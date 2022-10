Cocinar más en casa para evitar los aditivos que son la base del cáncer de mama

Débora Sotelo. Doctora en Nutrición

Seguimos transitando el mes de Octubre, en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Los diferentes grupos, instituciones, profesionales de la salud que trabajan en relación a esta enfermedad reafirman una y otra vez la importancia de prevenirla. Dentro de las medidas preventivas, la alimentación es fundamental.

Basándonos en esta premisa consultamos a la Dra. MSc. Débora Sotelo, sobre cuál es la alimentación adecuada para prevenir el cáncer de mama.

«La prevención surge del cuidado de uno de los órganos más importantes, y éste es el segundo cerebro, por no decir el primero o el simultáneo con el cerebro principal. Este segundo cerebro es el intestino» comenzó informando Sotelo. Agregó que «ahí radica la prevención no solamente de cáncer de mama sino de la mayor parte de las enfermedades no trasmisibles y las que padecemos la población mundial que nos están realmente matando e invalidando y que son realmente prevenibles.»



La salud intestinal como prioridad

Sotelo nos hace tomar consciencia de la importancia de la salud intestinal.

«Hablar del cuidado de la alimentación, tiene que estar enfocado a la desinflamación y dejar de consumir alimentos que nos generen el daño a nivel intestinal. Cuando pensamos en el daño a nivel intestinal no tenemos que pensar solamente en la capacidad de movilizar los intestinos, evitar el estreñimiento, sino desinflamar y lograr tener una impermeabilidad de la pared intestinal para lograr que los enterositos funcionen adecuadamente. También significa lograr tener una mucosa intestinal saludable, que las micro vellosidades intestinales puedan absorber los nutrientes buenos para mejorar nuestro sistema inmunológico.»

«En cuarto lugar y muy importante cuidar que nuestra biota intestinal sea saludable. Como podemos saber si nuestra biota intestinal está saludable. Aquí debemos decir que la biota intestinal que es ese arsenal que nos protege y nos permite luchar contra el cáncer, es uno de los arsenales más importante que nos ayuda a prevenirnos del cáncer de mama, Cuando tenemos inflamación, muchos gases y una materia fecal con mucho olor desagradable, nos está indicando que seguramente tenemos una disbiosis. Hablamos de disbiosis cuando las bacterias patógenas de esa flora intestinal son las que predominan. Esas bacterias patógenas siempre van a estar presentes, pero tenemos que lograr que estén en una cantidad menor a las bacterias beneficiosas, que son los probióticos.»

Qué consumir para ayudar al sistema inmunológico

«Cuando hablamos de probióticos no tenemos que pensar en comprar y consumir probióticos, entonces qué alimentos nos ayudan a eliminar esas bacterias que son tóxicas y pro inflamatorias. Para fomentar el crecimiento de los probióticos que son los pre bióticos, debemos tomar en cuenta que están presentes en el brócoli, pero también en las frutas y verduras crudas que tienen fibras nos ayudan a alimentar las bacterias beneficiosas para nuestra salud. Las frutas y verduras más allá de las vitaminas y minerales que aportan, también son importantes para disminuir la inflamación metabólica que es la base que propicia el cáncer. Así que las fibras aumentan las bacterias beneficiosas que nos van a ayudar a proteger y mejorar nuestro sistema inmunológico.»

En cuanto al consumo de las vitaminas, Débora Sotelo sostiene que son muy importantes la vitamina A, la C, que colabora con la vitamina A en mejorar todo el sistema inmunológico que nos ayuda a disminuir la inflamación. Otra vitamina importante es la E que está en los granos y semillas de zapallo, de girasol, sésamo, chía, frutas secas como almendras, castañas, avellanas, (que no son lo mismo que las frutas deshidratadas y no tienen los mismos beneficios).Otro nutriente importante es la glutamina, un aminoácido al igual que la arginina que nos ayuda a proteger esa barrera intestinal.

«Por último y no menor están los ácidos grasos esenciales. El EPA y el DHA, son imprescindibles para lograr mejorar todo nuestro sistema inmunológico y no solamente prevenir el cáncer de mama sino que cuando ya está instalado ayuda a que la persona pueda combatir sus células cancerígenas desde su propio sistema interno.»

Dejar de consumir

alimentos con aditivos

No solo es necesario incorporar sustancias benéficas, asegura la Dra. en Nutrición, » sino que también debemos dejar de incorporar las que nos perjudican. Tal vez al decir esto se piense en las grasas, los azúcares, las harinas y es cierto que tenemos que limitar el consumo de estos productos refinados, pero yo quiero hablar de sustancias mucho más perjudiciales y que son las que están actuando como disruptores endócrinos que son la base del cáncer de mama. Estoy hablando de los aditivos. Los aditivos que se agrega a la mayor parte de los alimentos que están envasados en cajas, en paquetes , en latas son de procedencia desconocida, pueden ser de una roca como por ejemplo la tartracina , pero hay que fijarse en cualquier paquete de un pan de molde por ejemplo, cuántas letras y números tiene como aditivos. Acidulante, Emulcificante, Estabilizante, todos esos «ante» son los que pasan a través de la barrera intestinal y aumentan la inflamación metabólica. «

Finalmente nuestra entrevistada dice: «Mejoremos el consumo de frutas y verduras, aumentemos el consumo de grasa saludable, tomemos agua abandonando los refrescos, y evitemos el consumo de alimentos procesados y ultra procesados. En conclusión, cocinemos más en casa.»