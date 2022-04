Comenzará en breve taller de teatro a cargo de Jorge Pablo Molina Toriani

El actor Jorge Pablo Molina Toriani comenzará a brindar talleres de teatro con el apoyo de la Cooperativa de Educadores de Salto.

“El taller surge dentro del espacio Serendipia, el cual depende de COOTESA, la cooperativa de trabajo que maneja el liceo Santa Cruz. Dicho espacio tiene varios talleres orientados al arte y la cultura, como ser taller de coro, de danza, de dibujo, locución y varios más. Éste año querían incorporar teatro y me llamaron. Me encantó la propuesta que conlleva armar un grupo y posibles viajes sobre el tema.

Muchos años me plantearon la idea dar talleres de teatro y me costaba dar el paso. Creo que, el hecho de haber estado en la dirección de una obra como Crimen Perfecto con mi grupo La Galera, el año pasado, me animó a encarar éste desafío. El cual encaro con muchas expectativas y gran entusiasmo. La idea es que sea abierto a todo público, con el rango etario de adolescentes y adultos. Tal vez, a partir de 16 años en adelante. Comenzar con las bases del teatro pero haciéndolo activo, práctico y sobre todo divertido. Porque eso de mucha teoría no va conmigo. Es decir, la teoría importa y sustenta nuestro trabajo pero que sea vea en forma práctica lo que dicen los libros” – respondió Jorge Pablo Molina Toriani a EL PUEBLO.

El taller irá los días sábados de 9 a 11 hrs. En un salón que queda en frente al shopping por calle Diego Lamas. Por informes e inscripciones pueden comunicarse a www.espacioserendipia.edu.uy o al número 097531746 que corresponde a dicho espacio.

“Si les gusta el teatro, tienen ganas de hacer teatro y no se animaban éste es el espacio ideal” – declaró el artista.

DINÁMICA DEL TALLER

El taller comprenderá tres grandes módulos. Un primer módulo basado en el conocimiento del principal instrumento del actor: el cuerpo. Dónde, básicamente, se experimentará con las posibilidades de éste.

Un segundo módulo dónde, luego de trabajar en lo antes mencionado, se buscará la construcción del personaje. Viendo todo lo que envuelve y afecta a éste. Culminando el año en el tercer módulo y tal vez el más esperado por todos: la obra. Allí, como su nombre lo indica se verán todas las instancias y situaciones que afectan el llevar a cabo una obra de Teatro.

Cómo se puede ver, la idea es que el o la participante del taller lleve a cabo un proceso. Mediante el cual vivencié en forma paulatina, lo que es ser un actor de teatro y todo lo que involucra a éste.

Se buscará que el espacio del taller sea un lugar y momento especial; dónde la vida cotidiana no entre. Y se pueda experimentar, con todo, con su cuerpo, con su mente y básicamente sea otro.

Por todo lo expuesto se solicita que asistan con ropa y calzado cómodo. Y por supuesto, con muchas ganas de ingresar al mágico mundo del teatro.

LOS BENEFICIOS DE INCURSIONAR EN EL ARTE DRAMÁTICO

Incursionar en el arte dramático nos potenciará las habilidades de comunicación oral. Muchas personas descubren que el teatro les ayuda a desarrollar la confianza que es esencial para hablar con claridad, lucidez y consideración.

Actuar en el escenario nos enseña cómo sentirnos cómodos hablando frente a grandes audiencias y los talleres de de teatro brindarán una experiencia adicional al hablar con grupos. Además, su trabajo en equipos le ha enseñado que las comunicaciones orales claras, precisas y bien organizadas son las mejores. Las habilidades de comunicación oral son tan importantes para algunos empleadores que a menudo envían a los aprendices de gestión a talleres especiales. Ya tienes una ventaja.

HABILIDADES CREATIVAS PARA RESOLVER PROBLEMAS

La mayoría de la gente espera que los estudiantes de teatro muestren creatividad en áreas como actuación, diseño, dramaturgia o dirección, y muchas compañías reclutan pensadores creativos. Pero los empleadores no siempre son conscientes de que la experiencia en el teatro también lo ayuda a aprender técnicas creativas de resolución de problemas que son aplicables a muchos trabajos

Por ejemplo, el trabajo de teatro tecnológico (construir escenografía, colgar luces, hacer accesorios, dirigir el espectáculo, etc.) es una forma particularmente buena de aprender a pensar sobre la marcha, identificar problemas, evaluar una variedad de posibles problemas. Soluciones y averiguar qué hacer.

Lo mismo ocurre con casi todos los aspectos del teatro. Dirigente. Diseño. Interino. Dramaturgia. Administración. Y más.

El punto es que su capacidad creativa, lo que ha aprendido sobre el uso de procesos creativos para resolver problemas, puede aplicarse directamente a prácticamente cualquier trabajo que pueda tener.

En el teatro aprendemos que el mero hecho de «poner el espectáculo en escena» es pura liga y totalmente inaceptable. Cualquiera que sea su trabajo teatral (técnico, interpretación, investigación, administración), debe hacerlo bien.

Motivación y Compromiso – Estar involucrado en producciones y clases de teatro exige compromiso y motivación. Estas son cualidades que probablemente ya posean los profesores universitarios de teatro. Con el ejemplo, se enseñan unos a otros que el éxito llega a aquellos que están comprometidos con la tarea que tienen entre manos. Pocas otras disciplinas como el teatro ayudarán tanto a desarrollar motivación y compromiso.