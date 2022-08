Colegio María Auxiliadora está celebrando sus 100 años de labor ininterrumpida en Salto

Con actividades desde ahora hasta marzo



Diferentes actividades viene realizando y planificando a futuro el Colegio María Auxiliadora para conmemorar nada menos que el centenario de presencia en Salto. La idea es culminar los festejos en marzo del año próximo, cuando puntualmente el día 15 se celebre el aniversario número cien y ese mismo día se sortee un auto.

Fundado el 15 de marzo de 1923, el colegio cuenta en la actualidad con casi 200 alumnos, 7 maestros, 4 profesores, 6 catequistas, además de administrativos, auxiliares de servicio y 10 cooperativistas.



HISTORIA

En la mañana de ayer, en el mismo centro educativo de calle Piedras 69, la Directora Laura Delgue y la Encargada de la Pastoral Sabina Calvo, hablaron sobre las actividades previstas. Antes, Delgue reseñó brevemente estos cien años, enfatizando en lo siguiente: «En 1923 llegaron a Salto las Hermanas de María Auxiliadora y el 15 de marzo de ese año se dio inicio al colegio. Primero era solamente femenino, con talleres, cursos, la parte educativa también y después se fue ampliado. No comenzó en este edificio sino que acá se inició en 1969, cuando Catalina Harriague de Castaños donó este predio y entonces allí empezó a ser un colegio mixto. Las encargadas eran las Hermanas, que daban toda la parte educativa y también religiosa. Con el correr de los años el colegio fue creciendo en alumnado y en docentes que no eran religiosas sino también maestras. En 2011, cuando las Hermanas se retiran de Salto, se forma una cooperativa, la cooperativa de educadores, docentes y no docentes del colegio, para continuar con esta labor, para mantener la fuente laboral pero también para continuar con la labor educativa tan importante. Es importante destacar entonces que es una labor ininterumpida desde 1923 hasta la fecha. Antes el colegio tenía solo Primaria, y ahora contamos también con Maternal, Inicial y Primaria. Es importante también destacar a las familias, que siempre apoyan al colegio; han pasado muchas generaciones de familias, algo que también caracteriza a este colegio. Por eso es muy importante para nosotros esta fecha, cien años no es poca cosa, ha pasado mucha gente por este colegio…».



ACTIVIDADES MES A MES

En cuanto a las actividades conmemorativas, dijo Sabina Calvo que «la más importante es la venta de la rifa de un auto, sorteo muy peculiar, porque sí o sí sale el auto; no es con la lotería, sino que son mil números y con todos los talones vendidos se sortea ante escribano público». Además detalló las actividades mes a mes, de esta forma: «Este mes, agosto, es importante porque tenemos muchos festejos salesianos; el 5 fue el día del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, el 13 es Madre Mazzarello y el 16 festejamos a Don Bosco, o sea nuestro patrón. Además, este mes, vamos a hacer el sábado 13 un chocolate, café, té bingo, con desfile de modas, para reunirnos los amigos del colegio, padres, ex alumnos. En setiembre tendremos en nuestra cancha de pasto sintético un campeonato de fútbol intercolegial, así que todos los interesados pueden acercarse al colegio para informarse. En octubre vamos a tener como todos los años un festival en el cual los niños van trabajando todo el año y lo presentan con diferentes actividades artísticas. En noviembre terminaremos el año con una cena show, donde nos juntamos con los ex alumnos de todos los tiempos».

Asimismo invitaron a toda la sociedad a participar, para lo que el público puede informarse acercándose a la institución o a través del teléfono 473 24214. También en las redes sociales facebook o instagram.