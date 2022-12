El Senado de Uruguay comenzó a debatir este martes el proyecto de reforma del sistema de Seguridad Social del país, que entre sus principales cambios prevé aumentar la edad que los trabajadores necesitan pueden jubilarse.

Vista general de una sesión del senado en Montevideo (Uruguay). Foto de archivo. EFE/Iván Franco



Presentado el pasado 20 de octubre por el Ejecutivo encabezado por el presidente, Luis Lacalle Pou, este ha sido rechazado por la principal fuerza política de oposición, el izquierdista Frente Amplio.

Ese día, en una conferencia de prensa, el mandatario remarcó que la reforma -elaborada por una Comisión de Expertos en Seguridad Social, presidida por el abogado Rodolfo Saldain- es «necesaria, sostenible y solidaria».

Este martes, durante su intervención en la Cámara Alta, el senador oficialista Sergio Botana, del Partido Nacional, señaló que el proyecto es positivo, porque «siembra igualdad, aumenta la jubilación al pobre y asegura la de todos».

«Votamos una reforma para que los trabajadores del futuro también se jubilen; una reforma que ayude al niño, a la mujer, a la persona con discapacidades, a los trabajadores con dificultades para generar causal», apuntó.

Por su parte, Silvia Nane, senadora del Frente Amplio, , expresó que su fuerza no acompañará el proyecto por considerarlo «incompleto, injusto y fuertemente negativo en algunos aspectos centrales».

Nane esgrimió que a pesar de mostrarse como «el paladín» del proyecto, Lacalle Pou incumple con esta reforma una de sus promesa de campaña, la de no aumentar la edad jubilatoria, que, bajo este proyecto pasará de los 60 a los 65 años de edad.

La senadora opositora dijo que considera «grave» que se modifique de esta forma «las reglas del juego» para un millón de trabajadores con la mira puesta en las finanzas y no en las personas.

«Estas reformas no deben tener en cuenta exclusivamente la sustentabilidad financiera, deben contemplar que el sistema siga teniendo la cobertura y que mejore la protección que brinda a las personas, o sea que tenga sustentabilidad social», remarcó.

Por otro lado, Guillermo Domenech, senador por Cabildo Abierto, uno de los cinco socios de la coalición de Gobierno, explicó que si bien votará el proyecto, lo hará pese a sus «objeciones» respecto a la Caja Notarial que espera sean «superadas» una vez el proyecto pase a la Cámara de Representantes.

Según indicaron a la Agencia EFE fuentes parlamentarias, en febrero de 2023 habrá una sesión especial para dar ingreso al mencionado proyecto a la Cámara Baja.