Comenzó el Censo General Agropecuario 2022 en todo el país

Este jueves 3 de noviembre comenzó el trabajo de campo del 20º Censo Agropecuario. Comunicamos a productores de todos los rubros que serán visitados en su establecimiento por un empadronador debidamente acreditado, quien llenará el formulario censal mediante el uso de dispositivo digital móvil (celular o tablet). El productor no será citado a responder en otro lugar, salvo que esto sea acordado con el empadronador.

¿Para que es importante este censo?

Declarado de interés nacional, todas las oficinas dependientes del Ejecutivo deberán apoyar en la asesoría de Estadísticas Agropecuarias y contará con la colaboración del Ministerio del Interior. En un plazo de 30 días quedará instaurado el Comité Nacional del Censo General Agropecuario con el fin de asesorar, coordinar y servir al levantamiento censal.

· El censo se realiza con el fin de actualizar la información del sector agropecuario de nuestro país. Esa información resulta imprescindible para apreciar la evolución del sector y para tomar decisiones vinculadas al mismo, tanto en el ámbito público como en el privado.

· Ante cualquier situación sanitaria, climática, etc. tener conocimiento de la realidad agropecuaria permite tomar decisiones apropiadas, con bases científicas.

· Los censos además permiten actualizar las bases muestrales de cada rubro para realizar entre cada censo el seguimiento de las distintas actividades productivas.

· La ley vigente establece que se realice un Censo General Agropecuario cada 10 años. Es obligatorio responder el censo (Ley 16.616), de no hacerlo el Sistema Estadístico Nacional que regula el INE establece multas.

Fecha de inicio en campo

· Estaremos comenzando el trabajo de campo el jueves 3 de noviembre. Se trata del Censo Agropecuario número 20, el primer censo en Uruguay se realizó en 1852. Ver afiche

· Los datos que se solicitarán corresponden al año censal, que es aquél comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

A quiénes se censa?

· Se censarán todas las explotaciones agropecuarias del país que tengan una hectárea o más de superficie, y se registrarán las tierras menores a una hectárea o que no hayan tenido actividad agropecuaria durante el año censal (1/7/2021 al 30/6/2022).

· El país está dividido en 615 áreas de enumeración, en cada una de ellas trabajará un enumerador que recorrerá la zona censando a todas las explotaciones allí ubicadas.

· Además trabajarán en cada departamento Supervisores que tendrán a cargo el control de la cobertura (o sea que se registre y cense a todos los productores del departamento, y por lo tanto del país).

¿Qué debe hacer el productor para informar?

· Cada productor será visitado en su establecimiento por un empadronador debidamente acreditado, quien llenará el formulario censal mediante el uso de dispositivo digital móvil (celular o Tablet). El productor no será citado a responder en otro lugar, salvo que esto sea acordado con el empadronador.

· Los empadronadores serán especialmente entrenados para solicitar los datos censales. Es conveniente que los productores tengan preparada, de antemano, alguna información que le será solicitada durante la entrevista, como ser: números de los padrones de la explotación, los números de registros del ministerio (DICOSE; RNFH, SMA, etc.), cantidad de trabajadores, personas que viven en el establecimiento, superficie de cultivos sembradas en el año censal, etc.

· Tener disponible toda esa información facilitará y reducirá la entrevista.

¿Qué se pregunta?

· Identificación del productor y ubicación de la explotación

· Superficie total de la explotación

· Números de los padrones que conforman la explotación

· Áreas de montes artificiales, montes naturales y frutales

· Cultivos y pasturas

· Riego

· Existencia de animales

· Maquinaria y mejoras

· Población y trabajadores

· Rubros principales

Cuánto dura la entrevista?

· La entrevista durará aproximadamente 45 minutos.

¿Cómo se usará la información del productor?

· Los datos del productor son confidenciales y están amparados por la Ley 16.616 que garantiza el secreto estadístico de la información, por lo cual no está permitido transferirlos. Luego de procesados sólo se difundirán estadísticas y datos agrupados, nunca en forma individual.

Innovaciones

· Es el primer Censo Digital que se realiza en el país, la captura de información será a través de dispositivos electrónicos (celulares). Esto permitirá controlar la calidad de la información al momento de la entrevista así como hacer un monitoreo continuo de los datos recogidos.

· Geo referenciación total de las empresas agropecuarias del país.

· Los celulares contarán con información pre cargado que surge de Registros Administrativos, que facilitará la entrevista.

Por consultas comunicarse al 24182054.