Comedor de Niños Los Pitufos de barrio Don Atilio cumplió 6 años

En la pasada jornada, el Comedor de Niños de barrio Don Atilo Los Pitufos, cumplió seis años de una marcada solidaridad al brindarle alimento no solo a los niños del lugar y barrios aledaños, sino que, desde el comienzo de la pandemia, también a adultos que lo necesitan. EL PUEBLO dialogó con Mónica Maccdonll, encargada del mismo, quien no escondió la emoción al recordar el esfuerzo que se ha venido realizando para continuar sirviendo a quienes lo necesitan.



ALIMENTAMOS A UNAS 157 PERSONAS

El Comedor de Niños Los Pitufos en barrio Don Atilio cumplió seis años. Arrancamos el 20 de junio de 2015, comenzamos con 35 – 40 gurises. Han sido muchos años de esfuerzo para poder ayudar a los niños del barrio y de barrios de alrededor, intentando, también, dentro de las posibilidades ayudar a adultos carentes de posibilidades también. Este año de pandemia ha sido muy difícil, teniendo que llegar a parar durante dos o tres días el brindar el alimento, lo cual nos produjo mucha tristeza porque la idea es no dejar a nadie sin respaldo. Los adultos a quienes estamos ayudando, es a causa de que se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia. Por eso también estamos solicitando colaboración en ropa, porque realmente la situación está muy complicada.

Evidentemente que, a raíz de la pandemia, los niños y los adultos que levantan la vianda, no comen en el lugar sino que se la llevan, es la forma impuesta para evitar los contagios y nosotros la respetamos.

En estos momentos contamos con 157 personas (niños y adultos mayores), aproximadamente, a quienes le brindamos alimentos, entre las 18:30 y 19:00 horas.

Estamos agradecidos porque conseguimos colaboración desde la Colonia 18 de Julio (boniatos, zapallos, etc.) de donde traemos la verdura, conseguimos comprar carne a un buen precio, y así podemos cocinar a diario. También, siempre se acerca gente como el Padre José García de la Catedral, quien nos da una mano importantísima, a pesar de tener a su cargo unas 40 ollas, con quien repartimos la verdura que levantamos con un flete; a la fábrica de fideos Santa Fe que colabora, o los muchachos del Emporio de las Milanesas.

Quienes quiera y puedan colaborar el número de contacto es el 092921893.