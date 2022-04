En la última sesión ordinaria de la Liga Salteña de Fútbol, la nota remitida por 13 clubes para que sea posible desde lo reglamentario, la convocatoria a asamblea extraordinaria para avalarse o rechazarse la solicitud de ingreso del CLUB DE PESCA SALTO.

El objetivo de la entidad costera es sumarse esta temporada a la divisional C, ocupando el vacío dejado por Defensor.

A partir de la desafiliación de los violetas, el número es de 11 equipos, por lo que en cada fecha de fútbol, no hay otra opción: que un equipo permanezca en calidad de libre.

«No venimos a desplazar a nadie, sino a cubrir un espacio vacío», sostienen quienes desde el Club de Pesca han sido reveladores de la iniciativa.

En el Consejo Superior, la pelota fue y vino.

Una manera de ir descubriendo la postura de quienes en definitiva, resolverán el punto.

Por sí o por no, mientras el neutral Rodolfo Galluzzo rescató el artículo 9 del estatuto de la Liga, el que establece que a partir de 1992, no se admitirán más clubes.

A su vez, el delegado y presidente de Salto Uruguay, Daniel Schiavi recaló en otro aspecto que no es menor, «porque se trata de un voto más».

A su vez el presidente Luis Albero Arreseigor, acentuó la negativa respecto al ingreso, a partir del significativo número de 35 clubes que ya de por sí registra la Liga y «que se diga que es una manera de completar un número par a cuenta de la C, no es un argumento válido. Con ese criterio siempre faltarían clubes para completar lo que se les cante en materia de objetivos.

En este caso tampoco sabemos bien qué es lo que el Club de Pesca puede aportar a la liga.

La idea del Cuerpo de Neutrales no es otra que la que surge de la realidad. Y la realidad indica que incrementar el número de clubes, no garantiza ningún fin a favor de la Liga, que es decir del fútbol.

Nosotros no votamos, pero decimos lo que pensamos»

El viernes 6 de mayo será el día. Por sí o por no.

¿Si por ahora las aguas están divididas respecto a la aceptación o al rechazo?: definitivamente sí.