COFE anunció qué servicios se verán afectados por el paro de este jueves

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), anunció qué servicios se verán afectados por el paro de este 17 de junio. En ese sentido, explicaron que no funcionará ninguno de los servicios de la Administración Central y Organismos del 220 que pertenecen a la Confederación, pero sí habrá guardias gremiales correspondientes a los servicios considerados esenciales.



En la salud, COFE aclara que los servicios de vacunación no se verán afectados y seguirán vacunando de acuerdo a la agenda establecida, tal como se viene desarrollando hasta el momento. En tanto, los servicios de Salud Pública, y ASSE, se verán afectados por 24 horas. En los centros de salud de todo el país solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros, en régimen de guardia gremial.

En el marco del paro general de 24 horas, en el INAU y en el INISA no funcionarán ninguna de las oficinas centrales, ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial a niños, niñas y/o adolescentes.

En los servicios de atención directa en régimen de tiempo completo de 24 hrs. del INAU se atenderá a Niños niñas y Adolescentes y a los jóvenes en Privación de Libertad en el INISA en régimen de guardia gremial.



El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social permanecerá cerrado sin atención al público durante toda la jornada del jueves.

El Ministerio de Educación y Cultura no atenderá al público durante toda la jornada en la mayoría de sus servicios, y no habrá transmisión en la Televisión Nacional. Tampoco funcionaran los servicios en la Biblioteca Nacional, Registro Civil, y Registros Públicos por lo que no habrá atención al público durante toda la jornada.

En el Ministerio del Interior, en el caso del INR no funcionará ninguna oficina y en los servicios de atención directa en todas las unidades penitenciarias del país se trabajará en régimen de guardia gremial.



En el Ministerio de Economía y Finanzas el paro de la mayoría de las unidades ejecutoras será de 24 horas, por lo cual, en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, no se realizará sorteos durante toda la jornada, y también se verán afectados los servicios en Aduanas, DGI, CGN, etc.

El ministerio de Desarrollo Social no atenderá al público ni realizará trabajo con las familias en todo el territorio nacional manteniéndose guardia gremial del Equipo Móvil de atención a personas en situación de calle de 18:00 a 00:00 horas declarado esencial.

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca no atenderá al público en todo el país.

En tanto, los servicios que se prestan en los pasos de fronteras seca como así también en puertos y aeropuertos del MGAP, MTOP, MEF y MI se verán resentidos.

En el Instituto de Meteorología solo se mantendrán con una guardia gremial las actividades que tienen que ver directamente con la seguridad humana: se mantendrá comunicación con Control de Tránsito Aéreo y se emitirá información en caso de vuelos en emergencia y vuelos sanitarios.

En el resto de los Ministerios, y en Presidencia de la República también se verán afectados todos los servicios.



Los reclamos del paro consisten en: rechazo a la política de ajuste del gobierno; no a la rebaja salarial; recuperación del salario perdido; rechazo al nuevo régimen de licencias médicas; no al recorte de cargos y sí al llenado de vacantes; resolver las inequidades horarias y salariales; defensa de los derechos adquiridos; plan nacional de acceso a la vivienda propia para los funcionarios públicos; y participación de los sindicatos en las reestructuras y carrera administrativa.