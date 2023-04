Cobijar estos delitos de alguna manera es un disparate

Que los delitos sexuales contra menores de edad prescriban nos parece un disparate. Tanto es así que consideramos que es precisamente uno de los elementos que impide a quien los comete que sea perseguido y sancionado de por vida, es saber que su delito ha caducado.

Honestamente creemos que como los crímenes de lesa humanidad los ataques sexuales contra menores de edad no deberían de caducar nunca y por lo tanto todo aquel que se pruebe debidamente debería ser sancionado. Es obvio que como toda acusación no debe bastar con la denuncia y la acusación, sino que se debería de probar debidamente, de lo contrario se presta para cualquier tipo de injusticia.

Cuando esto decimos no podemos eludir el caso del senador Gustavo Penades, recientemente acusado. Si es culpable o no debe ser la justicia quien lo determine.

Otro es el tema de los fueros y no queremos “comernos la pastilla”. Como es sabido los fueros pertenecen al órgano del Poder Legislativo, no a un legislador. Claro está que la voluntad de éste pesa y mucho en la determinación. Esto significa que para dejar sin fueros a un legislador, el cuerpo legislativo debe votar o pronunciarse en el mismo sentido, o sea los pares del legislador.

Nos explicamos en la actual situación, en la que siguen caducando estos delitos. Es posible “sacar pecho”, incluso reconocer el delito, sabiendo que el mismo ha caducado y por lo tanto no deberá pagarse ante la sociedad. Es también una forma de desviar la opinión pública hacia un caso en el que sabe que no pasará nada, sacándola de otros casos quizás más graves.

Cuando la Cámara Alta se pronunció en contra del proyecto que pretendía la no caducidad de estos delitos, creemos que se equivocó, nunca debió cobijar semejantes delitos contra inocentes. Que quede claro no nos estamos pronunciando ni a favor ni en contra del acusado, por la sencilla razón que no conocemos los detalles del caso.

Lo que estamos diciendo es que quien cometa dicho delito debería saber a ciencia cierta que nunca será “exonerado” de culpa como en la actualidad.

Otra es la canción de quien conoce los hechos y los cobija. No tenemos nada contra la sexualidad, o la opción sexual de la gente, pero tenemos todo contra quien incentiva de alguna forma, ya sea con dinero o similar, para valerse de la inocencia o la ingenuidad de un menor de edad.

Por el momento esperamos conocer más sobre este hecho, que esperamos sea investigado a fondo, pese a tener el acusado el respaldo hasta del Presidente de la República. Es la mejor contribución que puede hacerse al acusado y a toda la sociedad.

A.R.D.