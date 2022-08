Comienzan Pruebas PISA 2022, en nuestro país

Más de 7.500 estudiantes de Uruguay de 230 liceos públicos y privados, escuelas técnicas y escuelas rurales con 7°, 8° y 9° grado, realizarán la Prueba PISA 2022, del 15 de agosto al 24 de setiembre. Esta evaluación, que es aplicada a jóvenes de 15 años de Educación Media, se efectúa en nuestro país desde hace 20 años.

Durante la presentación de la aplicación de las Pruebas PISA, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, valoró que “estas pruebas nos caracterizan como país y tienen una particularidad: han trascendido a través del tiempo a los distintos gobiernos que han estado al frente de la educación de este país. Las pruebas PISA se han mantenido como generadoras de evidencia y de insumos insustituibles para la toma de decisión en materia educativa”.



En este sentido, afirmó que esta evaluación aporta evidencia de un amplio abanico de situaciones, no solo en cuanto a los aprendizajes y a las competencias que los jóvenes desarrollan para enfrentar situaciones y problemas en la vida, sino también “en cuanto a su motivación, perspectiva y ubicación en el sistema educativo, además de todo lo referido a la pandemia”. Silva puntualizó que como país tenemos un problema complejo, “si bien es cierto que hemos mantenido aprendizajes prácticamente desde el 2003 a la fecha, identificamos una situación de extrema injusticia. Eso nos desafía como país”.

“También tenemos que posicionarnos en un gran debe del sistema educativo de nuestro país en lo que refiere a la equidad interna, para que el lugar de nacimiento de una persona no condicione su éxito o su fracaso educativo. Y el éxito o fracaso educativo no es ni más ni menos que la inclusión social de un joven, en una sociedad donde el conocimiento ha adquirido una importancia inédita en la historia”, reflexionó.

“Acá hay que ponerse la camiseta y lo quisimos ejemplificar con una camiseta de la celeste porque es abarcativa de todo, porque si hay algo que nos une más allá de las diferencias que podamos tener, es esa identidad como país en los distintos deportes”, destacó.

Por su parte, la coordinadora de la Evaluación PISA en Uruguay, Laura Noboa, explicó que las pruebas PISA constituyen un arduo proceso que no culmina con su aplicación, sino que «termina en diciembre del año que viene con la publicación de los resultados de la evaluación. Todo este proceso conlleva muchísimo trabajo silencioso de distintos actores».

Asimismo, destacó que este año como novedad, las pruebas brindarán información acerca del impacto de la pandemia. «Podremos analizar qué recursos y estrategias se utilizaron y qué se aprendió».

PISA es una prueba internacional que evalúa si lo que aprendieron los jóvenes de 15 años de Educación Media les permite resolver nuevas situaciones a las que se enfrentan cotidianamente.

Su primera edición se realizó en el año 2000 y Uruguay participa desde el 2003. Actualmente, es el programa internacional de evaluación de estudiantes más importante, ya que involucra a más de 85 países.

En Uruguay, el centro nacional que coordina y gestiona la participación en PISA está radicado en la Administración Nacional de Educación Pública. El programa valora las competencias lectora, matemática, científica y, en 2022, se agrega el pensamiento creativo de los estudiantes.

Las actividades de la Prueba se realizan en una computadora e incluyen diferentes tipos de preguntas. Algunas requieren que los estudiantes seleccionen la respuesta adecuada dentro de una serie de opciones dadas, mientras que otras requieren activar simulaciones y resolver problemas