Comenzar a ejercitar para prevenir enfermedades”

Alvaro Anchorena

Personal Trainer Fitness

Coach en Nutrición y Dietética de la EICT

En anteriores ediciones Álvaro Anchorena nos ha venido recomendado practicar los buenos hábitos del deporte controlado, supervisado por personas idóneas.

En esta charla, nos enfocamos en las personas que no practican y no hacen ninguna actividad física, siempre con la excusa de “arranco mañana”

“ No debemos esperar, no debemos pensar que es mejor en otoño, que es mejor en primavera, todos los climas, todo siempre tiene sus pro y sus contra.

No poner escusas y comenzar ya, priorizar la salud.

Entonces aplazar un comienzo no es bueno, no hay un mejor momento para empezar, el lunes no es mejor que el viernes, ni el viernes es mejor que el lunes. La respuesta puede parecer armada pero no, no lo es. Si queremos comenzar a practicar una actividad física y no sabemos por donde el arranque lo mejor es experimentar; una caminata al aire libre, un caminata en una cinta de gimnasio, bicicleta en un parque o si prefiero y me hace mejor voy al gym donde me pueden asesorar y ayudar.

Busquemos siempre alternativas. Buscar donde me siento más cómodo. Nadar, boxear, lo mejor no es quedar con una opinión de otro, sino experimentar y sacar conclusiones.

Cada actividad tiene sus beneficios, por ejemplo personas que con el ejercicio mejoran su condición física, dolores musculares que desaparecen, el estado de ánimo cambia, dejamos de ser negativos y nos ponemos desde otra postura.

Fortalecer las piernas, eliminar grasa, tonificar, la actividad en gimnasio siempre es buena y recomendable.

Caminar o andar en bicicleta al aire libre tiene muchos beneficios; lo primero la salud cardiovascular, oxigenación del cuerpo, promueve la desintoxicación emocional y psicológica. Hoy es necesario hablarlo porque hay mucho estrés en la vuelta.

No tenemos manera de medir en qué grado de estrés nos encontramos, por lo que es necesario comenzar ya, movernos de inmediato.

De acuerdo a la experiencia de Anchorena, nuestra consulta apunta a saber cuál es el punto de partida para las personas entre 40 y 50 años que retoman o se inician en los ejercicios buscando mejorar su calidad de vida.

Lo primero es hacerse un chequeo médico, pedir exámenes, después el entrenador sabrá que hacer con vos. Tenemos varios tipos de personas con cuarenta años; en la educación física está la edad cronológica y la edad fisiológica. La edad cronológica es la que me muestra tu cédula de indetidad, sin embargo la edad fisiológica es la que muestra y representa el deterioro de tus órganos, tus aparatos, tus tejidos.

En esto debemos ser muy estricto; pasar por un chequeo, de rigor.

Caminar podemos todos, por eso es lo primero que se recomienda.

Cuando estamos frente a un individuo que no muestra nada de problemas externos debemos mirar hacia “adentro” para saber que tiene en su interior y de ahí comienza el trabajo donde sabemos que rutina es la apropiada.”

¿Qué riesgo corren aquellos que no hacen nada?

Cuando decimos factores de riesgo, nos referimos a determinadas actividades, costumbres, que baja o sube en la gráfica de riesgo que puede determinar un accidente o una enfermedad.

La persona puede creer que jugar dos veces por semana un picadito de fútbol cinco, es hacer actividad física saludable.

Cuando hablamos de actividad física nos referimos a una actividad controlada y supervisada. Un partido de fútbol no te ayuda a mejorar dolores en la espalda o rodilla, no te ayuda a mejorar la respiración, tampoco prevenir cualquier otro tipo de enfermedad.

El sedentarismo es nocivo, es malísimo, aumenta toda probabilidad de que la salud se vea alterada.

Insomnio, estrés, problemas de estreñimiento, accidentes cardiovasculares, diabetes, dolores crónicos, todo eso es generado por el sedentarismo.

Todo el tiempo estoy recibiendo consultas, y lo que hago es motivar a salir, a ejercitar, porque después no hay tiempo para que otros nos devuelvan la salud.”