Comentarios en la web de lectores de EL PUEBLOEjecutivo mantiene precio de los combustibles en abril

Si están hablando de que los combustibles se mantienen (en abril) están diciendo que pronto (luego de abril) aumentaran su precio.

manuelalbisu47@gmail.com

PANTALLAZO HORTICOLA

“Todos los viajes ingresados a Uruguay fueron por productores. De la zafra, los pocos que quedan con plantación de riego en Uruguay. Se repiten los mismos porque no quedan granjeros. Gracias a esto siguen su ciclo comercial. Una lástima que hagan un informen tendencioso diciendo mentiras. Esas empresas rurales son todas productoras de zanahoria, tienen todo al día, y dan mano de obra trabajo y siguen invirtiendo en Uruguay. Algunos de esos importadores con 40 años de “trabajo” no invierten ni cerca lo que invierte un Granjero. Hace 7 años no se importaba zanahoria, no viven de eso. Hugo 1 mes con afidis otorgados sin cargar porque en la región no hay zanahoria de calidad. Entiendo que realicen notas pagas por gente que tiene dinero para poder decir la historia como quieran contarla. La Cooperativa trajo zanahoria para productores más chicos para que pudieran hacer la importación también y estamos muy orgullosos del logro. Por más que a unos pocos, que no importan zanahoria ni hace 7 y tampoco zanahoria en el año de producción nacional, sino tendría la que los productores importan. Pero no venden una zanahoria nacional en el año. Los operadores que si venden están todos abastecidos.

martinroses@hotmail.com

Nota de redacción

Una práctica habitual, mejor matar al mensajero, como se dice habitualmente, se mata al periodista diciendo que la información que brinda es mentira y paga.

Este tema, como pocos, nos ha demostrado que vamos por el buen camino, sino no se explica los más de un apriete que hemos sufrido, por presentar la realidad del tema de la zanahoria en nuestro país.

Aceptamos que se nos demuestre que estamos equivocados, pero con verdades, no con mentiras, ni descalificando al periodista y a DIARIO EL PUEBLO.

Si tiene las pruebas para afirmar lo que dice, estaría bueno que también las haga conocer.

«Como padre, que me explíquenlo que yo no puedo entender»

I. Tal cual, yo saqué a mi hijo de baby fútbol, porque jugaban lejos, nos turnábamos para traerlo, pero a veces invierno, tarde de la noche.

san.ivonne.sg@gmail.com

II. Más allá del desacuerdo por los horarios de los partidos de su vástago; no entiendo o explíquenlo, que después de la coloquial frase del padre indignado, no hayan colocado entre paréntesis la palabra sic. Así (sic). Saludos

elbiab9@gmail.com

III. Ese padre cuida tanto a sus hijos cuando salen al baile los finde, ahí no le importa la edad de sus hijos para criticar o protestar hay que ver lo que hacen todo los día los hijos no solo cuando nos conviene.

jorgeandaluz05@gmail.com

IV. En mucho de acuerdo.“Es más puedo asegurar que los horarios en baby fútbol, estamos hablando de niños menores de 4 años a 12años. Compitiendo 2, 3, 4 veces por semana. En horarios muy inconvenientes y sin ninguna lógica terminando partidos 23 hrs. Y pensando que generalmente luego hay que tomar bus como dice la nota. “Los niños llegando a sus casas a media noche. Para bañarse alimentarse y al otro día cumplir con lo más importante que es su educación. “Quisiera saber dónde está el Ministerio de deporte.“Donde está el Ministerio de educación. Lamentable.

urqiizadaniel31@gmail.com

V. La responsabilidad es de los padres!!! Tienen la patria potestad, que puedan turnarse entre padres directivos, allegados, familiares, etc. Está bien!!! La responsabilidad es de los padres siempre. Héctor reyes reyes

hrreyes65@gmail.com

VI.Hacen lo mismo pero con el baby fútbol, los hacen jugar a pleno sol con 30 grados o con -5° , cosa que con los «jugadores profesionales» no lo hacen , ellos juegan en la mañana o en la tardecita, nunca al mediodía,“Eso es discriminación ya que todos tienen los mismos derechos y los que cobran tienen más obligaciones , después en invierno los chiquilines viven engripados porque sudan y luego se congelan mientras que las otras categorías terminen. Es por eso que a mí el fútbol no existe y si existen otros deportes que nos representan muy bien en el exterior y tienen que pedir ayudas para juntar la plata para el viaje y la estadía, mientras que hay un Ministerio de deportes que lo único que hace es tener empleos cobrando el sueldo y para los deportistas ni una bandera les mandan… Luis Pérez

uisperezgomez1970@yahoo.com.es

El descuento del IMESI al 40% en combustibles se está analizando, pero no resolvería la diferencia de precios con Argentina

¿Porque insisten en decir el precio de «los combustibles», cuando la rebaja del IMESI no se aplica en el gasoil? ¿Acaso el gasoil no es un combustible? ¿Quienes se equivocan? ¿ Los gobernantes o los periodistas? Ningún parodista tiene «gue====bos» para PREGUNTAR QUE se hace con el gasoil, hoy están los ciudadanos clase a, porque utilizan vehículos a nafta y están los clase b, porque sus vehículos funcionan con diesel. Esta dolorosa clasificación entre ciudadanos ya existió…¿no? Y si no es así que me expliquen. CARLOS

camol@adinet.com.uy

Nota de redacción

Habitualmente cuando se informa de los precios de los combustibles, se detalla el aumento o no, en nafta, gasoil, supergas.