Clubes salteños y la mira en Sub 17 de Bella Unión

No tantos días atrás en EL PUEBLO y desde Bella Unión, EDINSON OLIVERA, ex futbolista e integrante del Cuerpo Técnico de la selección de mayores, no dejó de revelar elogios encendidos para la selección roja Sub 17.

No por nada Bella Unión fue singular protagonista y avanzó a la zona de semifinales del Campeonato del Litoral Regional Norte, con Tacuarembó en la mira.El restante duelo en Sub 17, enfrentando a Río Negro y Rivera. Pero el ahora es uno y concreto: clubes de la Liga Salteña de Fútbol que han puesto la mira en algunos jugadores del Bella Unión Sub 17. La nómina entre otros, incluye a cuatro que parecen sobresalir: Barcell, Fernández, Belén y Dreyer. Este último está catalogado en Bella Unión como «un jugador con proyección». Pero el mismo Edinson Olivera no dejó de ser amplio en la referencia, «desde el momento que ninguno es descartable»