborar, desencadenando situaciones de trauma, trastornos del estado de ánimo.

Los factores de protección que ayudan e influyen en la recepción de la persona:

-En esta etapa es fundamental el apoyo de la familia, tratar del que el hogar no se convierta en otro problema, los miembros de la familia tiene que ser más compresivos y no dejar de darle motivación al desempleado.

-La resiliencia como componente personal, y los estilos de afrontamiento que utiliza, debe mantener un estado de ánimo lo más positivo posible, llevar a cabo una cuidada y eficiente búsqueda de empleo ( modificar su currículum, hacer nuevas capacitaciones, ampliar o renovar sus conocimientos). Las estrategias de afrontamiento también le servirán como un factor de protección para la salud mental.

“el desempleo provoca un malestar Psicológico, que necesita atención de especialistas, pero no para ayudarlos a buscar un empleo, sino para la reconstrucción de la persona que se ha ido desgastando por el cambio de su vida y su entorno”.

Lic. Daniela Todoroff

Psicóloga