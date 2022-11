Este martes en sede del Rotary Club Salto Noroeste

Cooperativa y Fundación ACAC con el auspicio de Rotary Club Salto Noroeste, están invitando a la charla y demostración «Cocina Consciente, aprendamos a comer mejor y no desperdiciar alimentos».

La charla estará a cargo de Sylvana Cabrera Nahson, autora del libro «Aquí no se tira nada», considerado el primer libro de Latinoamérica sobre Desperdicio de Alimentos y Cocina Sustentable.

La actividad tendrá lugar este martes 22 de noviembre a la hora 16:00 en 19 de Abril 2022 con cupos limitados, por lo que sugiere inscribirse al celular de Secretaría de ACAC 096 12 98 97-

Para conocer más detalles de la charla , EL PUEBLO consultó a la protagonista quien nos brindó importante información.

«Yo estoy vinculada desde hace 36 años al mundo de la gastronomía de distintas formas, a través del periodismo gastronómico, a través de la actividad empresarial, asesoro además a empresas, desde hace muchos años asesoro a un grupo de supermercadismo en el Uruguay y he tenido establecimientos propios»

Además de todo esto en el año 2008 , Cabrera fue invitada por la FAO a formar parte de un Comité para el Día Mundial de la papa y allí comienza a transitar otro camino.

«Comienzo un camino que para mí era fundamental , que visualizo toda la problemática , que en ese momento ya era algo alarmante, y que se va agudizando a lo largo del tiempo que es el desperdicio de alimentos. Entonces empiezo a tomar esa información , a manejarla, a llevarla más a un documento que se convierte en un libro después, el cual antes de la pandemia no le interesaba prácticamente a nadie , y después esa pandemia dejó en evidencia que realmente teníamos que volvernos personas más sustentables».

DEL LIBRO «AQUI NO SE TIRA NADA»

El libro va por su tercera edición y por uno de los premios más importantes a nivel mundial.

«Al libro lo sacamos el 29 de setiembre del año pasado, en el marco del Día Mundial de la Concienciación de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, así se llama por parte de la FAO.

Ese día que lo lanzamos , que el libro salió al mercado sucedieron dos cosas muy interesantes , agotamos la primera edición luego fue la segunda y ahora estamos prácticamente entrando para la tercera lo que es inédito para un libro de gastronomía en tan poco tiempo. Esto quiere decir que el mercado estaba receptivo a esto, y por otro lado quedamos finalistas en el Certamen Mundial de libros de gastronomía que se da en París .

Quedamos finalistas entre 2.074 trabajos que se presentaron y como únicos representantes de Latianoamérica. En tercer lugar contar que entramos al mercado colombiano donde hemos estado brindando charlas, y además estamos en Argentina y a través de Amazon. Eso a nosotros nos deja muy contentos porque Uruguay es como que hizo una punta de brecha con todo este tema.»

La otra autora del libro «Aquí no se tira nada» es Guillermina Bauer, hija de Sylvana Cabrera, Chef del primer hotel sustentable de nuestro país . «Eso habla de que en nosotros esto ha sido una filosofía de vida porque si no yo no hubiera podido impregnar a mis hijos de esa forma de vida»

DE LA CHARLA

«NO DESPERDICIAR ALIMENTOS»

Mediante la charla se pretende crear consciencia de la cantidad de alimento de calidad que se tira o se desperdicia. Allí se darán herramientas para aprovechar todo .

«Por nuestra propia naturaleza no nos quedamos con la problemática, ya sabemos cual es el problema, bueno el libro viene a plantear una solución absolutamente fácil de implementación además a nivel cotidiano y profesional. No deja a nadie afuera , ni por edades, ni por rangos sociales, no existen limitantes en cuanto a tener o no dinero, esto nos atañe a todos y lo que voy a dar son herramientas para que la gente entienda que con muy pocos datos podemos hacer un cambio de paradigma.»

Cabrebra nos ilustró con algunos ejemplos de qué se trata el tema a plantear.

«Hay ejemplos muy sencillos , nosotros tiramos un tercio de los alimentos que se producen en el mundo y Uruguay no escapa a eso. Y cuando yo digo tiramos es porque nosotros pesamos durante muchos años y puedo decir que en los rabanitos el 45% se tira a través de las hojas y sin embargo la hoja es tan comestible como lo es la raíz. Entonces estamos enseñando cómo podemos consumir eso.

La palta, otro ejemplo, que ha crecido exponencialmente en su consumo, nosotros comemos la pulpa pero más del 62% de los nutrientes está en el carozo, entonces enseñamos cómo comer ese carozo, qué podemos hacer con la cáscara. Proponemos una economía circular , de principio a fin enseñamos a través de ejemplos fáciles cómo consumir todas esas partes que hoy las estamos deshechando.»