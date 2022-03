En este mes la Cooperativa de la Fuente Salto (COFUESA) celebra sus 20 años de vida, lo que sus trabajadores no dudan en afirmar que “es un orgullo para todos”. Uno de sus principales, Jonhy Díaz, manifestó en conferencia de prensa realizada ayer, que pretenden “recordar que seguimos estando presentes en Salto y en el mercado nacional”.

UN HERMOSO PRESENTE

Luego reflexionó: “En este momento estamos viviendo un hermoso presente, después de atravesar una gran incertidumbre y de un sacrificio enorme, dos o tres años con el tema de la localización, que no sabíamos exactamente dónde iba a continuar Cofuesa y gracias al trabajo conjunto con la Intendencia y con la Universidad, pudimos localizarnos en un predio cerca de la ciudad”. Pero enfatizó en que “para nosotros lo fundamental es mantener la calidad del agua, ya que es nuestra característica y además influye mucho en nuestros refrescos”.

GENTE JOVEN

Además, la cooperativa está viviendo un proceso de renovación de autoridades. Gabriela González, la actual Presidente, dijo precisamente que “venimos con un cambio generacional, trabajando con un grupo joven, armando un lindo lugar de trabajo. Brindar un buen producto e ir mejorando cada día es nuestro principal objetivo”.

Asimismo, informó que “desde la fábrica estamos trabajando también con bidones de 20 litros con dispensadores, que se pueden solicitar al 47302926 y 47302928. Además contamos con Valnica, que distribuye todos nuestros productos y tiene el número 094 905 857”.

NUEVOS PRODUCTOS

Pero la ocasión también fue oportuna para dar a conocer nuevos productos que la fábrica está lanzando al mercado. Uno de ellos es el Pomelo Cero, “pero además de ese pomelo, también Mandarina, que además de light será 0 % azúcar, fabricada con sucralosa, muy buen producto”, comentó González.

A eso acotó Díaz que “los nuevos sabores van a venir de 2 litros. En ese formato de 2 litros, con la botella craquelada, intentamos rescatar la historia de lo que era la Urreta, acuérdense que nosotros somos una empresa que recuperó aquella fábrica que no pudo continuar en el tiempo. Lo que hizo Cofuesa fue cooperativizarse y formar un grupo de trabajo que logró autogestionar la empresa y ya cumplimos 20 años, lo que es un orgullo, sobre todo por mantener esta fuente de trabajo”. Y agregó: “apostamos a productos que si bien ya estaban en la historia de Cofuesa, con todo el cambio de la localización tenemos que retomarlos, pero sobre todo por el hecho que queremos fortalecer toda nuestra cadena de productos, desde los productos tradicionales, como la mandarina, el pomelo, la naranja, y también con la incorporación de la línea light y de la limonada, que para nosotros va a ser un plus ya que es un producto que cuenta con el limón, del que se extrae el concentrado y el aceite, y a su vez la pulpa de la fruta. Nuestro producto es distinto al resto, no se consigue en la región, solo en Salto, y elaborados con productos de Salto”.

APUESTA A LA CALIDAD

Ambos insisten en que lo más importante es ofrecer buena calidad. Dice Jonhy: “para nosotros es fundamental trabajar en la calidad de los productos y por eso se incorporó gente al laboratorio, para fortalecer eso. Es vital contar con la mejor calidad en la mesa y tener la confianza que quien consuma nuestros productos va a estar consumiendo un producto natural, envasado como refresco pero natural, no un agua saborizada con químicos”.

PROYECCIÓN A FUTURO

Comentaron los principales que se viene trabajando con un nuevo equipo, aunque siempre cuentan con el apoyo de aquellos fundadores que continúan dentro de la empresa. En vistas al futuro dijeron que “estamos focalizados en lo que es la localización de la fábrica, que si bien estamos en un lugar alquilado, pegado al predio que adquirió Cofuesa, nuestro objetivo dentro de dos o tres años es tener nuestro propio galpón, nuestro propia fábrica no sólo para potenciarnos en Salto sino también en lo nacional, y por qué no llegar al exterior. Tenemos un mercado muy importante para el lado de Brasil que si Dios quiere vamos a poder profundizar en eso”.

LOS EFECTOS DE LA

PANDEMIA

Consultados específicamente sobre el papel que jugó la pandemia en el desarrollo de la empresa, respondió Díaz: “jugó un papel fundamental, no sólo porque se pudo continuar trabajando, sino también porque nos abrió las puertas para obtener créditos más que nada para resolver el conflicto laboral que teníamos. A esos créditos Cofuesa los seguirá afrontando por dos o tres años más. Pero quiera o no, eso nos fortaleció como grupo de trabajo, en cuanto al compañerismo. Todo eso es fundamental para lo que se viene.

En general, puede estar la actividad en un pico muy alto y de golpe bajar, pero es algo general, de todos y en cualquier momento”.

RETOMAR LA HISTORIA

Lo que para Díaz es más importante, es la recuperación de la calidad y el prestigio de la marca. En ese sentido explicó: “el déficit principal que tuvimos es que se perdió la calidad del producto con quienes estaban anteriormente en la gestión, por eso hacemos mucho hincapié en que recuperar la marca es fundamental. Y tenemos que hacer un trabajo de hormiga para recuperar el terreno que hemos perdido, eso se logra brindando buen servicio y buena atención al comercio, por eso estamos brindando heladeras, banners, ploteo de heladeras, para darle a nuestros productos la imagen que necesitan. Es importante retomar la historia que tenemos detrás”.